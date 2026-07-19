Những trường hợp này sẽ bị khóa tài khoản VNeID, hàng triệu người dân cần biết

Đối tượng nào được cấp tài khoản định danh điện tử VNeID?

Theo Điều 7, Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác định điện tử, cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử như sau:

- Đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước còn hiệu lực được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

Công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02 khi có nhu cầu. Công dân Việt Nam dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh mức độ 01 khi có nhu cầu.

- Đối với người nước ngoài từ đủ 06 tuổi trở lên đã được cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02 khi có nhu cầu. Người nước ngoài dưới 06 tuổi được cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01 khi có nhu cầu.

- Đối với cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử không phân biệt theo mức độ.

Tài khoản VNeID hoạt động như một "ví giấy tờ điện tử" cá nhân, cho phép công dân thay thế mọi giấy tờ trong các thủ tục hành chính và giao dịch. Ảnh minh họa: TL

Trường hợp nào bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID?

Công dân Việt Nam bị khóa tài khoản VNeID trong trường hợp:

Cũng theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP, công dân Việt Nam bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID trong trường hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa.

Đối với người nước ngoài, tổ chức tài khoản định danh điện tử VNeID bị khóa trong trường hợp:

- Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp người nước ngoài yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; người nước ngoài vi phạm thỏa thuận sử dụng Ứng dụng định danh quốc gia; hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài hết hạn sử dụng; người nước ngoài hết thời hạn cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; người nước ngoài chết. Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc người nước ngoài khai báo trên Ứng dụng định danh quốc gia hoặc việc cập nhật thông tin quy định tại Điều 8 Nghị định 69/2024/NĐ-CP;

- Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp tổ chức yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình hoặc tổ chức đó vi phạm thỏa thuận sử dụng Ứng dụng định danh quốc gia hoặc tổ chức đó bị giải thể, phá sản, tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc tổ chức khai báo trên Ứng dụng định danh quốc gia hoặc việc cập nhật thông tin quy định tại Điều 8 Nghị định 69/2024/NĐ-CP;

- Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền gửi phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử theo mẫu TK03 ban hành kèm theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP tới Công an xã, phường hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh để tiếp nhận, xử lý;

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền, Công an xã, phường hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh nơi tiếp nhận đề nghị phải xem xét, chuyển đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử đến thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an để xem xét, phê duyệt thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử;

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của Công an xã, phường hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh chuyển đến, thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an xem xét, phê duyệt đối với trường hợp yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử quy định và thông báo tới cơ quan đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử và chủ thể bị khóa tài khoản. Trường hợp từ chối khóa tài khoản định danh điện tử thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Theo quy định mới, nhiều trường hợp sẽ bị khóa tài khoản VNeID. Ảnh minh họa: TL

Tài khoản định danh điện tử được mở khi nào?

- Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động mở khóa tài khoản định danh điện tử khi không còn căn cứ khóa tài khoản định danh điện tử;

- Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền gửi phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử đến Công an xã, phường hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh để tiếp nhận, xử lý;

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được gửi phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền, đến Công an xã, phường hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh nơi tiếp nhận đề nghị phải xem xét, chuyển đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử đến thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an để xem xét, phê duyệt thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của Công an xã, phường hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh chuyển đến, thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an xem xét, phê duyệt đối với trường hợp yêu cầu mở khóa tài khoản định danh điện tử và thông báo tới cơ quan đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử và chủ thể được mở khóa tài khoản. Trường hợp từ chối mở khóa tài khoản định danh điện tử thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thẩm quyền quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử VNeID

Điều 16 Nghị định 69/2024/NĐ-CP nêu rõ thẩm quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức như sau:

Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an có thẩm quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức.

Từ hôm nay (2/8), chính thức dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) làm thủ tục khi đi máy bay GĐXH - Cục Hàng không Việt Nam chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay nội địa.