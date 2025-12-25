Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhất
GĐXH - Nam sinh suy thận thừa nhận có lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học, đó là thức khuya và thường xuyên uống nước ngọt.
Nam sinh suy thận có 2 thói quen xấu: Thức khuya và uống nước ngọt
Đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Tiểu Trương (22 tuổi, Trung Quốc) bất ngờ phải nhập viện và được bác sĩ chẩn đoán suy thận mạn và phải điều trị lâu dài.
Theo các bác sĩ, tình trạng dẫn đến suy thận của thanh niên này có liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học, đó là thức khuya và thường xuyên uống nước ngọt.
Được biết, từ khi lên đại học và sống trong ký túc xá, Trương thường xuyên thức trắng đêm để chơi game, ngủ bù vào ban ngày. Một thói quen khác của cậu là gần như không uống nước lọc, thường xuyên sử dụng nước ngọt, đồ uống đóng chai và nước tăng lực.
Mối liên hệ giữa thức khuya, uống nước ngọt và suy thận?
Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Lâm sàng của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ cho thấy những người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có tốc độ suy giảm mức lọc cầu thận nhanh hơn so với nhóm ngủ 7–8 giờ.
Giải thích về điều này, các chuyên gia cho rằng rối loạn giấc ngủ có liên quan đến tăng axit uric máu. Nồng độ axit uric trong máu tăng cao lâu ngày có thể làm suy giảm hoạt động của thận, thậm chí dẫn đến suy thận.
Ngoài ra, việc uống nhiều đồ uống chứa nhiều đường bổ sung và chất tạo ngọt sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa - những yếu tố có hại trực tiếp cho thận. Bên cạnh đó, nước ngọt có ga màu sẫm thường chứa axit photphoric, có thể gây mất cân bằng khoáng chất và làm tăng nguy cơ tổn thương thận khi tiêu thụ kéo dài.
Vì sao thức khuya, uống nước ngọt gây suy thận?
Ở người trẻ, những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như thức khuya, uống nước ngọt thường xuyên vô tình khiến đáp ứng miễn dịch bất thường ở cơ thể, chính những đáp ứng miễn dịch đó nó hỗ trợ cho việc bùng phát bệnh lý cầu thận, lâu dần dẫn đến suy thận.
Trong thức uống tăng lực, nước uống có gas chứa những chất dị ứng với cơ thể, khi nạp vào cơ thể thường xuyên chúng sẽ gây phản ứng lặp đi lặp lại ảnh hưởng đến quả thận và một số cơ quan khác. Lúc này, thận đào thải quá nhiều và cơ thể dị ứng dẫn đến viêm thận.
Ngoài ra, việc thức khuya làm nhịp sinh học bị đảo lộn dẫn đến cơ thể và hệ miễn dịch xáo trộn. Khi việc thức khuya lặp lại thường xuyên sẽ khiến đáp ứng miễn dịch bất thường ở cơ thể và chính những đáp ứng miễn dịch đó dẫn tới việc bùng phát bệnh lý cầu thận, lâu dần dẫn đến suy thận nặng.
Thói quen tốt giúp bảo vệ thận của bạn
Bác sĩ khuyến cáo giới trẻ hiện nay cần thay đổi lối sống sinh hoạt sao cho khoa học lành mạnh, đừng để nước ngọt, mì gói, thức khuya... "lấy đi" quả thận của mình.
Mỗi ngày, chúng ta cần uống đủ nước, chế độ ăn cân bằng, hạn chế đồ ăn chiên rán, ngủ đủ giấc và đúng nhịp sinh học cơ thể, thường xuyên tập thể dục thể thao để bảo vệ sức khỏe cũng như bảo vệ quả thận.
