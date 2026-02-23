Sau Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ thêm bao nhiêu dịp lễ lớn?
GĐXH - Sau dịp nghỉ lễ dài Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ thêm 3 dịp lễ lớn kéo dài nhiều ngày.
Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết trong năm và hưởng nguyên lương. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, sắp tới người lao động sẽ được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5 và Quốc khánh 2/9.
Năm nay, Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật (26/4 dương lịch). Do trùng ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 kéo dài 3 ngày, từ thứ Bảy (25/4) đến hết thứ Hai (27/4).
Ngay sau đó là đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ rơi vào ngày thứ Năm và thứ Sáu. Nếu không phải đi làm thứ Bảy thì người lao động sẽ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5.
Đối với lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026:
Theo Thông báo 9441/TB-BNV năm 2025 về việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động như sau:
"Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026 Dương lịch; Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).
Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau:
- Dịp tết Âm lịch: Lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.
- Dịp lễ Quốc khánh: Nghỉ thứ Tư ngày 2/9/2026 Dương lịch và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ Ba ngày 1/9/2026 hoặc thứ Năm ngày 3/9/2026 Dương lịch.
- Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.
- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức; Khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động".
Theo quy định nêu trên, lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2026 cho người lao động được quy định như sau
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội:
+ Nghỉ 5 ngày từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026.
- Đối với người lao động ngoài khu vực nhà nước (không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Thông báo 9441/TB-BNV năm 2025):
+ Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn 1 trong 2 phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau:
Nghỉ thứ Tư ngày 2/9/2026 và thứ Ba ngày 1/9/2026.
Nghỉ thứ Tư ngày 2/9/2026 và thứ Năm ngày 3/9/2026 Dương lịch.
Ngoài ra, theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, ngày 24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Năm 2026, ngày này rơi vào thứ Ba nên người lao động được nghỉ 1 ngày.
Tháng sinh ảnh hưởng đến sự nghiệp ra sao: Thống kê khoa học tiết lộ phát hiện bất ngờĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy tháng sinh không chỉ đơn thuần là một mốc thời gian mà còn có thể liên quan đến sức khỏe, tính cách và thậm chí cả cơ hội thành công của mỗi người.
Mắc lỗi này, lái xe có thể bị trừ hết điểm giấy phép lái xeĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những hành vi vi phạm giao thông sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024-NĐ-CP.
Nếu thuộc những con giáp này, chuyện tình cảm năm 2026 khó còn bình yênĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Năm Ngựa Lửa 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động trong chuyện tình cảm của 12 con giáp.
Không đủ điều kiện này, năm 2026 nhiều nhà trọ phải dừng hoạt độngĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh phải đáp ứng điều kiện an toàn gì về phòng cháy chữa cháy (PCCC)? Dưới đây là các quy định theo luật định mới nhất.
Người lao động lại sắp được nghỉ dài 7 ngày?Đời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5.
Thái Nguyên: Chờ một cú hích hạ tầng để bứt phá du lịch ven hồ Ba BểĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nằm ngay cửa hồ Ba Bể, thôn Bản Cám (xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan sơn thủy hữu tình, đầy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Thế nhưng, phía sau bức tranh xanh ấy, xóm Đầu Đẳng vẫn chưa có điện lưới quốc gia, còn con đường bê tông dẫn vào thôn tuy đã được đầu tư nhưng hẹp, dốc cao, quanh co, đi lại khó khăn.
Ngôi chùa đẹp như 'tranh vẽ' ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến chiêm báiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tiết xuân của ngày mùng 6 Tết, Chùa Cây Thị (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) đón đông đảo người dân và du khách thập phương về chiêm bái, cầu bình an, may mắn.
Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Năm 2026, công dân có thể dùng loại giấy tờ nào thay thế hộ chiếu?
Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch gắn với mẫu người bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, càng đối diện nghịch cảnh càng thể hiện rõ sự dũng cảm và quyết đoán.
Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tàiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp càng gắn bó với nhà cửa, đất đai thì vận khí càng vượng.
Người lao động lại sắp được nghỉ dài 7 ngày?Đời sống
GĐXH - Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5.