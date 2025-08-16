Bác sĩ 53 tuổi đột ngột nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang làm việc, trước đó 2 ngày ông có biểu hiện này!
GĐXH - Theo ghi nhận, khoảng 2 ngày trước khi xảy ra ngưng tim do nhồi máu cơ tim, bệnh nhân có biểu hiện sốt và rét run.
Bệnh nhân là bác sĩ T., 53 tuổi, đang công tác tại miền Tây. Trong lúc trực tại bệnh viện, anh bất ngờ tím tái, co giật và ngưng tim, ngưng thở. Các đồng nghiệp lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) tích cực. Sau gần 1 giờ, tim bệnh nhân đập trở lại.
Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển khẩn đến BVĐKQT S.I.S Cần Thơ để tiếp tục điều trị can thiệp mạch vành. Trên đường chuyển viện, bệnh nhân tiếp tục ngưng tim lần thứ hai và được hồi sức thành công.
Tại đây, điện tim ghi nhận bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ST không chênh lên thành dưới, biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm. Chụp mạch vành qua hệ thống DSA cho thấy cả 3 nhánh mạch vành hẹp nặng, phức tạp, nhưng mạch máu đã tự tái thông dòng chảy.
BS.CKII Nguyễn Mạnh Cường – Phó khoa Nội Tổng hợp cho biết: “Bệnh nhân vào viện tuy đã có tim trở lại nhưng tình trạng nội khoa rất nguy kịch: hôn mê sâu, suy hô hấp, suy đa tạng, tăng men gan, hạ kali máu, choáng tim, huyết áp thấp phải dùng vận mạch liều cao. Chúng tôi quyết định điều trị nội khoa tích cực tại ICU để ổn định trước khi can thiệp đặt stent mạch vành.”
Qua khai thác bệnh sử, ghi nhận khoảng 2 ngày trước khi xảy ra ngưng tim, bệnh nhân có biểu hiện sốt và rét run. Nhằm xác định chính xác nguyên nhân ngưng tim, liệu do viêm cơ tim, sốc nhiễm trùng hay nhồi máu cơ tim, các bác sĩ đã chỉ định chụp MRI tim. Kết quả cho thấy tổn thương cơ tim bắt nguồn từ tình trạng hẹp nặng động mạch vành bên phải.
Ekip can thiệp đã tiến hành đặt stent tái thông thành công một nhánh động mạch vành bị hẹp. Sau 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục tốt, tỉnh táo, không di chứng não. Các tổn thương mạch vành còn lại sẽ được can thiệp ở giai đoạn tiếp theo.
BS.CKII Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: “May mắn là bệnh nhân bị ngưng tim ngay tại bệnh viện, được hồi sức tim phổi kịp thời và đúng kỹ thuật, nên não không bị tổn thương. Nếu tình huống này xảy ra ngoài cộng đồng, không được phát hiện và xử trí nhanh, nguy cơ tử vong hoặc di chứng thần kinh là rất cao".
7 tư thế yoga giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trungBệnh thường gặp - 9 phút trước
Một số tư thế yoga thúc đẩy sự thư giãn, giảm căng thẳng, giúp tăng cường trí nhớ, sự minh mẫn và khả năng tập trung...
Diễn viên Lan Phương đau đớn nhập viện sau ly hôn: Căn bệnh cô mắc phải nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Lan Phương chia sẻ hình ảnh đau đớn, phải nhờ đến nhân viên y tế hỗ trợ khi đến bệnh viện cùng tình trạng sức khoẻ xuống dốc nghiêm trọng.
Cảnh báo: U tuyến giáp lành tính mà gặp dấu hiệu này là phải đi khám gấpBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - U tuyến giáp khi phát triển lớn có thể gây chèn ép đường thở, thực quản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.
Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều món ăn tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư vú. Đây là 6 nhóm thực phẩm các chuyên gia khuyên nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe.
Người phụ nữ đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận 'khổng lồ' từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thấy đau tức vùng bụng bên trái, nữ bệnh nhân 68 tuổi đi khám thì bất ngờ được phát hiện có khối u thận khổng lồ, dù trước đó bà chưa từng phát hiện bệnh lý gì.
Người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi di căn não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện hoa mắt, nhìn mờ, nhức đầu suốt 2 tháng, nghĩ do khô mắt, rối loạn tiền đình. Tuy nhiên khi đi khám chị được phát hiện bị ung thư phổi di căn lên não và nhiều cơ quan khác.
11 nguyên nhân gây ung thư vú – Kẻ sát thủ thầm lặng đe dọa hàng triệu phụ nữ ViệtBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư vú là “kẻ thù thầm lặng” của phụ nữ. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp chị em phòng tránh và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.
Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.
Đi chợ thấy loại cá này nhớ mua ngay: Loại cá rẻ nhất chợ Việt nhưng người Mỹ cực thích vì tốt cho xương khớp và sức khỏe tim mạchBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Cá rô phi là một trong 10 loài thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ. Thường xuyên ăn loại cá này có thể giúp xương khớp chắc khỏe và tăng cường sức khỏe tim mạch.
Loại hạt nhỏ thơm, bán nhiều ở chợ Việt: Kiểm soát đường huyết tốt, người Nhật hay ăn để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Người Nhật thích tận dụng hạt vừng đen vào bữa cơm hàng ngày không chỉ hương vị thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻBệnh thường gặp
GĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.