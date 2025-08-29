Mới nhất
Bàng hoàng bắt được con chuột khổng lồ dài tới hơn 55cm

Thứ sáu, 07:08 29/08/2025 | Tiêu điểm
Một con chuột to “gần bằng một con mèo” đã được tìm thấy tại một khu dân cư ở Anh.

Ngày 28/7, hai ủy viên hội đồng phường Eston (North Yorkshire, Anh) – David Taylor và Stephen Martin – đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ hình ảnh một con chuột “khổng lồ” dài hơn 22 inch (khoảng hơn 55cm) tính từ mũi đến đuôi, được phát hiện bởi một nhân viên kiểm soát dịch hại tại địa phương.

“Nó có kích thước gần bằng một con mèo nhỏ. Và đây không phải là trường hợp cá biệt,” họ cảnh báo trên trang Facebook chính thức. Hai ủy viên cũng nhấn mạnh rằng vấn đề này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. “Càng phớt lờ, tình hình sẽ càng tồi tệ. Chúng ta cần hành động – không chỉ là những lời nói suông,” họ viết trong bài đăng của mình.

Bài đăng đi kèm hình ảnh một con chuột khổng lồ nằm trong một chiếc túi nhựa trong suốt cỡ lớn.

Bàng hoàng bắt được con chuột khổng lồ dài tới hơn 55cm - Ảnh 1.

Chuột "khổng lồ" dài hơn 55cm được phát hiện ở Anh (Nguồn: Facebook)

Trong một cập nhật ngày 3/8, hai vị ủy viên tiếp tục cho biết đây không phải lần đầu khu vực này phải đối mặt với vấn nạn chuột. Cách đây hai năm, các biện pháp kiểm soát đã phát huy hiệu quả. “Nhưng giờ đây, lũ chuột đã quay trở lại và thậm chí còn nhiều hơn trước,” hai vị ủy viên cảnh báo. Bài đăng đính kèm hình ảnh các hang chuột lớn trong một khu dân cư địa phương.

Hai ông cũng cho biết bức ảnh con chuột khổng lồ cùng bài viết ban đầu đã xuất hiện trên trang nhất của nhiều trang tin tức, và bày tỏ hy vọng sự chú ý từ truyền thông sẽ góp phần thúc đẩy việc giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Bàng hoàng bắt được con chuột khổng lồ dài tới hơn 55cm - Ảnh 2.

Các hang chuột lớn cũng được phát hiện (Nguồn: Facebook)

Tờ People đã liên hệ với các nhà chức trách chịu trách nhiệm giám sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi vấn nạn chuột tại North Yorkshire để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Theo tổ chức Wildlife Trust, chuột nâu là loài gặm nhấm có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc và có thể được tìm thấy "gần như ở khắp mọi nơi" trên khắp Vương quốc Anh. Chúng đặc biệt phổ biến ở các khu đô thị và thường tự đào hang làm nơi trú ẩn.

Nguồn: People

Uyên Bùi

