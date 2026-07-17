Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 154 biển số xe đến nộp phạt nguội

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GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 8 - 20/6/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 8 - 20/6/2026.

Dưới đây là danh sách các trường hợp bị phạt nguội: 

STT

Thời gian vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

08/06/2026 09:18:20

Ô tô con

30K-368.72

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2

08/06/2026 07:52:53

Xe khách

36A-218.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3

08/06/2026 14:55:15

Ô tô con

36A-531.81

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

4

08/06/2026 08:07:04

Ô tô con

36A-642.54

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

5

08/06/2026 17:04:56

Ô tô con

36A-828.40

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

6

08/06/2026 

15:59:24

Ô tô con

36B-306.44

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

7

08/06/2026

 03:40:36

Ô tô con

36H-097.72

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

8

08/06/2026

 08:22:56

Ô tô con

36H-160.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

9

08/06/2026 

17:02:46

Ô tô con

36K-656.80

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

10

08/06/2026 

12:01:17

Ô tô con

92C-226.14

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

11

09/06/2026

08:53:34

Ô tô con

36A-097.60

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

12

09/06/2026 

06:54:36

Ô tô con

36A-257.84

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

13

09/06/2026 

18:09:06

Ô tô con

36A-319.96

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

14

09/06/2026 

14:25:49

Ô tô con

36A-416.34

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

15

09/06/2026 

16:39:01

Ô tô con

36A-421.95

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

16

09/06/2026 

08:41:26

Ô tô con

36A-671.15

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

17

09/06/2026

 10:25:21

Ô tô con

36B-046.73

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18

09/06/2026 

17:02:18

Ô tô con

36B-370.60

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

19

09/06/2026 

08:47:18

Ô tô con

36C-115.16

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

20

09/06/2026 

18:02:22

Ô tô con

36F-008.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

21

09/06/2026 

16:31:34

Ô tô con

36K-096.18

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

22

10/06/2026 

10:42:01

Ô tô con

30E-880.05

Vòng xuyến chim hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23

10/06/2026 

07:22:00

Ô tô con

36A-034.81

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

24

10/06/2026

 08:20:10

Ô tô con

36A-039.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

25

10/06/2026 

11:26:54

Ô tô con

36A-321.78

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26

10/06/2026

 12:29:12

Ô tô con

36A-413.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

27

10/06/2026 

15:29:46

Ô tô con

36A-413.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

28

10/06/2026

 10:31:59

Ô tô con

36C-000.71

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29

10/06/2026 

10:31:59

Ô tô con

30B-136.36

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30

10/06/2026 

16:33:44

Ô tô con

36C-247.72

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

31

10/06/2026 

11:09:54

Ô tô con

36K-974.78

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32

11/06/2026 

14:34:25

Ô tô con

36A-034.10

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

33

11/06/2026 

10:18:08

Ô tô con

36A-165.86

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

34

11/06/2026 

17:08:23

Ô tô con

36A-263.16

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

35

11/06/2026 

10:03:38

Ô tô con

36A-413.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

36

11/06/2026

 14:07:57

Ô tô con

36A-509.37

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

37

11/06/2026 

17:00:00

Ô tô con

36A-693.03

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

38

11/06/2026 

13:21:29

Ô tô con

36A-865.34

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

39

11/06/2026

 08:08:05

Ô tô con

36C-347.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

40

11/06/2026

 09:05:03

Ô tô con

36K-220.75

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41

11/06/2026

 11:15:46

Ô tô con

92C-226.14

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

42

12/06/2026

 09:02:01

Ô tô con

29E-673.11

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

43

12/06/2026

09:16:54

Ô tô con

30G-709.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

44

12/06/2026

 13:59:10

Ô tô con

30K-132.35

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

45

12/06/2026

 14:53:30

Xe khách

36B-047.39

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

46

12/06/2026 

17:34:58

Ô tô con

36C-057.57

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

47

13/06/2026

 12:34:36

Ô tô con

30K-325.26

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48

13/06/2026

 11:48:49

Ô tô con

30M-358.85

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49

13/06/2026

 17:09:04

Xe khách

36A-020.66

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

50

13/06/2026

 10:17:46

Ô tô con

36A-198.79

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51

13/06/2026

 14:29:56

Ô tô con

36A-408.55

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52

13/06/2026

 11:40:19

Ô tô con

36A-650.99

Ngã tư ĐL Hùng Vương-Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

53

13/06/2026 

16:37:02

Ô tô con

36K-173.09

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

54

13/06/2026 

14:45:02

Ô tô con

36K-869.46

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

55

14/06/2026 

15:21:57

Ô tô con

15A-468.26

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

56

14/06/2026

 07:57:23

Ô tô con

29K-184.51

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

57

14/06/2026

 12:56:55

Ô tô con

36A-126.39

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

58

14/06/2026 

14:44:52

Ô tô con

36A-976.02

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

59

14/06/2026 

12:17:10

Ô tô con

36H-072.63

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi ngược chiều đường trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

60

14/06/2026

 17:00:05

Xe khách

36K-066.56

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

61

14/06/2026 

16:44:52

Ô tô con

36K-173.20

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

62

14/06/2026 

13:06:15

Ô tô con

36K-410.92

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

63

15/06/2026

 16:52:26

Ô tô con

30C-226.79

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

64

15/06/2026

 03:38:47

Ô tô con

36A-070.48

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

65

15/06/2026

 12:47:57

Ô tô con

36A-147.96

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66

15/06/2026

 16:46:10

Ô tô con

36A-226.86

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

67

15/06/2026

 16:14:06

Ô tô con

36A-252.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

68

15/06/2026 

16:17:21

Ô tô con

36A-413.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

69

15/06/2026

 09:19:28

Ô tô con

36A-864.61

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70

15/06/2026 

15:32:16

Ô tô con

36A-871.50

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

71

15/06/2026 

01:17:40

Ô tô con

37H-183.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

72

16/06/2026 

16:27:30

Ô tô con

30A-667.38

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

73

16/06/2026

 09:46:53

Ô tô con

30L-154.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

74

16/06/2026

 10:08:59

Ô tô con

30L-410.82

Ngã ba Thanh Chương - Lê Lai, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75

16/06/2026

 15:35:54

Ô tô con

34A-733.73

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

76

16/06/2026 

15:51:08

Ô tô con

36A-655.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

77

16/06/2026 

16:02:35

Ô tô con

36A-903.45

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

78

16/06/2026 

16:58:01

Ô tô con

36A-966.07

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

79

16/06/2026

 08:34:13

Xe khách

36B-025.25

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

80

16/06/2026 

13:11:52

Ô tô con

36K-010.00

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81

17/06/2026

 14:33:38

Ô tô con

36A-568.17

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82

17/06/2026 

11:18:24

Ô tô con

36A-660.21

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83

17/06/2026 

15:21:30

Ô tô con

36A-725.81

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84

17/06/2026

 15:21:30

Ô tô con

36A-747.45

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85

17/06/2026

 14:11:14

Ô tô con

36A-782.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ

86

17/06/2026 

13:55:03

Xe khách

36H-219.32

Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87

18/06/2026 

16:34:16

Ô tô con

14C-187.16

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88

18/06/2026

 15:59:41

Ô tô con

29F-054.27

Ngã ba Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89

18/06/2026

 10:20:11

Ô tô con

30A-213.20

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90

18/06/2026

 10:20:11

Ô tô con

36A-370.06

Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91

18/06/2026 

16:53:49

Ô tô con

35A-536.82

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92

18/06/2026

 06:33:19

Ô tô con

35C-148.56

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93

18/06/2026

 08:25:48

Ô tô con

36A-212.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

94

18/06/2026 

17:14:15

Ô tô con

36A-277.78

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

95

18/06/2026 

13:33:33

Ô tô con

36A-305.55

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

96

18/06/2026 

12:46:10

Ô tô con

36A-478.25

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

97

18/06/2026 

11:33:20

Ô tô con

36A-783.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

98

18/06/2026

 06:01:43

Ô tô con

36A-905.78

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

99

18/06/2026 

12:46:12

Ô tô con

36A-911.05

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100

18/06/2026 

16:52:45

Ô tô con

36D-005.86

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

101

18/06/2026

09:48:19

Ô tô con

36H-104.30

Ngã tư Võ Nguyên Giáp-Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102

18/06/2026 

17:18:46

Ô tô con

36K-602.87

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

103

18/06/2026 

12:13:43

Ô tô con

36K-851.82

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

104

19/06/2026

 00:32:49

Ô tô con

30A-888.89

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

105

19/06/2026

 14:48:14

Ô tô con

36A-307.62

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

106

19/06/2026

 17:19:44

Ô tô con

36A-475.38

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

107

19/06/2026

 06:34:58

Ô tô con

36A-708.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

108

19/06/2026 

22:38:49

Ô tô con

36A-734.94

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

109

19/06/2026

 08:02:58

Ô tô con

36A-795.19

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

110

19/06/2026 

19:10:49

Ô tô con

36A-968.80

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

111

19/06/2026 

16:38:06

Ô tô con

36B-371.96

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

112

19/06/2026 

14:53:07

Ô tô con

36C-474.26

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

113

19/06/2026 

20:30:44

Ô tô con

36H-078.11

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

114

19/06/2026 

15:46:21

Ô tô con

36H-085.47

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

115

19/06/2026 

17:30:34

Ô tô con

36K-310.20

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

116

19/06/2026 

18:16:31

Ô tô con

49A-078.56

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

117

19/06/2026 

15:16:55

Ô tô con

86A-271.64

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

118

20/06/2026 

17:31:17

Ô tô con

15A-058.27

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

119

20/06/2026 

16:23:10

Ô tô con

29H-874.54

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

120

20/06/2026 

12:35:46

Ô tô con

30A-065.64

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

121

20/06/2026 

14:57:09

Ô tô con

36A-062.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

122

20/06/2026 

22:50:51

Ô tô con

36A-431.01

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

123

20/06/2026 

17:41:56

Ô tô con

36A-481.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

124

20/06/2026 

18:12:35

Ô tô con

36A-507.06

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

125

20/06/2026 

16:55:04

Ô tô con

36A-865.03

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

126

20/06/2026 

08:12:06

Ô tô con

36A-869.52

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

127

20/06/2026 

16:51:14

Ô tô con

36A-931.90

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128

20/06/2026

 16:38:51

Ô tô con

36C-335.31

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

129

20/06/2026

 08:55:03

Ô tô con

36C-364.57

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130

20/06/2026

 06:54:53

Ô tô con

36C-417.16

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn

131

20/06/2026 

08:09:45

Ô tô con

36CD-000.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy

132

20/06/2026 

12:04:21

Ô tô con

36E-007.99

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133

20/06/2026

 17:35:54

Ô tô con

36H-236.95

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134

20/06/2026 

12:49:02

Ô tô con

36K-029.67

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135

20/06/2026

 13:48:40

Ô tô con

36K-055.93

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136

12/06/2026 

12:33:49

Mô tô
(Xe máy)

36B8-916.60

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137

12/06/2026 

12:49:16

Mô tô
(Xe máy)

36AC-782.07

Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm;
 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

138

12/06/2026

13:55:07

Mô tô
(Xe máy)

36C2-244.07

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

139

16/06/2026

 22:17:58

Mô tô
(Xe máy)

36B6-594.31

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

140

16/06/2026

 23:14:37

Mô tô
(Xe máy)

36MĐ1-685.60

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

141

17/06/2026 

14:11:14

Mô tô
(Xe máy)

36B2-447.55

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

142

17/06/2026 

14:11:14

Mô tô
(Xe máy)

36AB-001.38

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143

20/06/2026

 09:56:39

Mô tô
(Xe máy)

36AC-508.39

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

144

20/06/2026

 12:23:07

Mô tô
(Xe máy)

36B2-554.26

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145

20/06/2026 

16:30:34

Mô tô
(Xe máy)

36AC-942.57

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

146

20/06/2026

 16:38:13

Mô tô
(Xe máy)

36F7-6326

Vòng xuyến chim hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147

20/06/2026 

17:11:33

Mô tô
(Xe máy)

36U1-9727

Ngã tư Quang Trung - ĐL Hùng Vương, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

148

20/06/2026 

17:43:30

Mô tô
(Xe máy)

36AD-222.70

Ngã tư ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

149

20/06/2026 

17:50:22

Mô tô
(Xe máy)

36AD-744.08

Ngã tư ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

150

20/06/2026

 17:50:56

Mô tô
(Xe máy)

36AK-034.01

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

151

20/06/2026

 17:54:36

Mô tô
(Xe máy)

36B2-076.85

Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

152

20/06/2026

 17:57:08

Mô tô
(Xe máy)

36B2-158.72

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

153

20/06/2026 

18:23:59

Mô tô
(Xe máy)

36B2-270.39

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

154

20/06/2026

 18:29:28

Mô tô
(Xe máy)

36AB-983.30

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông

Cơ quan chức năng yêu cầu: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

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