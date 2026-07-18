Hà Nội: Va chạm với xe buýt BRT trên đường Lê Văn Lương, người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h35 sáng cùng ngày (18/7), tại khu vực ngã ba giao cắt giữa đường Lê Văn Lương và đường Lê Văn Thiêm (thuộc địa phận phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, bà P.T.T. (SN 1960, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29V1-522.xx lưu thông trên tuyến đường Lê Văn Lương, di chuyển theo hướng đi Láng Hạ. Khi đến khu vực ngã ba nói trên, xe máy của bà T. đã xảy ra va chạm với xe buýt nhanh BRT mang BKS 29B-154.xx, do tài xế N.V.B. (SN 1972, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Khoảnh khắc vụ tai nạn được camera hành trình của người dân ghi lại. Ảnh cắt từ video

Cú va chạm mạnh khiến bà T. ngã xuống đường và bị xe buýt cán trúng, tử vong tại hiện trường.

Theo video từ camera hành trình của người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, trước thời điểm xảy ra va chạm, người phụ nữ đã điều khiển xe máy chạy lấn vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT đúng lúc xe buýt đang đi tới.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng cử lực lượng có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Do tai nạn xảy ra trên tuyến đường huyết mạch có mật độ phương tiện cao, lực lượng CSGT đã phải khẩn trương tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông để tránh tình trạng ùn tắc kéo dài.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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