Bàng hoàng bắt được con chuột khổng lồ dài tới hơn 55cm
Một con chuột to “gần bằng một con mèo” đã được tìm thấy tại một khu dân cư ở Anh.
Ngày 28/7, hai ủy viên hội đồng phường Eston (North Yorkshire, Anh) – David Taylor và Stephen Martin – đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ hình ảnh một con chuột “khổng lồ” dài hơn 22 inch (khoảng hơn 55cm) tính từ mũi đến đuôi, được phát hiện bởi một nhân viên kiểm soát dịch hại tại địa phương.
“Nó có kích thước gần bằng một con mèo nhỏ. Và đây không phải là trường hợp cá biệt,” họ cảnh báo trên trang Facebook chính thức. Hai ủy viên cũng nhấn mạnh rằng vấn đề này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. “Càng phớt lờ, tình hình sẽ càng tồi tệ. Chúng ta cần hành động – không chỉ là những lời nói suông,” họ viết trong bài đăng của mình.
Bài đăng đi kèm hình ảnh một con chuột khổng lồ nằm trong một chiếc túi nhựa trong suốt cỡ lớn.
Trong một cập nhật ngày 3/8, hai vị ủy viên tiếp tục cho biết đây không phải lần đầu khu vực này phải đối mặt với vấn nạn chuột. Cách đây hai năm, các biện pháp kiểm soát đã phát huy hiệu quả. “Nhưng giờ đây, lũ chuột đã quay trở lại và thậm chí còn nhiều hơn trước,” hai vị ủy viên cảnh báo. Bài đăng đính kèm hình ảnh các hang chuột lớn trong một khu dân cư địa phương.
Hai ông cũng cho biết bức ảnh con chuột khổng lồ cùng bài viết ban đầu đã xuất hiện trên trang nhất của nhiều trang tin tức, và bày tỏ hy vọng sự chú ý từ truyền thông sẽ góp phần thúc đẩy việc giải quyết dứt điểm vấn đề này.
Tờ People đã liên hệ với các nhà chức trách chịu trách nhiệm giám sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi vấn nạn chuột tại North Yorkshire để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.
Theo tổ chức Wildlife Trust, chuột nâu là loài gặm nhấm có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc và có thể được tìm thấy "gần như ở khắp mọi nơi" trên khắp Vương quốc Anh. Chúng đặc biệt phổ biến ở các khu đô thị và thường tự đào hang làm nơi trú ẩn.
Nguồn: People
Uyên Bùi
Một tia sáng chói lòa đã đánh thức các đài quan sát tia X của người Trái Đất và làm lộ hành tung của một loại "quái vật vũ trụ" hiếm gặp.
Một nghiên cứu mới cho thấy chi Petota mà các củ khoai tây thuộc về vốn tiến hóa từ cà chua dại và một loài thuộc chi Etuberosum.
Theo Đài quan sát Trái Đất của NASA, "đảo ma" đã hiện ra rồi biến mất chỉ trong vòng 2 năm.
Nghiên cứu mới cho thấy các lục địa đang khô kiệt nhanh chóng, khi nước ngầm bị khai thác quá mức, đe dọa an ninh nước và lương thực toàn cầu.
GĐXH - Vào ngày thi đại học, nam sinh này đã cố tình viết những dòng sai phạm trên bài thi và nhận điểm 0.
GĐXH - 15 năm trước, hình ảnh người mẹ tay phải ôm đứa con sơ sinh, tay trái xách balo, sau lưng cõng một chiếc bao tải khổng lồ từng làm xôn xao dư luận .
Siêu lừa đảo bị bắt vì giả danh đại sứ quán của các nước ít được biết tới, nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với chiêu trò hứa hẹn công việc và hợp đồng hấp dẫn.
GĐXH - Người dân Nhật Bản kinh ngạc khi chứng kiến một 'quả cầu lửa' lao vụt xuống từ bầu trời vào tối 19/8.
Loài rắn dài chỉ 10 cm từng được cho là tuyệt chủng vừa xuất hiện trở lại tại vùng trung tâm đảo Barbados.
Một người phụ nữ đã chia sẻ lên mạng xã hội lý do đáng kinh ngạc khiến một bãi biển ở Anh trở nên vắng vẻ lạ thường trong đợt nắng nóng đỉnh điểm.
