3 loại nước là 'kẻ cắp canxi' nếu uống nhiều: Loại cuối cùng người Việt tưởng bổ xương
Nhiều người chỉ quan tâm đến bổ sung canxi mà quên mất việc tránh những “kẻ cướp canxi” trong chế độ ăn uống hàng ngày.
Chúng ta luôn nỗ lực tìm kiếm những thực phẩm giàu dinh dưỡng để củng cố hệ xương khớp ngay từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chính thói quen lựa chọn đồ uống sai lầm hàng ngày lại đang âm thầm kích hoạt quá trình "rửa trôi" khoáng chất trong cơ thể. Theo các chuyên gia y khoa, có những loại nước uống không chỉ cản trở việc nạp dưỡng chất mà còn trực tiếp đánh cắp lượng canxi dự trữ, khiến mật độ xương sụt giảm nghiêm trọng.
Nếu muốn xương chắc khỏe, việc bổ sung canxi không vô ích, có 3 loại đồ uống đừng dại mà uống nhiều:
1. Nước ngọt có ga
Bác sĩ Jung Se yeon từ Hàn Quốc cảnh báo rằng nước ngọt có ga là tác nhân hàng đầu dẫn đến loãng xương. Loại đồ uống này chứa hàm lượng photpho và đường cực cao. Theo quy luật sinh học, khi lượng photpho trong máu tăng quá mức, nó sẽ gây rối loạn hormone tuyến cận giáp, khiến cơ thể không thể hấp thụ canxi hiệu quả.
Nguy hiểm hơn, quá trình chuyển hóa lượng đường khổng lồ từ nước ngọt buộc cơ thể phải tiêu tốn các khoáng chất thiết yếu như magie, kẽm, natri và đặc biệt là canxi. Để duy trì sự cân bằng trong máu, cơ thể phải huy động canxi từ xương ra để bù đắp. Đây chính là lý do khiến xương trở nên giòn và dễ gãy hơn bao giờ hết.
Chuyên gia khuyến cáo chỉ nên uống dưới 330ml/tuần với người lớn. Trẻ em và người cao tuổi nên hạn chế hết mức.
2. Đồ uống giàu caffeine
Các loại cà phê, trà đậm hay nước tăng lực vốn là thức uống yêu thích để duy trì sự tỉnh táo. Thế nhưng, bác sĩ Zheng Zhaoan tại Đài Loan (Trung Quốc) chỉ ra rằng việc tiêu thụ hơn 330mg cafein mỗi ngày (khoảng 400ml đến 500ml chất lỏng) sẽ làm tăng vọt nguy cơ loãng xương. Cafein có đặc tính lợi tiểu và kích thích co mạch, làm tăng lượng nước tiểu và đẩy nhanh quá trình đào thải canxi ra ngoài cơ thể.
Đối với những nhóm đối tượng nhạy cảm như phụ nữ mãn kinh hoặc người cao tuổi, việc lạm dụng cafein không chỉ ngăn cản hấp thụ vitamin mà còn làm suy yếu hệ thống nâng đỡ của cơ thể một cách nhanh chóng.
3. Nước hầm xương
Loại nước cuối cùng chính là "cú lừa" về dinh dưỡng mà nhiều gia đình Việt vẫn tin dùng hàng ngày. Bác sĩ Kim Min Sun (Hàn Quốc) cho biết quan niệm uống nước hầm xương để bổ xương là hoàn toàn sai lầm. Thực tế, hàm lượng canxi trong 100ml nước hầm xương chỉ vỏn vẹn khoảng 2mg, thấp hơn 100 lần so với sữa.
Đáng lo ngại hơn, canxi trong xương hầm tồn tại ở dạng vô cơ nên rất khó hấp thụ. Trong khi đó, loại nước này lại chứa hàm lượng photpho cao và nhiều chất béo, cholesterol. Khi photpho dư thừa, nó gây mất cân bằng nội tiết tố và cản trở cơ thể tiếp nhận canxi từ các nguồn thực phẩm khác.
Việc nêm nếm nhiều muối khi hầm xương còn làm tăng bài tiết natri, kéo theo sự thất thoát canxi qua đường bài tiết. Với trẻ em, thói quen ăn nước hầm xương kéo dài có thể dẫn đến còi xương và chậm mọc răng do thiếu hụt protein và khoáng chất thực sự. Mức an toàn là chỉ ăn/uống khoảng 500ml nước hầm xương mỗi tuần và chia nhỏ nhiều bữa.
20 tuổi bị đột quỵ, tôi hối hận vì 1 thói quen mà rất nhiều người Việt đều đang làmBệnh thường gặp - 2 giờ trước
Đây là thói quen khá phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là với người trẻ.
3 kiểu dùng gối "bẻ cong" xương khớp, khiến nhiều người còn trẻ mà tối ngày đau nhức, xương yếu hơn người giàBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Nằm gối theo 3 kiểu dưới đây không chỉ xương khớp mà hệ tim mạch, hô hấp cũng bị "tra tấn".
Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giácBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Trong làn sóng sống khỏe, ăn sạch đang lan rộng, nhiều người tin rằng những thực phẩm “tự nhiên”, giàu chất xơ và men vi sinh luôn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế y khoa đang cho thấy một nghịch lý đáng sợ: không ít ca suy thận nghiêm trọng lại bắt nguồn từ những món đồ uống được gắn mác “healthy”.
Người đàn ông phải cắt bỏ 1 phần 'của quý' vì nhiễm 1 bệnh suốt 12 năm, nhiều người tưởng chỉ nữ giới mới mắcBệnh thường gặp - 1 tuần trước
Quan niệm sai lầm rằng “chỉ phụ nữ mới nhiễm HPV” đã khiến ông M. phải trả giá đắt.
Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhấtBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Nam sinh suy thận thừa nhận có lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học, đó là thức khuya và thường xuyên uống nước ngọt.
Người đàn ông 39 tuổi đột ngột phát hiện nhiễm sán não trong lần đi khám vì đau đầuBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Bệnh nhân bị nhiễm sán não nhập viện trong tình trạng co giật, đau đầu... những biểu hiện này dễ khiến nhiều người nghĩ đến u não.
Người phụ nữ phát hiện ung thư da từ nốt đen dưới mắt, tồn tại nhiều năm mà không biếtBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Ung thư da của người bệnh được phát hiện từ nốt đen nhỏ dưới mi, tồn tại suốt nhiều năm, không đau, không chảy máu, chỉ sậm màu hơn theo thời gian.
Cô gái 22 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não, từng xuất hiện dấu hiệu này nhưng đã bỏ quaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Cô gái nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do đột quỵ xuất huyết não. Đáng chú ý, trước đó cô phát hiện mắc dị dạng mạch máu não nhưng chưa điều trị.
Người phụ nữ 32 tuổi bất ngờ phát hiện u thần kinh nội tiết từ một việc nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Kiểm tra sức khỏe định kỳ, người phụ nữ tình cờ phát hiện u thần kinh nội tiết đại tràng, dù trước đó không có bất kỳ triệu chứng bất thường.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện đột quỵ từ dấu hiệu cảnh báo sớm nhiều người Việt thường bỏ quaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Trước khi phát hiện đột quỵ, người phụ nữ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm toát mồ hôi, tay chân bủn rủn sau khi đi vệ sinh tại công ty.
Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhấtBệnh thường gặp
GĐXH - Nam sinh suy thận thừa nhận có lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học, đó là thức khuya và thường xuyên uống nước ngọt.