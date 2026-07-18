Thủ tục khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế có sự thay đổi từ tháng 7/2026?

Những chính sách mới của Luật Bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực. Trong đó chính sách BHYT tiếp tục được hoàn thiện theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, mở rộng quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Mở rộng quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo khoản 4 Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 51/2024/QH15 và Điều 19 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT: Từ ngày 1/7/2026, người tham gia BHYT tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu vẫn được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo quy định.

Quyền lợi này được mở rộng theo hướng có lợi hơn cho người tham gia BHYT. Cụ thể, ngoài việc tiếp tục được hưởng 100% mức hưởng BHYT đối với các bệnh thuộc danh mục bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần điều trị chuyên sâu theo quy định của Bộ Y tế, người tham gia BHYT còn được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với một số trường hợp khám, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu theo quy định.

Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, phạm vi áp dụng được xác định cụ thể đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc cấp cơ bản và cấp chuyên sâu theo phân cấp chuyên môn kỹ thuật mới của ngành Y tế. Đây là điểm mới quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là các dịch vụ khám chuyên khoa và kỹ thuật cao.

Các quy định mới tiếp tục bảo đảm tốt hơn quyền lợi đối với người mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần điều trị chuyên sâu. Người bệnh thuộc các trường hợp này được tiếp cận cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp với nhu cầu điều trị thực tế mà vẫn được bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT theo quy định.

Từ ngày 1/7/2026, chính sách bảo hiểm y tế có những thay đổi rất lớn và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Ảnh minh họa: TL

Tạo thuận lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế trong quá trình khám, chữa bệnh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã bổ sung nhiều quy định liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực BHYT.

Hiện nay, người tham gia BHYT có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh. Việc xác thực thông tin được thực hiện nhanh chóng thông qua hệ thống kết nối dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh với cơ quan BHXH.

Điều này giúp giảm đáng kể thời gian làm thủ tục, hạn chế tình trạng người dân phải mang theo nhiều loại giấy tờ, đồng thời giảm áp lực cho bộ phận tiếp đón tại các cơ sở y tế.

Từ ngày 1/7/2026, việc ứng dụng dữ liệu điện tử trong khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục được mở rộng và hoàn thiện. Đây là bước đi quan trọng hướng tới xây dựng môi trường khám, chữa bệnh không giấy tờ, tăng tính liên thông dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, việc khai thác dữ liệu điện tử giúp giảm khối lượng công việc hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ bệnh án, tăng cường tính công khai, minh bạch trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Thay đổi các hạn mức hưởng bảo hiểm y tế dựa trên lương cơ sở

Mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng cũng giúp nâng các hạn mức có lợi cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh (KCB) đúng tuyến:

Hưởng 100% chi phí cho một lần khám nhỏ: Người dân đi khám bệnh sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí nếu tổng chi phí của một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương thấp hơn 379.500 đồng (trước đây là 351.000 đồng).

Điều kiện hưởng chế độ BHYT 5 năm liên tục: Người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi hưởng nếu số tiền cùng chi trả (tổng tiền túi tự bỏ ra cho các lần đúng tuyến) trong năm lớn hơn 6 lần mức lương cơ sở, tương đương lớn hơn 15,18 triệu đồng.

Trần thanh toán thiết bị y tế/dịch vụ kỹ thuật cao: Đối với một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật, mức thanh toán thiết bị y tế không vượt quá 45 tháng lương cơ sở, tương đương tối đa là 113,85 triệu đồng.

Hướng dẫn thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) là các bước mà người tham gia BHYT phải thực hiện khi đến cơ sở khám chữa bệnh để được hưởng chế độ theo quy định.

Theo Điều 37 Nghị định 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi năm 2024) như sau:

- Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó theo một trong các hình thức sau đây:

+ Căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện từ (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế;

+ Thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy. Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi năm 2024) chưa có thông tin về thẻ bảo hiểm y tế tra cứu được trên hệ thống công nghệ thông tin thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế bản giấy.

Trường hợp sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh hoặc mã số bảo hiểm y tế thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân: căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện từ (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ bảo hiểm y tế bản giấy hoặc bản điện tử hoặc mã số bảo hiểm y tế; trường hợp chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp. Đối với trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án hoặc người đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận trên hồ sơ bệnh án trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân.

- Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế, thông tin về thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

- Người đã hiến bộ phận cơ thể người phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 37 Nghị định 188/2025/NĐ-CP. Trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình giấy ra viện do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể người cấp cho người đã hiến bộ phận cơ thể người và một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó: căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế nhưng phải điều trị ngay sau khi hiến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh xác nhận vào hồ sơ bệnh án.

- Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 37 Nghị định 188/2025/NĐ-CP trước khi kết thúc đợt điều trị.