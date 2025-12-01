Bỏ việc lương 100 triệu, thoát 600 nhóm chat, người phụ nữ tìm lại tự do và hạnh phúc
GĐXH - Người phụ nữ rời hơn 600 nhóm chat công việc sau khi nghỉ việc để tìm lại tự do, trở về quê khởi nghiệp với cuộc sống bình yên và vui vẻ.
Trong thời đại công nghệ, tiếng báo tin nhắn có khi còn lớn hơn áp lực KPI. Đó chính xác là câu chuyện của Tang Ying, 33 tuổi – người phụ nữ Trung Quốc đang gây bão mạng sau khi rời hơn 600 nhóm chat công việc trên WeChat chỉ trong 3 tiếng rưỡi ngay sau khi nghỉ việc.
Hành động tưởng như nhỏ ấy lại mở ra cánh cửa tự do mà cô đã đánh mất suốt nhiều năm.
Chủ đề này nhanh chóng trở thành hiện tượng trên Sina Weibo với hơn 160 triệu lượt đọc, phần lớn là bình luận bày tỏ sự đồng cảm.
"Đây không phải là từ chức, đây là cô ấy đang giành lại tự do của mình!", một cư dân mạng viết.
Và hầu như ai đi làm công sở cũng hiểu cảm giác ấy, hàng chục nhóm chat WeChat chia theo từng nhiệm vụ, bộ phận, sự kiện… như những vòng kim cô vô hình siết chặt mỗi ngày.
Khi nhóm chat biến con người thành robot
Tang Ying từng là nhà thiết kế cho một công ty bất động sản ở Bắc Kinh, thu nhập 20.000 – 30.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương 70 – 100 triệu đồng). Vị trí tốt, lương cao, nhưng áp lực cũng theo cấp số nhân.
Cứ mỗi lần chuẩn bị khai trương một cửa hàng mới, lại có một nhóm chat mới được lập, quy tụ từ nhân viên trung tâm thương mại, quản lý tài sản, đơn vị phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật điều hòa, chủ cửa hàng đến đội trang trí… Tin nhắn reo liên tục từ ngày sang đêm.
Tang mô tả: "Tôi cảm thấy như robot, không còn cảm xúc, không dám tắt điện thoại vì sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng."
Ngay cả trong bữa lẩu với bạn bè hay khi đi chơi ngoài trời, cô vẫn phải mang theo laptop. Chỉ cần có ai gắn thẻ tên mình, Tang lập tức thấy tim đập mạnh, lo lắng, thậm chí sợ hãi.
Khối lượng tin nhắn quá lớn khiến cô mệt mỏi đến mức phải lọc hàng trăm tin nhắn mỗi ngày chỉ để tìm nội dung liên quan.
Từ bỏ thành phố để tìm lại hơi thở của chính mình
Công việc bàn giao mất một tuần, và khi bước chân ra khỏi văn phòng lần cuối cùng, Tang bắt đầu xóa những nhóm chat từng giam cầm tâm trí mình suốt nhiều năm.
Mỗi lần rời nhóm là một lần cô cảm thấy như gỡ được một sợi dây trói.
"Giờ tôi có thể ăn lẩu một cách thong thả, chỉ để thưởng thức niềm vui chứ không phải vừa ăn vừa nhìn điện thoại," cô chia sẻ.
Sau khi nghỉ việc, Tang quyết định rời Bắc Kinh trở về quê Tứ Xuyên. Cô được ông bà chào đón trong vòng tay ấm áp, được thưởng thức những bữa cơm tự nấu từ nguyên liệu tươi ngon, điều mà trước đây cô gần như không còn thời gian để cảm nhận.
Bắt đầu công việc mới từ niềm vui rất đỗi bình dị
Sống tại một làng nhỏ cách thành phố Nam Sung 30 km, Tang nhận ra niềm vui có khi đến từ những điều mộc mạc nhất.
Cô quyết định khởi nghiệp bằng việc bán xúc xích và thịt muối tự làm online.
Cha cô cùng góp sức xây một gian nhà hun khói bằng gỗ tuyết tùng. Với sự hỗ trợ của gia đình, một cơ sở chế biến nhỏ được dựng lên ngay sân sau nhà ông bà.
Tang đặt mục tiêu tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm thịt ướp muối, không còn là một bánh răng trong cỗ máy công việc, mà là người tự quyết định hạnh phúc của chính mình.
4 tính cách của mẹ khiến gia đình ngột ngạt, con mất tương laiNuôi dạy con - 1 giờ trước
GĐXH - Trong gia đình, người mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, tư duy và tương lai của con cái.
Những cung hoàng đạo nữ cảm thấy độc thân là hạnh phúc khiến gia đình lo sốt vóGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Trong khi nhiều người sốt ruột lập gia đình thì một số cung hoàng đạo nữ vẫn ung dung và tận hưởng cuộc sống độc thân đầy màu sắc khiến người thân "đứng ngồi không yên".
3 câu nói 'phép thuật' giúp con bạn lớn lên đầy thành công và hạnh phúcGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - 3 câu nói này giống như 3 hạt giống, được gieo vào cuộc trò chuyện hằng ngày, cuối cùng sẽ nở ra những đóa hoa tự tin, kiên cường và ấm áp.
Mẹ chồng vay gần 4 tỷ đồng cứu con dâu bị tai nạn, sống thực vật hơn 5 nămGia đình - 10 giờ trước
Người mẹ chồng ở Hà Nam đã vay hơn 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) để chữa trị cho con dâu bị tai nạn nghiêm trọng.
Sống kiểu 'nghèo hào phóng': Thói quen đáng sợ khiến nhiều người không bao giờ khá lên nổiGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Trong xã hội hiện đại, khoảng cách giàu – nghèo không chỉ xuất phát từ thu nhập hay điều kiện gia đình, mà còn từ tư duy chi tiêu và quan niệm về giá trị.
3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tínhGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Dù sở hữu ngoại hình phong độ, giỏi kiếm tiền, bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn được khen là "soái ca đời thực", thế nhưng có 3 cung hoàng đạo nam dưới đây vẫn mãi "single bền vững".
Chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu vào lễ đường, quan khách sụt sùi lau nước mắtChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Khoảnh khắc cùng chú rể quê Đắk Lắk tiến vào lễ đường, cô dâu xúc động nghẹn ngào, người thân rơi nước mắt.
Đi họp lớp tôi nhận ra: Những bạn học năm xưa giờ giàu có vượt trội là kết quả của 3 thói quen khác biệtGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Buổi họp lớp không chỉ là dịp gặp lại bạn bè cũ, mà còn giống như một tấm gương phản chiếu hành trình trưởng thành của mỗi người.
Càng trưởng thành càng quyết đoán: 4 cung hoàng đạo không bao giờ do dựGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là bốn cung hoàng đạo quyết đoán nổi bật nhất, càng trưởng thành càng bộc lộ rõ sự mạnh mẽ và bản lĩnh dẫn đầu.
Kết hôn sau 4 giờ hẹn hò, người đàn ông trắng tay chỉ sau gần 1 thángChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
TRUNG QUỐC - Một người đàn ông 40 tuổi gây xôn xao mạng xã hội khi đăng ký kết hôn chỉ sau vỏn vẹn 4 giờ hẹn hò. Và trong gần 1 tháng đầu, anh đã dùng hết số tiền tiết kiệm hơn 240.000 NDT (gần 900 triệu đồng) cho vợ mới cưới.
40 tuổi đừng quản 2 việc, 50 tuổi chớ quản 2 người: Người trung niên nên suy ngẫmGia đình
GĐXH - Người xưa có câu: "Người qua 40 tuổi, chớ quản 2 việc; người qua 50 tuổi, chớ quản 2 người". Câu nói này ẩn chứa những đạo lý sâu sắc mà người trung niên nên suy ngẫm.