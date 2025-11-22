Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/11 Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày nắng, vùng núi có rét đậm. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cục bộ mưa rất to. Dự báo mưa lớn ở Nam miền Trung đang giảm dần, nhưng phải sau 2 đến 3 ngày nữa mới kết thúc.

Ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi xuống tới Đắc Lắc và tại Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 40 đến 80ml và cục bộ, có nơi mưa vượt 150ml.

Từ đêm 22/11 đến ngày 24/11, mưa tập trung là ở TP. Huế, phía đông từ Đà Nẵng xuống đến Gia Lai với lượng mưa là từ 60 đến 130ml và cục bộ, sẽ có những nơi mưa rất to trên 230ml. Từ đêm 24/11 mưa lớn sẽ giảm dần.

Thời tiết các vùng trên phạm vi cả nước ngày 22/11 như sau:

- Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

- Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

- Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng TP. Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.