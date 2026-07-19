Ngày 18/7, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm một trường hợp tài xế xe khách có hành vi lấn làn, vượt ẩu đặc biệt nguy hiểm nhờ vào nguồn tin phản ánh của người dân.

Trước đó, lực lượng CSGT nhận được thông tin, hình ảnh và video do người dân cung cấp về một pha vượt ẩu "thót tim" trên tuyến Quốc lộ 26. Cụ thể, vào lúc 10h55 phút sáng ngày 11/7/2026, chiếc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 47H-175.XX đang lưu thông trên Quốc lộ 26 thì bất ngờ tăng tốc, lấn hoàn toàn sang làn đường dành cho xe chạy ngược chiều để vượt phương tiện đi phía trước.

Phạt nặng tài xế xe khách vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên đường Quốc lộ 26. Video: Cục CSGT

Đáng nói, ở thời điểm tài xế xe khách quyết định "cướp làn", ở chiều ngược lại đang có phương tiện lưu thông đến gần. Hành vi lấn làn, vượt xe thiếu quan sát này tiềm ẩn rủi ro cực kỳ lớn, chỉ cần một tích tắc xử lý không kịp thời, một vụ tai nạn giao thông đối đầu thảm khốc là điều khó tránh khỏi.

Nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm có thể cướp đi sinh mạng của người điều khiển, hành khách và những người tham gia giao thông khác, Đội CSGT đường bộ số 02 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã lập tức vào cuộc.

Từ những dữ liệu hình ảnh rõ nét do người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh phương tiện, danh tính người điều khiển và mời lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, tài xế xe khách đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Đội CSGT đường bộ số 02 đã tiến hành lập biên bản đối với tài xế về hành vi: Vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Căn cứ theo điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi trên sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.

Sự việc lần này tiếp tục là một hồi chuông cảnh báo đanh thép đối với các tài xế xe khách, xe tải đường dài. Việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ không chỉ để đối phó với lực lượng chức năng, mà còn để bảo vệ sinh mạng của chính mình và cộng đồng.

Hiện nay, với sự giám sát chặt chẽ từ tai mắt của nhân dân cùng các hệ thống camera giám sát thông minh, mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị ghi lại và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.