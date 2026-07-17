Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 154 biển số xe đến nộp phạt nguội
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 8 - 20/6/2026.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 8 - 20/6/2026.
Dưới đây là danh sách các trường hợp bị phạt nguội:
STT
Thời gian vi phạm
Phương tiện
Biển số
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
08/06/2026 09:18:20
Ô tô con
30K-368.72
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2
08/06/2026 07:52:53
Xe khách
36A-218.21
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3
08/06/2026 14:55:15
Ô tô con
36A-531.81
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4
08/06/2026 08:07:04
Ô tô con
36A-642.54
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
5
08/06/2026 17:04:56
Ô tô con
36A-828.40
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
6
08/06/2026
15:59:24
Ô tô con
36B-306.44
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
7
08/06/2026
03:40:36
Ô tô con
36H-097.72
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
8
08/06/2026
08:22:56
Ô tô con
36H-160.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
9
08/06/2026
17:02:46
Ô tô con
36K-656.80
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
10
08/06/2026
12:01:17
Ô tô con
92C-226.14
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
11
09/06/2026
08:53:34
Ô tô con
36A-097.60
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
12
09/06/2026
06:54:36
Ô tô con
36A-257.84
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
13
09/06/2026
18:09:06
Ô tô con
36A-319.96
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
14
09/06/2026
14:25:49
Ô tô con
36A-416.34
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
15
09/06/2026
16:39:01
Ô tô con
36A-421.95
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
16
09/06/2026
08:41:26
Ô tô con
36A-671.15
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
17
09/06/2026
10:25:21
Ô tô con
36B-046.73
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18
09/06/2026
17:02:18
Ô tô con
36B-370.60
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
19
09/06/2026
08:47:18
Ô tô con
36C-115.16
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
20
09/06/2026
18:02:22
Ô tô con
36F-008.21
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
21
09/06/2026
16:31:34
Ô tô con
36K-096.18
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
22
10/06/2026
10:42:01
Ô tô con
30E-880.05
Vòng xuyến chim hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23
10/06/2026
07:22:00
Ô tô con
36A-034.81
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
24
10/06/2026
08:20:10
Ô tô con
36A-039.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
25
10/06/2026
11:26:54
Ô tô con
36A-321.78
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26
10/06/2026
12:29:12
Ô tô con
36A-413.05
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
27
10/06/2026
15:29:46
Ô tô con
36A-413.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
28
10/06/2026
10:31:59
Ô tô con
36C-000.71
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29
10/06/2026
10:31:59
Ô tô con
30B-136.36
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30
10/06/2026
16:33:44
Ô tô con
36C-247.72
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
31
10/06/2026
11:09:54
Ô tô con
36K-974.78
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32
11/06/2026
14:34:25
Ô tô con
36A-034.10
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
33
11/06/2026
10:18:08
Ô tô con
36A-165.86
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
34
11/06/2026
17:08:23
Ô tô con
36A-263.16
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
35
11/06/2026
10:03:38
Ô tô con
36A-413.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
36
11/06/2026
14:07:57
Ô tô con
36A-509.37
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37
11/06/2026
17:00:00
Ô tô con
36A-693.03
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
38
11/06/2026
13:21:29
Ô tô con
36A-865.34
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
39
11/06/2026
08:08:05
Ô tô con
36C-347.21
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
40
11/06/2026
09:05:03
Ô tô con
36K-220.75
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41
11/06/2026
11:15:46
Ô tô con
92C-226.14
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
42
12/06/2026
09:02:01
Ô tô con
29E-673.11
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
43
12/06/2026
09:16:54
Ô tô con
30G-709.75
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
44
12/06/2026
13:59:10
Ô tô con
30K-132.35
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
45
12/06/2026
14:53:30
Xe khách
36B-047.39
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
46
12/06/2026
17:34:58
Ô tô con
36C-057.57
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
47
13/06/2026
12:34:36
Ô tô con
30K-325.26
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
48
13/06/2026
11:48:49
Ô tô con
30M-358.85
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
49
13/06/2026
17:09:04
Xe khách
36A-020.66
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
50
13/06/2026
10:17:46
Ô tô con
36A-198.79
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
51
13/06/2026
14:29:56
Ô tô con
36A-408.55
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
52
13/06/2026
11:40:19
Ô tô con
36A-650.99
Ngã tư ĐL Hùng Vương-Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
53
13/06/2026
16:37:02
Ô tô con
36K-173.09
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
54
13/06/2026
14:45:02
Ô tô con
36K-869.46
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
55
14/06/2026
15:21:57
Ô tô con
15A-468.26
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
56
14/06/2026
07:57:23
Ô tô con
29K-184.51
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
57
14/06/2026
12:56:55
Ô tô con
36A-126.39
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
58
14/06/2026
14:44:52
Ô tô con
36A-976.02
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
59
14/06/2026
12:17:10
Ô tô con
36H-072.63
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi ngược chiều đường trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
60
14/06/2026
17:00:05
Xe khách
36K-066.56
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
61
14/06/2026
16:44:52
Ô tô con
36K-173.20
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
62
14/06/2026
13:06:15
Ô tô con
36K-410.92
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
63
15/06/2026
16:52:26
Ô tô con
30C-226.79
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
64
15/06/2026
03:38:47
Ô tô con
36A-070.48
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
65
15/06/2026
12:47:57
Ô tô con
36A-147.96
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
66
15/06/2026
16:46:10
Ô tô con
36A-226.86
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
67
15/06/2026
16:14:06
Ô tô con
36A-252.53
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
68
15/06/2026
16:17:21
Ô tô con
36A-413.05
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
69
15/06/2026
09:19:28
Ô tô con
36A-864.61
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
70
15/06/2026
15:32:16
Ô tô con
36A-871.50
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
71
15/06/2026
01:17:40
Ô tô con
37H-183.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
72
16/06/2026
16:27:30
Ô tô con
30A-667.38
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
73
16/06/2026
09:46:53
Ô tô con
30L-154.67
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
74
16/06/2026
10:08:59
Ô tô con
30L-410.82
Ngã ba Thanh Chương - Lê Lai, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
75
16/06/2026
15:35:54
Ô tô con
34A-733.73
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
76
16/06/2026
15:51:08
Ô tô con
36A-655.24
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
77
16/06/2026
16:02:35
Ô tô con
36A-903.45
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
78
16/06/2026
16:58:01
Ô tô con
36A-966.07
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
79
16/06/2026
08:34:13
Xe khách
36B-025.25
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
80
16/06/2026
13:11:52
Ô tô con
36K-010.00
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
81
17/06/2026
14:33:38
Ô tô con
36A-568.17
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
17/06/2026
11:18:24
Ô tô con
36A-660.21
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
83
17/06/2026
15:21:30
Ô tô con
36A-725.81
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84
17/06/2026
15:21:30
Ô tô con
36A-747.45
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
85
17/06/2026
14:11:14
Ô tô con
36A-782.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
86
17/06/2026
13:55:03
Xe khách
36H-219.32
Ngã tư Bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
87
18/06/2026
16:34:16
Ô tô con
14C-187.16
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
88
18/06/2026
15:59:41
Ô tô con
29F-054.27
Ngã ba Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
89
18/06/2026
10:20:11
Ô tô con
30A-213.20
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
90
18/06/2026
10:20:11
Ô tô con
36A-370.06
Ngã tư ĐL Hùng Vương - Võ Chí Công, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
91
18/06/2026
16:53:49
Ô tô con
35A-536.82
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
92
18/06/2026
06:33:19
Ô tô con
35C-148.56
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
93
18/06/2026
08:25:48
Ô tô con
36A-212.67
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
94
18/06/2026
17:14:15
Ô tô con
36A-277.78
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
95
18/06/2026
13:33:33
Ô tô con
36A-305.55
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
96
18/06/2026
12:46:10
Ô tô con
36A-478.25
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
97
18/06/2026
11:33:20
Ô tô con
36A-783.75
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
98
18/06/2026
06:01:43
Ô tô con
36A-905.78
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
99
18/06/2026
12:46:12
Ô tô con
36A-911.05
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
100
18/06/2026
16:52:45
Ô tô con
36D-005.86
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
101
18/06/2026
09:48:19
Ô tô con
36H-104.30
Ngã tư Võ Nguyên Giáp-Trịnh Kiểm, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
102
18/06/2026
17:18:46
Ô tô con
36K-602.87
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
103
18/06/2026
12:13:43
Ô tô con
36K-851.82
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
104
19/06/2026
00:32:49
Ô tô con
30A-888.89
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
105
19/06/2026
14:48:14
Ô tô con
36A-307.62
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
106
19/06/2026
17:19:44
Ô tô con
36A-475.38
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
107
19/06/2026
06:34:58
Ô tô con
36A-708.53
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
108
19/06/2026
22:38:49
Ô tô con
36A-734.94
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
109
19/06/2026
08:02:58
Ô tô con
36A-795.19
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
110
19/06/2026
19:10:49
Ô tô con
36A-968.80
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
111
19/06/2026
16:38:06
Ô tô con
36B-371.96
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
112
19/06/2026
14:53:07
Ô tô con
36C-474.26
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
113
19/06/2026
20:30:44
Ô tô con
36H-078.11
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
114
19/06/2026
15:46:21
Ô tô con
36H-085.47
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
115
19/06/2026
17:30:34
Ô tô con
36K-310.20
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
116
19/06/2026
18:16:31
Ô tô con
49A-078.56
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
117
19/06/2026
15:16:55
Ô tô con
86A-271.64
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
118
20/06/2026
17:31:17
Ô tô con
15A-058.27
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
119
20/06/2026
16:23:10
Ô tô con
29H-874.54
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
120
20/06/2026
12:35:46
Ô tô con
30A-065.64
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
121
20/06/2026
14:57:09
Ô tô con
36A-062.21
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
122
20/06/2026
22:50:51
Ô tô con
36A-431.01
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
123
20/06/2026
17:41:56
Ô tô con
36A-481.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
124
20/06/2026
18:12:35
Ô tô con
36A-507.06
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn
125
20/06/2026
16:55:04
Ô tô con
36A-865.03
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
126
20/06/2026
08:12:06
Ô tô con
36A-869.52
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
127
20/06/2026
16:51:14
Ô tô con
36A-931.90
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
128
20/06/2026
16:38:51
Ô tô con
36C-335.31
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
129
20/06/2026
08:55:03
Ô tô con
36C-364.57
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
130
20/06/2026
06:54:53
Ô tô con
36C-417.16
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy;
131
20/06/2026
08:09:45
Ô tô con
36CD-000.05
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe đang chạy
132
20/06/2026
12:04:21
Ô tô con
36E-007.99
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133
20/06/2026
17:35:54
Ô tô con
36H-236.95
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
134
20/06/2026
12:49:02
Ô tô con
36K-029.67
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
135
20/06/2026
13:48:40
Ô tô con
36K-055.93
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
136
12/06/2026
12:33:49
Mô tô
36B8-916.60
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
137
12/06/2026
12:49:16
Mô tô
36AC-782.07
Ngã tư Lê Hoàn - Tống Duy Tân, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm;
138
12/06/2026
13:55:07
Mô tô
36C2-244.07
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh Tây QL1, Đông Quang, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
139
16/06/2026
22:17:58
Mô tô
36B6-594.31
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;
140
16/06/2026
23:14:37
Mô tô
36MĐ1-685.60
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;
141
17/06/2026
14:11:14
Mô tô
36B2-447.55
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
142
17/06/2026
14:11:14
Mô tô
36AB-001.38
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
143
20/06/2026
09:56:39
Mô tô
36AC-508.39
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
144
20/06/2026
12:23:07
Mô tô
36B2-554.26
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
145
20/06/2026
16:30:34
Mô tô
36AC-942.57
Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
146
20/06/2026
16:38:13
Mô tô
36F7-6326
Vòng xuyến chim hạc - ĐL Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;
147
20/06/2026
17:11:33
Mô tô
36U1-9727
Ngã tư Quang Trung - ĐL Hùng Vương, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
148
20/06/2026
17:43:30
Mô tô
36AD-222.70
Ngã tư ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
149
20/06/2026
17:50:22
Mô tô
36AD-744.08
Ngã tư ĐL Nam Sông Mã - Bạch Đằng, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông;
150
20/06/2026
17:50:56
Mô tô
36AK-034.01
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - ĐL Hùng Vương, Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
151
20/06/2026
17:54:36
Mô tô
36B2-076.85
Ngã 5 Bà Triệu - Đình Hương, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
152
20/06/2026
17:57:08
Mô tô
36B2-158.72
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
153
20/06/2026
18:23:59
Mô tô
36B2-270.39
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
154
20/06/2026
18:29:28
Mô tô
36AB-983.30
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông
Cơ quan chức năng yêu cầu: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.