Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Mẹ chồng vay gần 4 tỷ đồng cứu con dâu bị tai nạn, sống thực vật hơn 5 năm

Thứ hai, 06:55 01/12/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Người mẹ chồng ở Hà Nam đã vay hơn 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) để chữa trị cho con dâu bị tai nạn nghiêm trọng.

"Không biết đời tôi còn được mấy lần 5 năm nữa, nhưng tôi sẽ theo con bé đến cùng", bà Lưu Chấn Nghiên, ở thành phố Vệ Huy (Hà Nam, Trung Quốc), nghẹn ngào chia sẻ.

Con dâu bà gặp tai nạn giao thông nhiều năm trước, không may rơi vào tình trạng sống thực vật. Đối mặt với khoản chi phí điều trị khổng lồ cùng hy vọng phục hồi mong manh, bà Lưu vẫn không từ bỏ mong muốn cứu con dâu.

Theo trang Sina , ngày 25/6/2020, Nguyên Nguyên - con dâu bà Lưu Chấn Nghiên, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến đa chấn thương vùng đầu, mặt, tay và xương chậu, đồng thời phải phẫu thuật mở hộp sọ. Cô rơi vào hôn mê sâu suốt hơn 4 tháng, gần như không có phản xạ. Dẫu vậy, bà Lưu vẫn không từ bỏ việc điều trị.

Mẹ chồng vay gần 4 tỷ đồng cứu con dâu bị tai nạn, sống thực vật hơn 5 năm - Ảnh 1.

Bà Lưu chăm sóc cô con dâu gặp tai nạn suốt nhiều năm. Ảnh: Sina

Sau đó, Nguyên Nguyên dần có lại chút ý thức nhưng vẫn không thể tự mở miệng ăn. Mỗi bữa, bà Lưu phải dùng dụng cụ để tách miệng con dâu, kiên nhẫn đút từng thìa nhỏ. Nguyên Nguyên cũng không thể tự trở mình, mặc quần áo và hoàn toàn mất kiểm soát đại - tiểu tiện.

"Con dâu tôi rất thích làm đẹp. Khi con thành người thực vật, tôi vẫn muốn giữ cho nó sạch sẽ, tươm tất", bà nói.

Mẹ chồng vay gần 4 tỷ đồng cứu con dâu bị tai nạn, sống thực vật hơn 5 năm - Ảnh 2.

Con dâu bà Lưu trước khi gặp tai nạn. Ảnh: Sina

Để cứu con dâu, bà Lưu đã vay hơn 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng), túc trực bên giường bệnh của con. Sau hơn 5 năm liên tục chăm sóc con dâu, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Tình trạng của Nguyên Nguyên được cải thiện đáng kể: cô có thể ngồi dậy và nhận thức được mọi thứ xung quanh. Các bác sĩ gọi đó là "phép màu của tình thương". Bà Lưu vô cùng xúc động, cảm thấy cố gắng của mình đã được đền đáp.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người xúc động. Cộng đồng mạng cầu chúc cho Nguyên Nguyên sớm khỏe mạnh, trở lại cuộc sống bình thường.

Mẹ chồng đòi từ mặt vì bị "tước quyền" xem camera, con dâu "cầu cứu" giải phápMẹ chồng đòi từ mặt vì bị 'tước quyền' xem camera, con dâu 'cầu cứu' giải pháp

Suốt một thời gian dài, tôi và hai chị giúp việc đều ám ảnh bởi tiếng mẹ chồng văng vẳng qua camera, liên tục chỉ đạo từ cách nấu ăn sao cho hợp khẩu vị con trai bà đến việc chăm trẻ, dọn dẹp nhà cửa…

Thu Hiền
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Càng trưởng thành càng quyết đoán: 4 cung hoàng đạo không bao giờ do dự

Càng trưởng thành càng quyết đoán: 4 cung hoàng đạo không bao giờ do dự

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Cắt đứt quan hệ với bạn bè sau buổi họp lớp vì thu nhập hơn 1 tỷ vẫn bị mỉa mai, coi thường

Cắt đứt quan hệ với bạn bè sau buổi họp lớp vì thu nhập hơn 1 tỷ vẫn bị mỉa mai, coi thường

Nghỉ hưu sớm suýt khiến hôn nhân tan vỡ: Cái giá phải trả đằng sau giấc mơ tự do tài chính

Nghỉ hưu sớm suýt khiến hôn nhân tan vỡ: Cái giá phải trả đằng sau giấc mơ tự do tài chính

Cùng chuyên mục

3 câu nói 'phép thuật' giúp con bạn lớn lên đầy thành công và hạnh phúc

3 câu nói 'phép thuật' giúp con bạn lớn lên đầy thành công và hạnh phúc

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - 3 câu nói này giống như 3 hạt giống, được gieo vào cuộc trò chuyện hằng ngày, cuối cùng sẽ nở ra những đóa hoa tự tin, kiên cường và ấm áp.

Sống kiểu 'nghèo hào phóng': Thói quen đáng sợ khiến nhiều người không bao giờ khá lên nổi

Sống kiểu 'nghèo hào phóng': Thói quen đáng sợ khiến nhiều người không bao giờ khá lên nổi

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Trong xã hội hiện đại, khoảng cách giàu – nghèo không chỉ xuất phát từ thu nhập hay điều kiện gia đình, mà còn từ tư duy chi tiêu và quan niệm về giá trị.

3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tính

3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tính

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Dù sở hữu ngoại hình phong độ, giỏi kiếm tiền, bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn được khen là "soái ca đời thực", thế nhưng có 3 cung hoàng đạo nam dưới đây vẫn mãi "single bền vững".

Chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu vào lễ đường, quan khách sụt sùi lau nước mắt

Chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu vào lễ đường, quan khách sụt sùi lau nước mắt

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Khoảnh khắc cùng chú rể quê Đắk Lắk tiến vào lễ đường, cô dâu xúc động nghẹn ngào, người thân rơi nước mắt.

Đi họp lớp tôi nhận ra: Những bạn học năm xưa giờ giàu có vượt trội là kết quả của 3 thói quen khác biệt

Đi họp lớp tôi nhận ra: Những bạn học năm xưa giờ giàu có vượt trội là kết quả của 3 thói quen khác biệt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp không chỉ là dịp gặp lại bạn bè cũ, mà còn giống như một tấm gương phản chiếu hành trình trưởng thành của mỗi người.

Càng trưởng thành càng quyết đoán: 4 cung hoàng đạo không bao giờ do dự

Càng trưởng thành càng quyết đoán: 4 cung hoàng đạo không bao giờ do dự

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là bốn cung hoàng đạo quyết đoán nổi bật nhất, càng trưởng thành càng bộc lộ rõ sự mạnh mẽ và bản lĩnh dẫn đầu.

Kết hôn sau 4 giờ hẹn hò, người đàn ông trắng tay chỉ sau gần 1 tháng

Kết hôn sau 4 giờ hẹn hò, người đàn ông trắng tay chỉ sau gần 1 tháng

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

TRUNG QUỐC - Một người đàn ông 40 tuổi gây xôn xao mạng xã hội khi đăng ký kết hôn chỉ sau vỏn vẹn 4 giờ hẹn hò. Và trong gần 1 tháng đầu, anh đã dùng hết số tiền tiết kiệm hơn 240.000 NDT (gần 900 triệu đồng) cho vợ mới cưới.

Những đứa trẻ không được mẹ chăm sóc chu đáo dễ mắc 3 vấn đề này khi lớn lên

Những đứa trẻ không được mẹ chăm sóc chu đáo dễ mắc 3 vấn đề này khi lớn lên

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Những người may mắn dùng tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời, trong khi những người kém may mắn dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.

Cắt đứt quan hệ với bạn bè sau buổi họp lớp vì thu nhập hơn 1 tỷ vẫn bị mỉa mai, coi thường

Cắt đứt quan hệ với bạn bè sau buổi họp lớp vì thu nhập hơn 1 tỷ vẫn bị mỉa mai, coi thường

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Những buổi họp lớp vốn được mong đợi như dịp ôn lại kỷ niệm thanh xuân, thế nhưng với nhiều người, đó lại trở thành nỗi ám ảnh vì sự so sánh và phán xét.

5 cung hoàng đạo có mệnh đại gia: Càng lớn tuổi càng giàu nứt vách

5 cung hoàng đạo có mệnh đại gia: Càng lớn tuổi càng giàu nứt vách

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Không phải ai sinh ra cũng có thiên phú để trở nên giàu có. Nhưng với 5 cung hoàng đạo dưới đây, số mệnh dường như đã an bài, càng về hậu vận, sự nghiệp càng thăng hoa, tài lộc đủ đầy.

Xem nhiều

40 tuổi đừng quản 2 việc, 50 tuổi chớ quản 2 người: Người trung niên nên suy ngẫm

40 tuổi đừng quản 2 việc, 50 tuổi chớ quản 2 người: Người trung niên nên suy ngẫm

Gia đình

GĐXH - Người xưa có câu: "Người qua 40 tuổi, chớ quản 2 việc; người qua 50 tuổi, chớ quản 2 người". Câu nói này ẩn chứa những đạo lý sâu sắc mà người trung niên nên suy ngẫm.

4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

Nuôi dạy con
5 cung hoàng đạo có mệnh đại gia: Càng lớn tuổi càng giàu nứt vách

5 cung hoàng đạo có mệnh đại gia: Càng lớn tuổi càng giàu nứt vách

Gia đình
Muốn cuộc sống ngày càng thuận lợi, hãy làm tốt 4 điều này

Muốn cuộc sống ngày càng thuận lợi, hãy làm tốt 4 điều này

Gia đình
Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top