Tháng sinh ảnh hưởng đến sự nghiệp ra sao: Thống kê khoa học tiết lộ phát hiện bất ngờ
GĐXH - Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy tháng sinh không chỉ đơn thuần là một mốc thời gian mà còn có thể liên quan đến sức khỏe, tính cách và thậm chí cả cơ hội thành công của mỗi người.
Theo các thống kê về tháng sinh, ngoại hình, đặc điểm tính cách và nguy cơ bệnh tật, mối liên hệ giữa thời điểm chào đời với sự phát triển con người được xem là có cơ sở khoa học nhất định.
Tiến sĩ Joseph Burgo, nhà tâm lý trị liệu và phân tích tâm lý với hơn 30 năm kinh nghiệm, cho rằng ngày tháng năm sinh, vốn là điểm khởi đầu của mỗi đứa trẻ, thực sự có thể ảnh hưởng đến tham vọng cũng như con đường thành công trong tương lai.
Theo ông, ngay từ thời kỳ thai nghén, các yếu tố môi trường như thời tiết, chế độ dinh dưỡng của người mẹ hay các bệnh nhiễm trùng theo mùa đã tác động trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tồn tại một "tháng sinh hoàn hảo". Mỗi thời điểm trong năm đều có những lợi thế và hạn chế riêng, và điều quan trọng là hiểu đặc điểm đó để điều chỉnh cách sống cũng như phương pháp giáo dục phù hợp.
Trẻ sinh tháng 12, tháng 1 và tháng 2: Ý chí mạnh, cơ hội thành đạt cao
Tại các nước phương Tây, ba tháng này rơi vào mùa đông, thời điểm lạnh nhất trong năm.
Do phải chống rét, phụ nữ mang thai thường có xu hướng tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất béo hơn, điều có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu.
Nghiên cứu từ Đại học Bristol và Đại học Edinburgh cho thấy trẻ sinh vào mùa đông có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn khoảng 24% so với các mùa khác.
Dù vậy, về mặt tính cách, đây lại thường là những cá nhân giàu nghị lực và tham vọng.
Theo tiến sĩ Joseph Burgo, người sinh mùa đông thường năng động, tự tin và chủ động trong công việc.
Họ có xu hướng đặt mục tiêu rõ ràng, kiên trì theo đuổi thành công và dễ đạt thành tựu nghề nghiệp.
Tuy nhiên, điểm hạn chế là tính cách khá cứng đầu, khó thừa nhận sai lầm và đôi khi không giỏi làm việc nhóm. Nhiều người trong nhóm này cũng có xu hướng kết hôn muộn.
Trẻ sinh tháng 3, tháng 4 và tháng 5: Thông minh nhưng dễ thiếu tự tin
Giai đoạn giao mùa xuân khiến trẻ sinh vào thời điểm này thường nhạy cảm hơn với thời tiết.
Các nghiên cứu cho thấy nhóm trẻ này dễ mắc cảm lạnh, dị ứng hoặc các vấn đề sức khỏe theo mùa, khiến cha mẹ phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn từ nhỏ.
Bù lại, đây thường là những đứa trẻ thông minh, biết lắng nghe và hòa nhập tốt với tập thể. Họ có khả năng quan sát và đưa ra nhận định khá chính xác trong nhiều tình huống xã hội.
Tuy nhiên, theo phân tích tâm lý, người sinh mùa xuân lại có xu hướng thiếu quyết đoán và ít bộc lộ quan điểm cá nhân.
Sự nhạy cảm khiến họ dễ phụ thuộc vào ý kiến người khác và ít tham vọng lãnh đạo hơn.
Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cha mẹ nên chú trọng rèn luyện sự tự tin, tinh thần chủ động và khả năng chịu trách nhiệm cho trẻ sinh vào thời điểm này.
Trẻ sinh tháng 6, tháng 7 và tháng 8: Lạc quan, giàu năng lượng sống
Nghiên cứu của Đại học Hertfordshire cho thấy trẻ sinh vào mùa hè thường có tính cách vui vẻ, lạc quan và mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn trung bình.
Điều này góp phần giúp họ duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần tốt.
Những người sinh vào các tháng mùa hè thường tự tin, yêu đời và dễ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Họ có xu hướng nhìn nhận mọi việc tích cực, từ đó tạo ra nguồn năng lượng giúp vượt qua khó khăn.
Theo tiến sĩ Joseph Burgo, đây cũng là nhóm người giàu lòng trắc ẩn, rộng rãi và nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Dù đôi khi nóng tính, họ thường không để bụng lâu.
Các hoạt động thể thao, khám phá và trải nghiệm xã hội đặc biệt phù hợp với nhóm này, giúp họ phát huy tối đa năng lực cá nhân.
Trẻ sinh tháng 9, tháng 10 và tháng 11: Điềm tĩnh và bền bỉ
Phân tích dữ liệu từ hơn một triệu người tại Australia cho thấy những người sinh vào mùa thu có xu hướng sống thọ hơn so với các tháng khác trong năm.
Tỷ lệ người sống đến 100 tuổi cũng cao nhất ở nhóm sinh vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11.
Theo các nhà khoa học, người sinh mùa thu thường sở hữu tính cách điềm tĩnh, cẩn trọng và làm việc có kế hoạch. Họ xử lý vấn đề logic, hợp tình hợp lý và dễ xây dựng uy tín trong xã hội.
Ngay từ nhỏ, trẻ sinh vào mùa thu thường chăm học, ít gây xung đột với bạn bè và có chiều sâu suy nghĩ.
Nhờ sự ổn định về cảm xúc và tính kỷ luật cao, họ thường phát triển thành những cá nhân đáng tin cậy, có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Tháng sinh không quyết định số phận
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tháng sinh chỉ là một yếu tố ảnh hưởng, không phải yếu tố quyết định tương lai.
Thành công của mỗi người vẫn phụ thuộc chủ yếu vào môi trường giáo dục, trải nghiệm sống, nỗ lực cá nhân và khả năng thích nghi.
Hiểu được những xu hướng tâm lý gắn với thời điểm chào đời giúp con người nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó điều chỉnh hành vi và phát triển cân bằng hơn.
Nói cách khác, tháng sinh có thể tạo nên "điểm khởi đầu khác nhau", nhưng hành trình cuộc đời vẫn nằm trong lựa chọn và hành động của mỗi người.
Mắc lỗi này, lái xe có thể bị trừ hết điểm giấy phép lái xeĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những hành vi vi phạm giao thông sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024-NĐ-CP.
Nếu thuộc những con giáp này, chuyện tình cảm năm 2026 khó còn bình yênĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Năm Ngựa Lửa 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động trong chuyện tình cảm của 12 con giáp.
Không đủ điều kiện này, năm 2026 nhiều nhà trọ phải dừng hoạt độngĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh phải đáp ứng điều kiện an toàn gì về phòng cháy chữa cháy (PCCC)? Dưới đây là các quy định theo luật định mới nhất.
Người lao động lại sắp được nghỉ dài 7 ngày?Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5.
Thái Nguyên: Chờ một cú hích hạ tầng để bứt phá du lịch ven hồ Ba BểĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Nằm ngay cửa hồ Ba Bể, thôn Bản Cám (xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan sơn thủy hữu tình, đầy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Thế nhưng, phía sau bức tranh xanh ấy, xóm Đầu Đẳng vẫn chưa có điện lưới quốc gia, còn con đường bê tông dẫn vào thôn tuy đã được đầu tư nhưng hẹp, dốc cao, quanh co, đi lại khó khăn.
Ngôi chùa đẹp như 'tranh vẽ' ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến chiêm báiĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tiết xuân của ngày mùng 6 Tết, Chùa Cây Thị (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) đón đông đảo người dân và du khách thập phương về chiêm bái, cầu bình an, may mắn.
Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Năm 2026, công dân có thể dùng loại giấy tờ nào thay thế hộ chiếu?
Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch gắn với mẫu người bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, càng đối diện nghịch cảnh càng thể hiện rõ sự dũng cảm và quyết đoán.
Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tàiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp càng gắn bó với nhà cửa, đất đai thì vận khí càng vượng.
Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu (passport) năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hộ chiếu (passport) là giấy tờ cá nhân không thể thiếu với những ai có nhu cầu đi nước ngoài. Năm 2026, làm hộ chiếu (passport) cần những loại giấy tờ gì?
Người lao động lại sắp được nghỉ dài 7 ngày?Đời sống
GĐXH - Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5.