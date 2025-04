Bắc Kạn: Phát hiện nhiều bất cập tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện Ba Bể

Nguồn tin PV Gia đình và Xã hội cho biết, tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện Ba Bể, đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện một số cán bộ quản lý giáo dục chưa tuân thủ quy định về tham gia hoạt động giáo dục.

Theo tài liệu PV có cho thấy, vào tháng 2/2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung kiểm tra theo Điều lệ trường mầm non (Thông tư số 52/2020); Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quy định nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Biên bản ngày 19/2/2025, do ông Vũ Xuân Quảng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra trường mầm non thị trấn Chợ Rã cho thấy, bà Đàm Thị Lê - Hiệu trưởng (thuộc tổ chuyên môn khối 4+5 tuổi Trường mầm non thị trấn Chợ Rã) tham gia thực hiện các hoạt động giáo dục theo phân công: Không phân công cụ thể; thời khóa biểu lên lớp: Không có; kế hoạch hoạt động: Không có; thực tế thực hiện các hoạt động giáo dục: Tham gia dự giờ; thực hiện thăm lớp dự giờ theo định mức: chưa đầy đủ theo quy định.

Tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện Ba Bể, đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện một số cán bộ quản lý giáo dục chưa tuân thủ quy định về tham gia hoạt động giáo dục - (ảnh Nhật Tân).

Đối với bà Hoàng Thị Hằng - Phó hiệu trưởng (thuộc tổ chuyên môn khối 3+4 tuổi) về tham gia hoạt động giáo dục theo phân công: không phân công; thời khóa biểu lên lớp: không có; kế hoạch hoạt động giáo dục: không có; thực tế thực hiện các hoạt động giáo dục: không thực hiện.

Trước tình trạng này, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục đảm bảo đúng theo quy định.

Tương tự, chiều cùng ngày đoàn cũng tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với trường mầm non Bành Trạch và Phúc Lộc.

Tại trường mầm non Phúc Lộc, đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường. Kiểm tra đối với bà Nông Thị Dung - Hiệu trưởng trường mầm non Phúc Lộc (thuộc tổ chuyên môn tổ số 1) về tham gia thực hiện các hoạt động giáo dục theo phân công: không phân công cụ thể; thời khóa biểu lên lớp: có theo tuần; kế hoạch hoạt động: có kế hoạch hoạt động; thực hiện các hoạt động giáo dục theo định mức: chưa đầy đủ theo quy định.

Đối với bà Đàm Thị Sinh - Phó hiệu trưởng (thuộc tổ chuyên môn tổ số 2 Trường MN Phúc Lộc) tham gia hoạt động giáo dục: không phân công cụ thể; thời khóa biểu lên lớp: có theo tuần; thực tế thực hiện các hoạt động giáo dục: thực hiện chưa đầy đủ theo định mức.

Tại trường mầm non Bành Trạch, đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường. Với bà Dương Thị Duyên hiệu trưởng (thuộc tổ chuyên môn 5+6 tuổi) tham gia thực hiện các hoạt động giáo dục theo phân công: không phân công cụ thể; kế hoạch hoạt động: có kế hoạch hoạt động (chưa khoa học); thực hiện các hoạt động giáo dục theo định mức: (40 hoạt động) chưa đầy đủ theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Ly - Phó hiệu trưởng Trường MN Bành Trạch (thuộc tổ chuyên môn nhà trẻ + 3 tuổi) tham gia hoạt động giáo dục: không phân công cụ thể; kế hoạch hoạt động giáo dục: có đủ theo quy định (chưa khoa học).

Trước hành vi của hai trường trên, đoàn kiểm tra yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường thực hiện đẩy giáo án lên hệ thống đảm bảo đúng theo quy định.

Một trong những biên bản kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể.

Trước đó, ngày 17/2/2025, đoàn kiểm tra cũng tiến hành làm việc với cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn trường mầm non Hà Hiệu và tiến hành thăm nắm, kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Đồng thời kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung kiểm tra theo điều lệ trường mầm non (Thông tư số 52/2020); Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quy định nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Qua kiểm tra thăm nắm tình hình chuẩn bị các điều kiện trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2025. Về cơ bản cơ sở vật chất đã được xây dựng khang trang, có đầy đủ phòng học, phòng chức năng theo quy định.

Tuy nhiên, còn tồn tại một số khó khăn như: cơ sở vật chất đường từ quốc lộ 279 lên trường chưa được dải bê tông, chưa có lò đốt; điểm trường Đông Đăm lớp học xuống cấp, bếp ăn bán trú còn tạm bợ, chưa được xây dựng kiên cố; điểm trường Lủng Tráng bếp ăn bán trú còn tạm bợ, chưa được xây dựng kiên cố.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của bà Hoàng Thị Hiển - Hiệu trưởng trường mầm non Hà Hiệu (thuộc tổ chuyên môn nhà trẻ và 3 tuổi) phát hiện việc tham gia thực hiện các hoạt động giáo dục theo phân công: Không phân công cụ thể; thời khóa biểu lên lớp: không có; kế hoạch hoạt động: không có; thực hiện thăm lớp dự giờ theo định mức: (06 giờ) chưa đầy đủ theo quy định.

Bà Vy Thị Tình - Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hà Hiệu (thuộc tổ chuyên môn văn phòng), đoàn kiểm tra phát hiện, tham gia thực hiện các hoạt động giáo dục theo phân công: không tham gia giảng dạy; thời khóa biểu lên lớp: không có thời khóa biểu lên lớp cụ thể; thực tế thực hiện các hoạt động giáo dục: kế hoạch giảng dạy chưa đầy đủ; thực hiện thăm lớp dự giờ theo định mức: không thực hiện lên lớp theo quy định.

Theo quy định tại Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non, hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần; phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần . 

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ sau khi nhận Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024