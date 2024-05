Bắc Giang đề xuất mức hỗ trợ đối với cán bộ trật tự thôn tử vong khi làm nhiệm vụ

Tại một địa phương, cán bộ an ninh trật tự cơ sở tử vong khi làm nhiệm vụ thì thân nhân có thể được hưởng trợ cấp gần 83 triệu đồng GĐXH - Tỉnh Hậu Giang đề xuất, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội, chẳng may bị tử vong khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 64.800.000 đồng và được hưởng trợ cấp mai táng phí, tiền tuất là 18.000.000 đồng.

Tại dự thảo lần 3 tờ trình của UBND tỉnh Bắc Giang gửi HĐND tỉnh liên quan tới lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự thôn, tổ dân phố trên địa bàn có nêu một số chế độ chính đối với lực lượng này.

Đáng chú ý là việc, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn, tổ dân phố nếu chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ thì được hưởng hỗ trợ.

Trong trường hợp bị tai nạn phải điều trị tại bệnh viện (kể cả vết thương tái phát) thì được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh như mức hưởng bảo hiểm y tế cho hạ sĩ quan công an nhân dân đang công tác trong lực lượng công an nhân dân và được hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện bằng mức tiền ăn của chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân. Nếu tai nạn làm suy giảm khả năng lao động 5% thì được hưởng 7.450.000 đồng. Sau đó, cứ suy giảm 1% thì được hưởng thêm 750.000 đồng (theo Kết luận của Hội đồng giám định y khoa).

Bắc Giang đề xuất trường hợp thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn, tổ dân phố bị tai nạn dẫn đến chết khi làm nhiệm vụ thì thân nhân có thể được hỗ trợ gần 69 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Trường hợp bị tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được trợ cấp tiền tuất bằng 53.640.000 đồng; người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 14.900.000 đồng.

Trường hợp bị ốm đau dẫn đến chết: Thân nhân được trợ cấp tiền tuất bằng 7.450.000 đồng; người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 14.900.000 đồng.