Băng bùn, vượt suối dựng lại nhà cho người dân Sơn La sau mưa lũ, sạt lở

Những trận mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng 18/7 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn các xã Mường La và Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La bị lũ quét, sạt lở đất﻿ nghiêm trọng. Hàng chục ngôi nhà bị sập, cuốn trôi hoặc phải di dời khẩn cấp; hàng trăm ha lúa, hoa màu bị vùi lấp; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi và hạ tầng dân sinh bị chia cắt, hư hỏng nặng.

Trước những thiệt hại của người dân, lực lượng Quân đội, Công an tỉnh, Đoàn thanh niên đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện cơ động đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm, vận chuyển tài sản, dọn dẹp bùn đất, dựng lại nhà cửa và khắc phục các điểm sạt lở.

Ở những nơi đường bị chia cắt, cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an không quản ngại hiểm nguy, băng qua những đoạn đường ngập bùn, vượt suối để tiếp cận từng hộ dân, giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai﻿, động viên họ ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn.

Tại các điểm sạt lở, những chiến sĩ áo xanh, lực lượng Công an và đoàn viên thanh niên xúc từng xẻng bùn, khiêng từng khúc gỗ, cột nhà... di dời người dân đến nơi ở mới an toàn.

Các lực lượng không chỉ giúp khắc phục hậu quả trước mắt, còn tuyên truyền, hướng dẫn bà con nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai. Những việc làm thiết thực ấy góp phần hạn chế thiệt hại nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

Trong gian khó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an và đoàn viên thanh niên luôn có mặt ở những nơi người dân cần nhất giúp khắc phục hậu quả thiên tai, là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình quân - dân

Thực hiện Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Theo dự báo, đến ngày 19 đến 20/7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ cao để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Các địa phương tăng cường kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu và điểm có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, huy động tối đa nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc và ổn định đời sống nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh duy trì Sơn La lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn; các sở, ngành và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát tình hình, kịp thời tham mưu và triển khai các giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.