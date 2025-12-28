Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác
GĐXH - Trong làn sóng sống khỏe, ăn sạch đang lan rộng, nhiều người tin rằng những thực phẩm “tự nhiên”, giàu chất xơ và men vi sinh luôn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế y khoa đang cho thấy một nghịch lý đáng sợ: không ít ca suy thận nghiêm trọng lại bắt nguồn từ những món đồ uống được gắn mác “healthy”.
Từ mong muốn trị táo bón đến biến cố sinh tử
Bà Lý vốn mắc chứng táo bón kinh niên, nhiều năm phải phụ thuộc vào thuốc nhuận tràng. Lo ngại việc dùng thuốc tây kéo dài có thể gây hại dạ dày, gan và thận, khi được hàng xóm mách nước, bà quyết định chuyển sang uống sinh tố rau xanh kết hợp sữa chua mỗi ngày.
Nghĩ rằng đây là lựa chọn tự nhiên, giàu chất xơ và lợi khuẩn, bà Lý kiên trì áp dụng suốt 3 tháng. Ban đầu, tình trạng táo bón có cải thiện rõ rệt. Nhưng sau đó, cơ thể bắt đầu phát ra những tín hiệu bất thường: mệt mỏi rã rời, nước tiểu nhiều bọt và sẫm màu, chân tay phù nề.
Đỉnh điểm là một buổi sáng, bà đột ngột tim đập loạn nhịp, khó thở, nôn mửa rồi ngất xỉu tại nhà. Khi được đưa tới phòng cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bà bị suy thận cấp tính, buộc phải lọc máu khẩn cấp để giữ mạng sống. Dù thoát khỏi nguy kịch, bà Lý từ đó phải chạy thận lâu dài để duy trì sự sống.
“Sai lầm không nằm ở món uống, mà ở liều lượng và đối tượng”
Bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yongxiang (Đài Loan – Trung Quốc), người trực tiếp tham gia điều trị, cho biết: bản thân sinh tố rau xanh không phải là “độc dược”. Vấn đề nằm ở liều lượng sử dụng và thể trạng người uống.
Theo bác sĩ Hong, bà Lý vốn đã có chức năng thận suy giảm từ trước, dù chưa có triệu chứng rõ rệt. Khi ép và uống các loại rau lá xanh đậm mỗi ngày, bà đã đưa vào cơ thể một lượng kali khổng lồ.
Ở người khỏe mạnh, thận có thể đào thải kali dư thừa. Nhưng với người thận yếu, khả năng này bị suy giảm nghiêm trọng. Kali tích tụ trong máu không chỉ làm tổn thương đơn vị thận, mà còn gây rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ ngưng tim đột ngột – đúng như những gì đã xảy ra với bà Lý.
Nước ép rau củ – “con dao hai lưỡi” với thận
Bác sĩ Hong nhấn mạnh, nước ép và sinh tố rau củ, đặc biệt là rau lá xanh, củ cải, nấm, là những thực phẩm cực kỳ giàu kali và photpho. Khi ép lấy nước, lượng khoáng chất này trở nên cô đặc hơn nhiều so với khi ăn bình thường.
Ngay cả trong nấu ăn, người có thận yếu cũng cần chần hoặc luộc bỏ nước đầu để giảm hàm lượng kali và photpho trước khi chế biến. Việc uống trực tiếp nước ép rau lá xanh mỗi ngày có thể khiến thận phải chịu áp lực vượt quá khả năng chịu đựng.
4 đồ uống “vạn người mê” nhưng cấm kỵ với người thận yếu
Từ trường hợp của bà Lý, bác sĩ Hong đưa ra cảnh báo về 4 loại đồ uống phổ biến nhưng có thể trở thành “thuốc độc” nếu người có vấn đề về thận sử dụng thường xuyên:
Thứ nhất, nước ép và sinh tố rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, rau dền – rất giàu kali.
Thứ hai, nước ép trái cây cô đặc, đặc biệt là chuối, cam, bơ – chứa lượng kali cao khi uống nhiều.
Thứ ba, sữa và các chế phẩm từ sữa dùng với lượng lớn, do giàu photpho.
Thứ tư, các loại nước thải độc, detox, nước thảo mộc không rõ liều lượng, dễ gây quá tải cho gan thận.
“Healthy” không đồng nghĩa với an toàn cho tất cả
Các chuyên gia cảnh báo, không có loại thực phẩm hay đồ uống nào phù hợp với mọi cơ thể. Những gì tốt cho người khỏe mạnh có thể trở thành nguy hiểm cho người có bệnh nền, đặc biệt là bệnh thận – cơ quan vốn rất “im lặng” khi bị tổn thương.
Câu chuyện của bà Lý là lời nhắc nhở đắt giá: trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp ăn uống “lành mạnh” nào, đặc biệt là dùng thường xuyên, kéo dài, cần hiểu rõ thể trạng của bản thân và có tư vấn y tế phù hợp. Với thận, đôi khi chỉ một thói quen tưởng chừng vô hại cũng đủ để đánh đổi cả cuộc đời.
