Thông tin quan trọng về lịch tuyển sinh ngành Công an nhân dân 2025, thí sinh dự tuyển cần nắm rõ

2 mốc quan trọng trong lịch trình tuyển sinh Công an nhân dân

Chia sẻ tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025, Thiếu tá Triệu Thành Đạt (Chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an) cho hay, năm 2025, Bộ Công an có những thay đổi trong công tác tuyển sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Theo Thiếu tá Triệu Thành Đạt, hiện mô hình bộ máy của Bộ Công an có 3 cấp. Ở địa phương, có công an cấp tỉnh và công an cấp xã, không còn tổ chức công an cấp huyện.

Cục Đào tạo đã báo cáo lãnh đạo Bộ và có hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh.

"Như vậy, thí sinh sẽ đến xã/phường tại nơi thường trú để đăng ký. Cán bộ công an cấp xã sẽ hướng dẫn các em viết hồ sơ, khai lý lịch và kiểm tra những điều kiện đảm bảo để dự tuyển vào các trường công an nhân dân", Thiếu tá Triệu Thành Đạt thông tin.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt nhấn mạnh, trong lịch trình tuyển sinh Công an nhân dân có 2 mốc quan trọng các thí sinh cần lưu ý:

- Trước ngày 15/4, thí sinh phải đến đăng ký dự tuyển vào các trường.

- Sau ngày 15/4, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện hoạt động sơ tuyển.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra về học lực, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị và hoàn thành trước ngày 30/5, gửi về các học viện/trường công an nhân dân để tổ chức thi tuyển", Thiếu tá Triệu Thành Đạt nói.

Trong lịch trình tuyển sinh ngành Công an nhân dân 2025 có 2 mốc quan trọng các thí sinh cần lưu ý. Ảnh minh họa: TL

Thủ tục đăng ký sơ tuyển ngành Công an nhân dân

Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến Công an cấp xã để đăng ký sơ tuyển;

Thí sinh mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ, giấy khai sinh kèm theo căn cước/Căn cước công dân.

Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự, ngoài các giấy tờ trên cần mang thêm quyết định xuất ngũ.

