Đã có thông tin chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2025 dành cho các thí sinh tốt nghiệp THPT

Theo Hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm 2025 của Bộ Công an nêu cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, theo từng phương thức, đối tượng, khu vực.

Năm 2025, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao tuyển sinh hơn 2.300 chỉ tiêu, trong đó Học viện An ninh nhân dân với 540 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhân dân 530 chỉ tiêu; Học viện Chính trị CAND 100 chỉ tiêu; Học viện quốc tế 50 chỉ tiêu; Đại học An ninh nhân dân 260 chỉ tiêu; Đại học Cảnh sát nhân dân 420 chỉ tiêu; Đại học Phòng cháy chữa cháy 200 chỉ tiêu; Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND 250 chỉ tiêu.

Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là thông tin cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân:

Theo Bộ Công an, các trường công an tuyển sinh bằng ba phương thức, gồm: tuyển thẳng học sinh đạt giải thi quốc gia và quốc tế theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; dựa vào kết quả thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét điểm đánh giá với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Với chứng chỉ Ngoại ngữ, khối trường này xét tuyển thí sinh có IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. Còn với phương thức cuối, điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp (chiếm 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (chiếm 60%), cộng điểm ưu tiên, khu vực và điểm thưởng.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an sẽ diễn ra vào ngày 5-6/7 với ba phần: Tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh làm bài trong 180 phút với hình thức thi viết. Phần bắt buộc gồm nghị luận xã hội, Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ. Phần còn lại, thí sinh có thể chọn làm bài môn Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Địa lý.

