Ninh Bình đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Long An đề xuất hỗ trợ thường xuyên 1,8 triệu đồng/tháng cho mỗi thành viên Tổ an ninh trật tự ở cơ sở GĐXH - Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An, địa phương này đang tổ chức lấy ý kiến từ tổ chức, cá nhân cho dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các điều kiện bảo đảm để triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An".

Mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình đã có công văn đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết "Quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi, hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình" để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo quy định.

Tại dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình thông tin:

Tiêu chí thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Mỗi thôn, xóm, tổ dân phố thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Điều 15, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đối với Tổ dân phố thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 5 thành viên (1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 3 tổ viên).

Còn đối với thôn, xóm thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 3 thành viên (1 tổ trưởng, 1 tổ phó, 1 tổ viên).

Mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tổ trưởng được hưởng mức hỗ trợ là 0,7 lần mức lương cơ sở. Tổ phó nhận mức 0,6 lần mức lương cơ sở. Còn lại, tổ viên nhận mức 0,5 lần mức lương cơ sở.

Ninh Bình đề xuất mức hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, xóm, tổ dân phố cũng được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định.

Cụ thể, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, xóm, tổ dân phố được kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, tổ dân phố. Mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức hỗ trợ hàng tháng của chức danh kiêm nhiệm.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của người trực tiếp tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, xóm, tổ dân phố cho phù hợp với tình hình thực tiễn, những một người kiêm nhiệm không quá 2 chức danh, đảm bảo tất cả các công việc ở thôn, xóm, tổ dân phố đều có người đảm nhiệm và thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương.

Điều đáng nói, trường hợp kiêm nhiệm 2 chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.