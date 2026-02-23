Sau Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ thêm bao nhiêu dịp lễ lớn?

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết trong năm và hưởng nguyên lương. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, sắp tới người lao động sẽ được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5 và Quốc khánh 2/9.

Năm nay, Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật (26/4 dương lịch). Do trùng ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 kéo dài 3 ngày, từ thứ Bảy (25/4) đến hết thứ Hai (27/4).

Ngay sau đó là đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ rơi vào ngày thứ Năm và thứ Sáu. Nếu không phải đi làm thứ Bảy thì người lao động sẽ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5.

Đối với lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026:

Theo Thông báo 9441/TB-BNV năm 2025 về việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động như sau:

"Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026 Dương lịch; Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày? GĐXH - Tết Dương lịch 2026 sắp tới, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ kéo dài đến 4 ngày.

Sau Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nghỉ thêm nhiều kỳ nghỉ lễ dài ngày. Ảnh minh họa: TL

Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau:

- Dịp tết Âm lịch: Lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

- Dịp lễ Quốc khánh: Nghỉ thứ Tư ngày 2/9/2026 Dương lịch và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ Ba ngày 1/9/2026 hoặc thứ Năm ngày 3/9/2026 Dương lịch.

- Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức; Khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động".

Theo quy định nêu trên, lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2026 cho người lao động được quy định như sau

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội:

+ Nghỉ 5 ngày từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026.

- Đối với người lao động ngoài khu vực nhà nước (không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Thông báo 9441/TB-BNV năm 2025):

+ Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn 1 trong 2 phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

Nghỉ thứ Tư ngày 2/9/2026 và thứ Ba ngày 1/9/2026.

Nghỉ thứ Tư ngày 2/9/2026 và thứ Năm ngày 3/9/2026 Dương lịch.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, ngày 24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Năm 2026, ngày này rơi vào thứ Ba nên người lao động được nghỉ 1 ngày.