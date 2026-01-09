Ngủ gật trên bàn làm việc 30 phút, người đàn ông 'tá hoả' khi phát hiện tay bị liệt

Ca bệnh hy hữu từ giấc ngủ trưa 30 phút

Khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một nam bệnh nhân (37 tuổi, Hà Nội) bị liệt thần kinh quay do chèn ép. Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không phải do tai nạn hay chấn thương mạnh, mà xuất phát từ một thói quen rất phổ biến của dân văn phòng: Ngủ gật trên bàn làm việc.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, trong lúc làm việc mệt mỏi, anh đã gối đầu lên cánh tay ngay tại bàn để chợp mắt khoảng 30 phút. Tuy nhiên, ngay khi tỉnh dậy, anh bàng hoàng nhận thấy bàn tay của mình không còn tuân theo ý muốn. Cụ thể, cổ tay và các ngón tay bị rũ xuống, sức cầm nắm giảm rõ rệt, khiến mọi sinh hoạt cá nhân và việc đánh máy tính trở nên vô cùng khó khăn.

Tại Khoa Phục hồi chức năng, qua thăm khám lâm sàng và đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gián đoạn dẫn truyền thần kinh quay. Nguyên nhân trực tiếp là do tư thế ngủ đè ép lên cánh tay kéo dài, gây áp lực trực tiếp lên dây thần kinh quay đoạn đi sát xương cánh tay.

Phục hồi nhanh chóng nhờ can thiệp đúng cách

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được chỉ định phác đồ điều trị phục hồi chức năng chuyên sâu và toàn diện. Các phương pháp được áp dụng bao gồm: Điện xung kích thích cơ, sóng ngắn trị liệu, châm cứu kết hợp cùng các bài tập vận động chuyên biệt dành riêng cho tổn thương thần kinh quay.

Nhờ việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời bằng các kỹ thuật y khoa hiện đại, chỉ sau 2 ngày điều trị tích cực, sức cơ và chức năng bàn tay của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi và thực hiện các bài tập phục hồi để đảm bảo chức năng vận động trở lại bình thường và tránh các biến chứng lâu dài.

Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ việc ngủ sai tư thế

Trao đổi với phóng viên Gia đình & Xã hội, BS.CKII Nguyễn Thị Bích – Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết: "Liệt thần kinh quay do chèn ép là tình trạng không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Điều đáng lưu ý là tổn thương có thể xảy ra chỉ sau một thời gian ngắn chèn ép, như ngủ gật gối đầu lên tay, tỳ đè cánh tay khi làm việc hoặc ngủ sai tư thế. Người bệnh thường đến khám với dấu hiệu đặc trưng là 'bàn tay rủ' (wrist drop), không duỗi được cổ tay và các ngón tay, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và lao động".

BS.CKII Nguyễn Thị Bích – Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

Bác sĩ Bích cũng nhấn mạnh thêm, dây thần kinh quay đóng vai trò chủ đạo trong việc điều khiển các cơ duỗi cổ tay, ngón tay và cơ ngửa cẳng tay. Khi bị chèn ép, nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng như:

- Mất vĩnh viễn khả năng duỗi cổ tay và các ngón tay.

- Teo cơ cẳng tay, cánh tay do mất dẫn truyền thần kinh lâu ngày.

- Suy giảm nghiêm trọng sức lao động và chất lượng cuộc sống.

- Thời gian điều trị có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí để lại di chứng nếu phát hiện muộn.

"Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng bằng các phương pháp phục hồi chức năng, phần lớn bệnh nhân có khả năng hồi phục tốt. Ngược lại, việc chủ quan, tự theo dõi tại nhà hoặc điều trị sai phương pháp có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn", bác sĩ Bích khuyến cáo.

Lời khuyên để bảo vệ sức khỏe thần kinh

Để phòng tránh hội chứng liệt thần kinh quay do chèn ép, các chuyên gia y tế tại Bệnh viện 19-8 đưa ra những lời khuyên thiết thực:

1. Thay đổi thói quen ngủ: Tuyệt đối tránh ngủ gật trong tư thế gối đầu lên tay hoặc tỳ đè cánh tay lên mép bàn cứng. Nếu cần nghỉ ngơi tại văn phòng, nên sử dụng gối chữ U hoặc ngả lưng trên ghế có điểm tựa phù hợp.

2. Vận động thường xuyên: Dân văn phòng nên thường xuyên thay đổi tư thế, đứng dậy đi lại và thực hiện các động tác thư giãn tay chân sau mỗi 1-2 giờ làm việc.

3. Không chủ quan: Khi xuất hiện các dấu hiệu như tê bì, yếu tay, hoặc khó khăn khi thực hiện động tác duỗi cổ tay, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám. Tuyệt đối không tự ý đắp thuốc, xoa bóp mạnh hoặc chờ đợi bệnh tự khỏi tại nhà.

Việc phát hiện sớm và điều trị đúng hướng không chỉ giúp rút ngắn thời gian hồi phục mà còn hạn chế tối đa những di chứng thần kinh không đáng có.

