Mẹ chồng vay gần 4 tỷ đồng cứu con dâu bị tai nạn, sống thực vật hơn 5 năm

"Không biết đời tôi còn được mấy lần 5 năm nữa, nhưng tôi sẽ theo con bé đến cùng", bà Lưu Chấn Nghiên, ở thành phố Vệ Huy (Hà Nam, Trung Quốc), nghẹn ngào chia sẻ.

Con dâu bà gặp tai nạn giao thông nhiều năm trước, không may rơi vào tình trạng sống thực vật. Đối mặt với khoản chi phí điều trị khổng lồ cùng hy vọng phục hồi mong manh, bà Lưu vẫn không từ bỏ mong muốn cứu con dâu.

Theo trang Sina , ngày 25/6/2020, Nguyên Nguyên - con dâu bà Lưu Chấn Nghiên, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến đa chấn thương vùng đầu, mặt, tay và xương chậu, đồng thời phải phẫu thuật mở hộp sọ. Cô rơi vào hôn mê sâu suốt hơn 4 tháng, gần như không có phản xạ. Dẫu vậy, bà Lưu vẫn không từ bỏ việc điều trị.

Bà Lưu chăm sóc cô con dâu gặp tai nạn suốt nhiều năm. Ảnh: Sina

Sau đó, Nguyên Nguyên dần có lại chút ý thức nhưng vẫn không thể tự mở miệng ăn. Mỗi bữa, bà Lưu phải dùng dụng cụ để tách miệng con dâu, kiên nhẫn đút từng thìa nhỏ. Nguyên Nguyên cũng không thể tự trở mình, mặc quần áo và hoàn toàn mất kiểm soát đại - tiểu tiện.

"Con dâu tôi rất thích làm đẹp. Khi con thành người thực vật, tôi vẫn muốn giữ cho nó sạch sẽ, tươm tất", bà nói.

Con dâu bà Lưu trước khi gặp tai nạn. Ảnh: Sina

Để cứu con dâu, bà Lưu đã vay hơn 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng), túc trực bên giường bệnh của con. Sau hơn 5 năm liên tục chăm sóc con dâu, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Tình trạng của Nguyên Nguyên được cải thiện đáng kể: cô có thể ngồi dậy và nhận thức được mọi thứ xung quanh. Các bác sĩ gọi đó là "phép màu của tình thương". Bà Lưu vô cùng xúc động, cảm thấy cố gắng của mình đã được đền đáp.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người xúc động. Cộng đồng mạng cầu chúc cho Nguyên Nguyên sớm khỏe mạnh, trở lại cuộc sống bình thường.