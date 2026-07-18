Giờ sinh Âm lịch của người có tâm thiện nên phúc khí dày, hậu vận cực vượng

Người sinh giờ Dần Âm lịch: Gan dạ, sống chân thành, càng về sau càng thành công

Điểm nổi bật của người có giờ sinh Âm lịch này là sự chân thành và lòng tốt. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Dần Âm lịch (3h00 - 5h00) thường được đánh giá là bản lĩnh, không ngại thử thách và luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi mục tiêu.

Họ có tư duy nhanh nhạy, khả năng phân tích tốt nên thường xử lý các vấn đề phát sinh một cách linh hoạt.

Điểm nổi bật của người có giờ sinh Âm lịch này là sự chân thành và lòng tốt. Họ đối xử cởi mở với mọi người, sống hòa đồng và luôn sẵn sàng hỗ trợ khi người khác cần giúp đỡ.

Nhờ đó, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho công việc cũng như sự nghiệp.

Không chỉ có tinh thần cầu tiến, người sinh giờ Dần còn biết truyền cảm hứng và kết nối tập thể. Khi bắt tay vào một dự án hay công việc mới, họ dễ quy tụ được những cộng sự đồng lòng, cùng hướng đến mục tiêu chung.

Theo tử vi, tuổi trẻ của người sinh giờ Dần có thể trải qua không ít thử thách.

Tuy nhiên, càng tích lũy kinh nghiệm, họ càng khẳng định được năng lực, từng bước tạo dựng sự nghiệp ổn định và tận hưởng cuộc sống sung túc khi về già.

Người sinh giờ Tý Âm lịch: Hiền lành, biết đối nhân xử thế, sau tuổi 40 dễ bứt phá

Một điểm đáng quý ở người sinh vào giờ Tý Âm lịch là sự nhân hậu và giàu lòng cảm thông. Ảnh minh họa



Người sinh vào giờ Tý Âm lịch (23h00 - 1h00) thường sở hữu tố chất lãnh đạo, có tính độc lập và khả năng đưa ra quyết định khá dứt khoát.

Bên cạnh đó, họ cũng nổi tiếng là người kiên trì, không dễ từ bỏ khi gặp khó khăn.

Một điểm đáng quý ở người có giờ sinh Âm lịch này là sự nhân hậu và giàu lòng cảm thông. Họ thích giúp đỡ người khác, cư xử mềm mỏng và biết đặt mình vào vị trí của đối phương.

Dù đôi lúc dễ mềm lòng hoặc do dự trước những lựa chọn quan trọng, họ vẫn luôn được nhiều người yêu mến bởi sự chân thành.

Thời trẻ, người sinh giờ Tý thường phải trải qua nhiều va vấp, thậm chí đối diện với thất bại. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm đó giúp họ trưởng thành, tích lũy kỹ năng và ngày càng hoàn thiện bản thân.

Theo quan niệm tử vi, khi tìm được hướng đi phù hợp, người sinh giờ Tý dễ gặp quý nhân nâng đỡ. Sau tuổi 40, sự nghiệp có nhiều bước tiến rõ rệt, cơ hội thăng tiến mở rộng, tài chính cũng ngày càng khởi sắc.

Người sinh giờ Dậu Âm lịch: Thẳng thắn, trọng nghĩa tình, sự nghiệp ngày càng ổn định

Người có giờ sinh Âm lịch này được nhận xét là thật thà và sống ngay thẳng. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Dậu Âm lịch (17h00 - 19h00) thường có tính cách tự tin, quyết đoán và không ngại đối mặt với thử thách. Họ sở hữu tư duy sáng tạo, luôn tìm kiếm những giải pháp mới để giải quyết vấn đề.

Người có giờ sinh Âm lịch này được nhận xét là thật thà và sống ngay thẳng.

Chính sự thẳng tính đôi khi khiến họ vô tình làm người khác phật ý, nhưng vì không có ý xấu nên sau một thời gian tiếp xúc, họ vẫn nhận được sự tin tưởng và yêu quý.

Trong công việc, người sinh giờ Dậu có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đứng ra nhận phần khó và hỗ trợ đồng nghiệp vượt qua trở ngại. Họ cũng biết lắng nghe ý kiến của người khác để cùng tìm ra hướng giải quyết hiệu quả nhất.

Theo tử vi, dù con đường lập nghiệp ban đầu không ít gian nan, người sinh giờ Dậu vẫn có khả năng gây dựng sự nghiệp vững vàng nhờ ý chí, sự chân thành và tinh thần trách nhiệm.

Càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng ổn định, tài chính khởi sắc và có nhiều cơ hội tận hưởng thành quả do chính mình tạo dựng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người 'chậm mà chắc', lớn tuổi mới phát đạt GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 3 số dưới đây thường được đánh giá cao về sự kiên trì, tinh thần cầu tiến.

Theo Sohu