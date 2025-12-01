Mới nhất
Bỏ việc lương 100 triệu, thoát 600 nhóm chat, người phụ nữ tìm lại tự do và hạnh phúc

Thứ hai, 14:23 01/12/2025
GĐXH - Người phụ nữ rời hơn 600 nhóm chat công việc sau khi nghỉ việc để tìm lại tự do, trở về quê khởi nghiệp với cuộc sống bình yên và vui vẻ.

Trong thời đại công nghệ, tiếng báo tin nhắn có khi còn lớn hơn áp lực KPI. Đó chính xác là câu chuyện của Tang Ying, 33 tuổi – người phụ nữ Trung Quốc đang gây bão mạng sau khi rời hơn 600 nhóm chat công việc trên WeChat chỉ trong 3 tiếng rưỡi ngay sau khi nghỉ việc. 

Hành động tưởng như nhỏ ấy lại mở ra cánh cửa tự do mà cô đã đánh mất suốt nhiều năm.

Chủ đề này nhanh chóng trở thành hiện tượng trên Sina Weibo với hơn 160 triệu lượt đọc, phần lớn là bình luận bày tỏ sự đồng cảm. 

"Đây không phải là từ chức, đây là cô ấy đang giành lại tự do của mình!", một cư dân mạng viết. 

Và hầu như ai đi làm công sở cũng hiểu cảm giác ấy, hàng chục nhóm chat WeChat chia theo từng nhiệm vụ, bộ phận, sự kiện… như những vòng kim cô vô hình siết chặt mỗi ngày.

Bỏ việc lương 100 triệu, thoát 600 nhóm chat, người phụ nữ tìm lại tự do và hạnh phúc - Ảnh 1.

Khối lượng tin nhắn quá lớn khiến cô mệt mỏi đến mức phải lọc hàng trăm tin nhắn mỗi ngày chỉ để tìm nội dung liên quan. Ảnh minh họa

Khi nhóm chat biến con người thành robot

Tang Ying từng là nhà thiết kế cho một công ty bất động sản ở Bắc Kinh, thu nhập 20.000 – 30.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương 70 – 100 triệu đồng). Vị trí tốt, lương cao, nhưng áp lực cũng theo cấp số nhân.

Cứ mỗi lần chuẩn bị khai trương một cửa hàng mới, lại có một nhóm chat mới được lập, quy tụ từ nhân viên trung tâm thương mại, quản lý tài sản, đơn vị phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật điều hòa, chủ cửa hàng đến đội trang trí… Tin nhắn reo liên tục từ ngày sang đêm.

Tang mô tả: "Tôi cảm thấy như robot, không còn cảm xúc, không dám tắt điện thoại vì sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng."

Ngay cả trong bữa lẩu với bạn bè hay khi đi chơi ngoài trời, cô vẫn phải mang theo laptop. Chỉ cần có ai gắn thẻ tên mình, Tang lập tức thấy tim đập mạnh, lo lắng, thậm chí sợ hãi. 

Khối lượng tin nhắn quá lớn khiến cô mệt mỏi đến mức phải lọc hàng trăm tin nhắn mỗi ngày chỉ để tìm nội dung liên quan.

Từ bỏ thành phố để tìm lại hơi thở của chính mình

Công việc bàn giao mất một tuần, và khi bước chân ra khỏi văn phòng lần cuối cùng, Tang bắt đầu xóa những nhóm chat từng giam cầm tâm trí mình suốt nhiều năm. 

Mỗi lần rời nhóm là một lần cô cảm thấy như gỡ được một sợi dây trói.

"Giờ tôi có thể ăn lẩu một cách thong thả, chỉ để thưởng thức niềm vui chứ không phải vừa ăn vừa nhìn điện thoại," cô chia sẻ.

Sau khi nghỉ việc, Tang quyết định rời Bắc Kinh trở về quê Tứ Xuyên. Cô được ông bà chào đón trong vòng tay ấm áp, được thưởng thức những bữa cơm tự nấu từ nguyên liệu tươi ngon, điều mà trước đây cô gần như không còn thời gian để cảm nhận.

Bắt đầu công việc mới từ niềm vui rất đỗi bình dị

Sống tại một làng nhỏ cách thành phố Nam Sung 30 km, Tang nhận ra niềm vui có khi đến từ những điều mộc mạc nhất. 

Cô quyết định khởi nghiệp bằng việc bán xúc xích và thịt muối tự làm online.

Cha cô cùng góp sức xây một gian nhà hun khói bằng gỗ tuyết tùng. Với sự hỗ trợ của gia đình, một cơ sở chế biến nhỏ được dựng lên ngay sân sau nhà ông bà. 

Tang đặt mục tiêu tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm thịt ướp muối, không còn là một bánh răng trong cỗ máy công việc, mà là người tự quyết định hạnh phúc của chính mình.

Cách trả lời siêu đỉnh của người EQ cao khi sếp hỏi: "Công việc dạo này thế nào?"Cách trả lời siêu đỉnh của người EQ cao khi sếp hỏi: 'Công việc dạo này thế nào?'

GĐXH - Người có EQ cao luôn biết cách biến những câu hỏi tưởng chừng đơn giản thành cơ hội để thể hiện năng lực, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

Tường Vy (t/h)
