Ba 'điểm vàng' quyết định ví tiền của bạn dày hay mỏng

Không ai được lựa chọn điểm xuất phát trong cuộc đời, nhưng ai cũng có thể quyết định mình sẽ đi tới đâu. Thực tế cho thấy có những người dù trúng số, giàu lên chỉ sau một đêm nhưng rồi cuối cùng vẫn quay về vạch xuất phát. Trong khi đó, những người làm giàu bằng chính năng lực và nỗ lực của bản thân, dù có mất tất cả, họ vẫn có thể gây dựng lại từ đầu.

Nhà tư bản dầu mỏ lừng danh Rockefeller từng tuyên bố: "Dù có lột sạch quần áo của tôi và ném vào sa mạc Sahara, chỉ cần thời gian và một đoàn lữ hành đi qua, chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ trở thành triệu phú mới."

Nhiều người cho rằng câu nói này khoa trương, bởi nếu ai cũng có thể làm được như vậy thì ngoài kia ắt hẳn toàn là người giàu. Nhưng trên thực tế, không ít doanh nhân từng phá sản rồi lại dựng xây cơ đồ lớn hơn trước bởi họ sở hữu ba "điểm vàng" mà tiền bạc dù có mất đi cũng không thể đánh cắp.

Và chính ba điều này tạo nên sự khác biệt giữa người có ví tiền dày và người cả đời vật lộn với đồng tiền.

1. Mối quan hệ: Tài sản vô hình nhưng giá trị bền lâu

Chris Hogan – tác giả cuốn "Everyday Millionaire" từng khẳng định: Không ai có thể trở nên giàu có nếu không nhận được sự hỗ trợ đúng lúc từ người khác.

Khảo sát hơn 10.000 triệu phú tại Hoa Kỳ sở hữu tài sản ròng ít nhất 1 triệu USD chỉ ra rằng tất cả họ đều duy trì mạng lưới mối quan hệ với những người có thể giúp họ phát triển. Trong đó, không thể thiếu sự đồng hành của một người cố vấn, một huấn luyện viên hay một người luôn tin tưởng và động viên họ trên hành trình theo đuổi sự giàu có.

Mark Zuckerberg từng thừa nhận rằng đằng sau mọi thành công luôn phải có một hệ thống hỗ trợ tốt.

Còn theo William D. Danko, đồng tác giả cuốn "The Millionaire Next Door", ai xây dựng được những mối quan hệ bền vững chẳng khác nào sở hữu vàng trong tay, bởi khi biết giữ nó đúng cách, cánh cửa bước vào thế giới của những người giàu sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

2. Khả năng học hỏi: Thói quen mà mọi người giàu đều duy trì

Tom Corley – tác giả cuốn "Nghiên cứu thói quen của người giàu" chỉ ra rằng những người giàu luôn dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách.

Đối với họ, đọc sách là một công việc nghiêm túc bởi tri thức là công cụ giúp họ nâng cấp bản thân, tạo ra giá trị và từ đó gia tăng tài sản.

Người càng hiểu biết về nhiều lĩnh vực càng có lợi thế lớn hơn trong công việc, trong kinh doanh và trong cách phục vụ khách hàng.

Dù đạt được những thành tựu nhất định, người giàu không bao giờ cho phép mình dừng lại.

Trong một xã hội thay đổi nhanh chóng, chỉ một chút lười biếng, thiếu cập nhật tri thức cũng đủ khiến họ bị tụt lại phía sau.

Vì vậy, việc trau dồi kỹ năng và không ngừng học hỏi chính là nền tảng quan trọng để xây dựng sự giàu có bền vững.

3. Tư duy chủ động: Biết tìm vấn đề để tạo ra giải pháp

Người giàu thường dành phần lớn thời gian của mình trong vai trò là nhà cung cấp giá trị thay vì người tiêu dùng.

Họ luôn suy nghĩ về việc người dùng thực sự cần gì và bản thân họ có thể giải quyết vấn đề nào của xã hội. Khi việc đi lại trở nên bất tiện, taxi công nghệ ra đời; khi nhu cầu ăn uống nhanh và tiện lợi tăng cao, dịch vụ giao đồ ăn phát triển.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều doanh nghiệp vươn lên từ sự quan sát đời sống hằng ngày.

Người sáng lập Meituan – Wang Xing từng nói rằng: chỉ cần biết rõ đang phục vụ ai và phục vụ điều gì, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng trong mọi lĩnh vực kinh doanh.

Người thành công không đợi cơ hội xuất hiện; họ tạo ra cơ hội bằng việc nhìn thấy "điểm đau" của cuộc sống trước người khác và xây dựng giải pháp mang lại lợi ích, đó chính là cách họ kiếm tiền.

Điểm chung của những người có ví tiền dày

Người giàu lên nhờ may mắn có thể mất tất cả khi may mắn qua đi, trong khi người giàu lên bằng năng lực thì dù có rơi vào cảnh trắng tay họ vẫn tự tin gây dựng lại tài sản từ đầu.

Người phụ thuộc vào cơ hội dễ rơi vào bấp bênh, còn người chủ động tạo cơ hội sẽ có tương lai vững chắc hơn.

Sự khác biệt nằm ở chỗ người giàu có thật sự không bao giờ đánh mất ba yếu tố: mối quan hệ đúng đắn, khả năng học hỏi liên tục và tư duy chủ động hướng đến giải pháp.

Khi ba điều này hội tụ, chuyện ví tiền dày lên chỉ còn là vấn đề thời gian; may mắn dần tìm đến, và sự nghiệp luôn tiến lên như diều gặp gió.