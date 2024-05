Hậu Giang đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng đối với lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Theo dự thảo tờ trình của UBND tỉnh Hậu Giang, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thành lập ở ấp, khu vực thuộc xã, phường, thị trấn. Cơ cấu, tổ chức của 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và các Tổ viên

Ấp, khu vực có quy mô dân số dưới 350 hộ: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bố trí 3 thành viên (có 202 ấp, khu vực, dự kiến kiện toàn, tuyển chọn 606 thành viên, trung bình mỗi thành viên phụ trách 116 hộ).

Ấp, khu vực có quy mô dân số từ 350 đến dưới 750 hộ: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở bố trí 4 thành viên (305 ấp, khu vực, dự kiến kiện toàn, tuyển chọn 1.220 thành viên, trung bình mỗi thành viên phụ trách 116 - 187 hộ).

Ấp, khu vực có có quy mô dân số từ 750 hộ trở lên: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở bố trí 6 thành viên (có 18 ấp, khu vực, dự kiến kiện toàn, tuyển chọn 108 thành viên, trung bình mỗi thành viên phụ trách 125 hộ).

Hậu Giang dự kiến sau khi kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, địa phương sẽ có 1.934 đồng chí.

Theo đó, mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đề xuất :

- Tổ trưởng được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng 60% mức lương tối thiểu vùng III.

- Tổ phó được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng 55% mức lương tối thiểu vùng III.

- Tổ viên được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng III.

GĐXH - Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An, địa phương này đang tổ chức lấy ý kiến từ tổ chức, cá nhân cho dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các điều kiện bảo đảm để triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An".