3 kiểu dùng gối "bẻ cong" xương khớp, khiến nhiều người còn trẻ mà tối ngày đau nhức, xương yếu hơn người già

Giấc ngủ chiếm gần 1/3 cuộc đời, nhưng ít ai ngờ một chiếc gối hay một kiểu nằm sai lại là thủ phạm tàn phá hệ vận động ngay cả trong khi ngủ. Tiến sĩ Ho Mansun, chuyên gia chỉnh hình đang làm việc tại Hồng Kông cho biết ông gặp rất nhiều bệnh nhân trẻ tuổi có hệ xương khớp yếu ớt như người già.

Theo ông, ngoài dinh dưỡng và lối sống, việc chọn sai gối đang âm thầm bẻ cong cột sống, gây thoái hóa sớm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, hô hấp. Dưới đây là 3 sai lầm dùng gối phổ biến khiến xương khớp nhanh chóng suy kiệt được ông nhắc nhở:

1. Gối quá cao hoặc quá thấp

Sử dụng gối quá cao buộc cổ phải gập lại, khiến các đốt sống cổ chịu áp lực lớn, dễ dẫn đến căng cơ và cản trở máu lưu thông lên não.

Ảnh minh họa

Ngược lại, nằm gối quá thấp hoặc không dùng gối khiến máu dồn lên não quá mức gây đau đầu, sưng mặt. Tình trạng này làm cơ cổ chùn lại, xương sống mất đường cong tự nhiên, dẫn đến thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống cổ. Tiến sĩ Ho khuyên gối nên cao từ 8 - 15 cm để bảo vệ cấu trúc xương.

2. Gối quá cứng hoặc quá mềm

Gối quá cứng không có độ đàn hồi khiến vùng đầu và gáy phải chịu lực tì đè lớn, làm tổn thương các mạch máu và dây chằng. Dùng lâu dài sẽ gây đau vai gáy và cứng cổ khởi phát sớm.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, gối quá mềm lại thiếu sự nâng đỡ, khiến cổ bị lún sâu và cột sống bị uốn cong bất thường. Sự thiếu ổn định này không chỉ gây đau mỏi mà còn làm giảm chất lượng giấc ngủ và làm lệch trục xương khớp.

3. Dùng tay thay gối hoặc không dùng gối khi ngủ

Nhiều người có thói quen kê tay thay gối khi ngủ, điều này cực kỳ nguy hiểm. Cánh tay cứng và không ổn định sẽ chèn ép các dây thần kinh quan trọng, làm chậm tuần hoàn máu và gây tổn hại trực tiếp đến đốt sống cổ.

Việc không dùng gối khi nằm ngửa cũng khiến cổ bị áp lực nặng nề, tăng nguy cơ chấn thương vùng gáy. Thói quen này còn dễ dẫn đến tình trạng trào ngược thực quản do vị trí đầu quá thấp so với dạ dày.

Ảnh minh họa

Cách chọn và nằm gối để bảo vệ xương khớp

Để khắc phục, Tiến sĩ Ho khuyên bạn nên chọn gối có độ rộng tới vai và độ đàn hồi tốt. Bạn có thể thử bằng cách nhấn tay vào gối, nếu gối phục hồi hình dạng nhanh chóng mà không gây khó chịu khi nằm thì đó là độ cứng phù hợp.

Khi nằm ngửa, hãy đặt gối sâu xuống dưới gáy để nâng đỡ toàn bộ đường cong của cổ thay vì chỉ kê mỗi phần đầu. Nếu nằm nghiêng, gối nên có độ dày tương đương khoảng cách từ cổ đến mép ngoài vai để giữ cột sống cổ và lưng tạo thành đường thẳng.

Bên cạnh việc chỉnh sửa tư thế ngủ, bạn cần lưu ý bổ sung đầy đủ các dưỡng chất như canxi, protein và các loại vitamin để nuôi dưỡng khung xương từ bên trong. Đồng thời kết hợp vận động đều đặn và kiểm soát cân nặng. Còn nếu bạn đã có sẵn bệnh lý về đĩa đệm hoặc tim mạch, hãy tham khảo thêm ý kiến bác sĩ để có tiêu chí chọn gối riêng biệt.