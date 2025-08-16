Bác sĩ 53 tuổi đột ngột nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang làm việc, trước đó 2 ngày ông có biểu hiện này!

Bệnh nhân là bác sĩ T., 53 tuổi, đang công tác tại miền Tây. Trong lúc trực tại bệnh viện, anh bất ngờ tím tái, co giật và ngưng tim, ngưng thở. Các đồng nghiệp lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) tích cực. Sau gần 1 giờ, tim bệnh nhân đập trở lại.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển khẩn đến BVĐKQT S.I.S Cần Thơ để tiếp tục điều trị can thiệp mạch vành. Trên đường chuyển viện, bệnh nhân tiếp tục ngưng tim lần thứ hai và được hồi sức thành công.

Ảnh: BVCC

Tại đây, điện tim ghi nhận bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ST không chênh lên thành dưới, biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm. Chụp mạch vành qua hệ thống DSA cho thấy cả 3 nhánh mạch vành hẹp nặng, phức tạp, nhưng mạch máu đã tự tái thông dòng chảy.

BS.CKII Nguyễn Mạnh Cường – Phó khoa Nội Tổng hợp cho biết: “Bệnh nhân vào viện tuy đã có tim trở lại nhưng tình trạng nội khoa rất nguy kịch: hôn mê sâu, suy hô hấp, suy đa tạng, tăng men gan, hạ kali máu, choáng tim, huyết áp thấp phải dùng vận mạch liều cao. Chúng tôi quyết định điều trị nội khoa tích cực tại ICU để ổn định trước khi can thiệp đặt stent mạch vành.”

Qua khai thác bệnh sử, ghi nhận khoảng 2 ngày trước khi xảy ra ngưng tim, bệnh nhân có biểu hiện sốt và rét run. Nhằm xác định chính xác nguyên nhân ngưng tim, liệu do viêm cơ tim, sốc nhiễm trùng hay nhồi máu cơ tim, các bác sĩ đã chỉ định chụp MRI tim. Kết quả cho thấy tổn thương cơ tim bắt nguồn từ tình trạng hẹp nặng động mạch vành bên phải.

Ekip can thiệp đã tiến hành đặt stent tái thông thành công một nhánh động mạch vành bị hẹp. Sau 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục tốt, tỉnh táo, không di chứng não. Các tổn thương mạch vành còn lại sẽ được can thiệp ở giai đoạn tiếp theo.

m bác sĩ được cứu sống sau 2 lần ngừng tim. Ảnh: BVCC.

BS.CKII Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: “May mắn là bệnh nhân bị ngưng tim ngay tại bệnh viện, được hồi sức tim phổi kịp thời và đúng kỹ thuật, nên não không bị tổn thương. Nếu tình huống này xảy ra ngoài cộng đồng, không được phát hiện và xử trí nhanh, nguy cơ tử vong hoặc di chứng thần kinh là rất cao".