3 loại nước là 'kẻ cắp canxi' nếu uống nhiều: Loại cuối cùng người Việt tưởng bổ xương

Chúng ta luôn nỗ lực tìm kiếm những thực phẩm giàu dinh dưỡng để củng cố hệ xương khớp ngay từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chính thói quen lựa chọn đồ uống sai lầm hàng ngày lại đang âm thầm kích hoạt quá trình "rửa trôi" khoáng chất trong cơ thể. Theo các chuyên gia y khoa, có những loại nước uống không chỉ cản trở việc nạp dưỡng chất mà còn trực tiếp đánh cắp lượng canxi dự trữ, khiến mật độ xương sụt giảm nghiêm trọng.

Nếu muốn xương chắc khỏe, việc bổ sung canxi không vô ích, có 3 loại đồ uống đừng dại mà uống nhiều:

1. Nước ngọt có ga

Bác sĩ Jung Se yeon từ Hàn Quốc cảnh báo rằng nước ngọt có ga là tác nhân hàng đầu dẫn đến loãng xương. Loại đồ uống này chứa hàm lượng photpho và đường cực cao. Theo quy luật sinh học, khi lượng photpho trong máu tăng quá mức, nó sẽ gây rối loạn hormone tuyến cận giáp, khiến cơ thể không thể hấp thụ canxi hiệu quả.

Ảnh minh họa

Nguy hiểm hơn, quá trình chuyển hóa lượng đường khổng lồ từ nước ngọt buộc cơ thể phải tiêu tốn các khoáng chất thiết yếu như magie, kẽm, natri và đặc biệt là canxi. Để duy trì sự cân bằng trong máu, cơ thể phải huy động canxi từ xương ra để bù đắp. Đây chính là lý do khiến xương trở nên giòn và dễ gãy hơn bao giờ hết.

Chuyên gia khuyến cáo chỉ nên uống dưới 330ml/tuần với người lớn. Trẻ em và người cao tuổi nên hạn chế hết mức.

2. Đồ uống giàu caffeine

Ảnh minh họa

Các loại cà phê, trà đậm hay nước tăng lực vốn là thức uống yêu thích để duy trì sự tỉnh táo. Thế nhưng, bác sĩ Zheng Zhaoan tại Đài Loan (Trung Quốc) chỉ ra rằng việc tiêu thụ hơn 330mg cafein mỗi ngày (khoảng 400ml đến 500ml chất lỏng) sẽ làm tăng vọt nguy cơ loãng xương. Cafein có đặc tính lợi tiểu và kích thích co mạch, làm tăng lượng nước tiểu và đẩy nhanh quá trình đào thải canxi ra ngoài cơ thể.

Đối với những nhóm đối tượng nhạy cảm như phụ nữ mãn kinh hoặc người cao tuổi, việc lạm dụng cafein không chỉ ngăn cản hấp thụ vitamin mà còn làm suy yếu hệ thống nâng đỡ của cơ thể một cách nhanh chóng.

3. Nước hầm xương

Loại nước cuối cùng chính là "cú lừa" về dinh dưỡng mà nhiều gia đình Việt vẫn tin dùng hàng ngày. Bác sĩ Kim Min Sun (Hàn Quốc) cho biết quan niệm uống nước hầm xương để bổ xương là hoàn toàn sai lầm. Thực tế, hàm lượng canxi trong 100ml nước hầm xương chỉ vỏn vẹn khoảng 2mg, thấp hơn 100 lần so với sữa.

Ảnh minh họa

Đáng lo ngại hơn, canxi trong xương hầm tồn tại ở dạng vô cơ nên rất khó hấp thụ. Trong khi đó, loại nước này lại chứa hàm lượng photpho cao và nhiều chất béo, cholesterol. Khi photpho dư thừa, nó gây mất cân bằng nội tiết tố và cản trở cơ thể tiếp nhận canxi từ các nguồn thực phẩm khác.

Việc nêm nếm nhiều muối khi hầm xương còn làm tăng bài tiết natri, kéo theo sự thất thoát canxi qua đường bài tiết. Với trẻ em, thói quen ăn nước hầm xương kéo dài có thể dẫn đến còi xương và chậm mọc răng do thiếu hụt protein và khoáng chất thực sự. Mức an toàn là chỉ ăn/uống khoảng 500ml nước hầm xương mỗi tuần và chia nhỏ nhiều bữa.