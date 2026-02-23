Tháng sinh ảnh hưởng đến sự nghiệp ra sao: Thống kê khoa học tiết lộ phát hiện bất ngờ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo các thống kê về tháng sinh, ngoại hình, đặc điểm tính cách và nguy cơ bệnh tật, mối liên hệ giữa thời điểm chào đời với sự phát triển con người được xem là có cơ sở khoa học nhất định.

Tiến sĩ Joseph Burgo, nhà tâm lý trị liệu và phân tích tâm lý với hơn 30 năm kinh nghiệm, cho rằng ngày tháng năm sinh, vốn là điểm khởi đầu của mỗi đứa trẻ, thực sự có thể ảnh hưởng đến tham vọng cũng như con đường thành công trong tương lai.

Theo ông, ngay từ thời kỳ thai nghén, các yếu tố môi trường như thời tiết, chế độ dinh dưỡng của người mẹ hay các bệnh nhiễm trùng theo mùa đã tác động trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tồn tại một "tháng sinh hoàn hảo". Mỗi thời điểm trong năm đều có những lợi thế và hạn chế riêng, và điều quan trọng là hiểu đặc điểm đó để điều chỉnh cách sống cũng như phương pháp giáo dục phù hợp.

Trẻ sinh tháng 12, tháng 1 và tháng 2 có xu hướng đặt mục tiêu rõ ràng, kiên trì theo đuổi thành công và dễ đạt thành tựu nghề nghiệp. Ảnh minh họa

Trẻ sinh tháng 12, tháng 1 và tháng 2: Ý chí mạnh, cơ hội thành đạt cao

Tại các nước phương Tây, ba tháng này rơi vào mùa đông, thời điểm lạnh nhất trong năm.

Do phải chống rét, phụ nữ mang thai thường có xu hướng tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất béo hơn, điều có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Nghiên cứu từ Đại học Bristol và Đại học Edinburgh cho thấy trẻ sinh vào mùa đông có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn khoảng 24% so với các mùa khác.

Dù vậy, về mặt tính cách, đây lại thường là những cá nhân giàu nghị lực và tham vọng.

Theo tiến sĩ Joseph Burgo, người sinh mùa đông thường năng động, tự tin và chủ động trong công việc.

Họ có xu hướng đặt mục tiêu rõ ràng, kiên trì theo đuổi thành công và dễ đạt thành tựu nghề nghiệp.

Tuy nhiên, điểm hạn chế là tính cách khá cứng đầu, khó thừa nhận sai lầm và đôi khi không giỏi làm việc nhóm. Nhiều người trong nhóm này cũng có xu hướng kết hôn muộn.

Người sinh mùa xuân lại có xu hướng thiếu quyết đoán và ít bộc lộ quan điểm cá nhân. Ảnh minh họa

Trẻ sinh tháng 3, tháng 4 và tháng 5: Thông minh nhưng dễ thiếu tự tin

Giai đoạn giao mùa xuân khiến trẻ sinh vào thời điểm này thường nhạy cảm hơn với thời tiết.

Các nghiên cứu cho thấy nhóm trẻ này dễ mắc cảm lạnh, dị ứng hoặc các vấn đề sức khỏe theo mùa, khiến cha mẹ phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn từ nhỏ.

Bù lại, đây thường là những đứa trẻ thông minh, biết lắng nghe và hòa nhập tốt với tập thể. Họ có khả năng quan sát và đưa ra nhận định khá chính xác trong nhiều tình huống xã hội.

Tuy nhiên, theo phân tích tâm lý, người sinh mùa xuân lại có xu hướng thiếu quyết đoán và ít bộc lộ quan điểm cá nhân.

Sự nhạy cảm khiến họ dễ phụ thuộc vào ý kiến người khác và ít tham vọng lãnh đạo hơn.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng cha mẹ nên chú trọng rèn luyện sự tự tin, tinh thần chủ động và khả năng chịu trách nhiệm cho trẻ sinh vào thời điểm này.

Trẻ sinh tháng 6, tháng 7 và tháng 8: Lạc quan, giàu năng lượng sống

Nghiên cứu của Đại học Hertfordshire cho thấy trẻ sinh vào mùa hè thường có tính cách vui vẻ, lạc quan và mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn trung bình.

Điều này góp phần giúp họ duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần tốt.

Những người sinh vào các tháng mùa hè thường tự tin, yêu đời và dễ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Họ có xu hướng nhìn nhận mọi việc tích cực, từ đó tạo ra nguồn năng lượng giúp vượt qua khó khăn.

Theo tiến sĩ Joseph Burgo, đây cũng là nhóm người giàu lòng trắc ẩn, rộng rãi và nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Dù đôi khi nóng tính, họ thường không để bụng lâu.

Các hoạt động thể thao, khám phá và trải nghiệm xã hội đặc biệt phù hợp với nhóm này, giúp họ phát huy tối đa năng lực cá nhân.

Theo các nhà khoa học, người sinh mùa thu thường sở hữu tính cách điềm tĩnh, cẩn trọng và làm việc có kế hoạch. Ảnh minh họa

Trẻ sinh tháng 9, tháng 10 và tháng 11: Điềm tĩnh và bền bỉ

Phân tích dữ liệu từ hơn một triệu người tại Australia cho thấy những người sinh vào mùa thu có xu hướng sống thọ hơn so với các tháng khác trong năm.

Tỷ lệ người sống đến 100 tuổi cũng cao nhất ở nhóm sinh vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11.

Theo các nhà khoa học, người sinh mùa thu thường sở hữu tính cách điềm tĩnh, cẩn trọng và làm việc có kế hoạch. Họ xử lý vấn đề logic, hợp tình hợp lý và dễ xây dựng uy tín trong xã hội.

Ngay từ nhỏ, trẻ sinh vào mùa thu thường chăm học, ít gây xung đột với bạn bè và có chiều sâu suy nghĩ.

Nhờ sự ổn định về cảm xúc và tính kỷ luật cao, họ thường phát triển thành những cá nhân đáng tin cậy, có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Tháng sinh không quyết định số phận

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tháng sinh chỉ là một yếu tố ảnh hưởng, không phải yếu tố quyết định tương lai.

Thành công của mỗi người vẫn phụ thuộc chủ yếu vào môi trường giáo dục, trải nghiệm sống, nỗ lực cá nhân và khả năng thích nghi.

Hiểu được những xu hướng tâm lý gắn với thời điểm chào đời giúp con người nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó điều chỉnh hành vi và phát triển cân bằng hơn.

Nói cách khác, tháng sinh có thể tạo nên "điểm khởi đầu khác nhau", nhưng hành trình cuộc đời vẫn nằm trong lựa chọn và hành động của mỗi người.