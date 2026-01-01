3 kiểu dùng gối "bẻ cong" xương khớp, khiến nhiều người còn trẻ mà tối ngày đau nhức, xương yếu hơn người già
Nằm gối theo 3 kiểu dưới đây không chỉ xương khớp mà hệ tim mạch, hô hấp cũng bị "tra tấn".
Giấc ngủ chiếm gần 1/3 cuộc đời, nhưng ít ai ngờ một chiếc gối hay một kiểu nằm sai lại là thủ phạm tàn phá hệ vận động ngay cả trong khi ngủ. Tiến sĩ Ho Mansun, chuyên gia chỉnh hình đang làm việc tại Hồng Kông cho biết ông gặp rất nhiều bệnh nhân trẻ tuổi có hệ xương khớp yếu ớt như người già.
Theo ông, ngoài dinh dưỡng và lối sống, việc chọn sai gối đang âm thầm bẻ cong cột sống, gây thoái hóa sớm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, hô hấp. Dưới đây là 3 sai lầm dùng gối phổ biến khiến xương khớp nhanh chóng suy kiệt được ông nhắc nhở:
1. Gối quá cao hoặc quá thấp
Sử dụng gối quá cao buộc cổ phải gập lại, khiến các đốt sống cổ chịu áp lực lớn, dễ dẫn đến căng cơ và cản trở máu lưu thông lên não.
Ngược lại, nằm gối quá thấp hoặc không dùng gối khiến máu dồn lên não quá mức gây đau đầu, sưng mặt. Tình trạng này làm cơ cổ chùn lại, xương sống mất đường cong tự nhiên, dẫn đến thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống cổ. Tiến sĩ Ho khuyên gối nên cao từ 8 - 15 cm để bảo vệ cấu trúc xương.
2. Gối quá cứng hoặc quá mềm
Gối quá cứng không có độ đàn hồi khiến vùng đầu và gáy phải chịu lực tì đè lớn, làm tổn thương các mạch máu và dây chằng. Dùng lâu dài sẽ gây đau vai gáy và cứng cổ khởi phát sớm.
Trong khi đó, gối quá mềm lại thiếu sự nâng đỡ, khiến cổ bị lún sâu và cột sống bị uốn cong bất thường. Sự thiếu ổn định này không chỉ gây đau mỏi mà còn làm giảm chất lượng giấc ngủ và làm lệch trục xương khớp.
3. Dùng tay thay gối hoặc không dùng gối khi ngủ
Nhiều người có thói quen kê tay thay gối khi ngủ, điều này cực kỳ nguy hiểm. Cánh tay cứng và không ổn định sẽ chèn ép các dây thần kinh quan trọng, làm chậm tuần hoàn máu và gây tổn hại trực tiếp đến đốt sống cổ.
Việc không dùng gối khi nằm ngửa cũng khiến cổ bị áp lực nặng nề, tăng nguy cơ chấn thương vùng gáy. Thói quen này còn dễ dẫn đến tình trạng trào ngược thực quản do vị trí đầu quá thấp so với dạ dày.
Cách chọn và nằm gối để bảo vệ xương khớp
Để khắc phục, Tiến sĩ Ho khuyên bạn nên chọn gối có độ rộng tới vai và độ đàn hồi tốt. Bạn có thể thử bằng cách nhấn tay vào gối, nếu gối phục hồi hình dạng nhanh chóng mà không gây khó chịu khi nằm thì đó là độ cứng phù hợp.
Khi nằm ngửa, hãy đặt gối sâu xuống dưới gáy để nâng đỡ toàn bộ đường cong của cổ thay vì chỉ kê mỗi phần đầu. Nếu nằm nghiêng, gối nên có độ dày tương đương khoảng cách từ cổ đến mép ngoài vai để giữ cột sống cổ và lưng tạo thành đường thẳng.
Bên cạnh việc chỉnh sửa tư thế ngủ, bạn cần lưu ý bổ sung đầy đủ các dưỡng chất như canxi, protein và các loại vitamin để nuôi dưỡng khung xương từ bên trong. Đồng thời kết hợp vận động đều đặn và kiểm soát cân nặng. Còn nếu bạn đã có sẵn bệnh lý về đĩa đệm hoặc tim mạch, hãy tham khảo thêm ý kiến bác sĩ để có tiêu chí chọn gối riêng biệt.
Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giácBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Trong làn sóng sống khỏe, ăn sạch đang lan rộng, nhiều người tin rằng những thực phẩm “tự nhiên”, giàu chất xơ và men vi sinh luôn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế y khoa đang cho thấy một nghịch lý đáng sợ: không ít ca suy thận nghiêm trọng lại bắt nguồn từ những món đồ uống được gắn mác “healthy”.
Người đàn ông phải cắt bỏ 1 phần 'của quý' vì nhiễm 1 bệnh suốt 12 năm, nhiều người tưởng chỉ nữ giới mới mắcBệnh thường gặp - 5 ngày trước
Quan niệm sai lầm rằng “chỉ phụ nữ mới nhiễm HPV” đã khiến ông M. phải trả giá đắt.
Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhấtBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Nam sinh suy thận thừa nhận có lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học, đó là thức khuya và thường xuyên uống nước ngọt.
Người đàn ông 39 tuổi đột ngột phát hiện nhiễm sán não trong lần đi khám vì đau đầuBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Bệnh nhân bị nhiễm sán não nhập viện trong tình trạng co giật, đau đầu... những biểu hiện này dễ khiến nhiều người nghĩ đến u não.
Người phụ nữ phát hiện ung thư da từ nốt đen dưới mắt, tồn tại nhiều năm mà không biếtBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Ung thư da của người bệnh được phát hiện từ nốt đen nhỏ dưới mi, tồn tại suốt nhiều năm, không đau, không chảy máu, chỉ sậm màu hơn theo thời gian.
Cô gái 22 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não, từng xuất hiện dấu hiệu này nhưng đã bỏ quaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Cô gái nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do đột quỵ xuất huyết não. Đáng chú ý, trước đó cô phát hiện mắc dị dạng mạch máu não nhưng chưa điều trị.
Người phụ nữ 32 tuổi bất ngờ phát hiện u thần kinh nội tiết từ một việc nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Kiểm tra sức khỏe định kỳ, người phụ nữ tình cờ phát hiện u thần kinh nội tiết đại tràng, dù trước đó không có bất kỳ triệu chứng bất thường.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện đột quỵ từ dấu hiệu cảnh báo sớm nhiều người Việt thường bỏ quaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Trước khi phát hiện đột quỵ, người phụ nữ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm toát mồ hôi, tay chân bủn rủn sau khi đi vệ sinh tại công ty.
Bệnh gì khiến người phụ nữ 27 tuổi cao 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg bị "teo dạ dày" và qua đời: BS khuyến cáo loại vi khuẩn có liên quanBệnh thường gặp - 1 tuần trước
Đối với nhiều cô gái, giảm cân là một bước thiết yếu để trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, giảm cân quá mức có thể gây hại cho sức khỏe.
Người có lá lách và dạ dày suy yếu thường lộ ngay ra trên mặt: Thay đổi 4 thói quen giúp phục hồi một nửaBệnh thường gặp - 1 tuần trước
Lá và dạ dày yếu có thể dẫn đến hàng trăm bệnh. Muốn bảo vệ nó, trước tiên, bạn cần chú trọng đến chế độ ăn uống của mình.
Nam sinh 22 tuổi bị suy thận thừa nhận có 2 thói quen xấu mà giới trẻ Việt dễ mắc nhấtBệnh thường gặp
GĐXH - Nam sinh suy thận thừa nhận có lối sống thiếu lành mạnh kéo dài trong suốt những năm đại học, đó là thức khuya và thường xuyên uống nước ngọt.