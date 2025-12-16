Phát hiện chấn động về thành phố cổ bị động đất nhấn chìm

Kristina Guseynova, trợ lý phòng thí nghiệm tại Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, với một phần của chiếc bình cổ.

Các nhà khảo cổ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga vừa công bố một phát hiện gây chấn động: tàn tích của một thành phố lớn trên Con đường Tơ lụa đã được tìm thấy dưới lòng hồ Issyk-Kul, Kyrgyzstan.

Hồ này có tuổi đời khoảng 25 triệu năm và là hồ sâu thứ 8 thế giới. Thành phố cổ, được gọi là khu phức hợp Toru-Aygyr, nằm ở phía tây bắc hồ và chỉ cách mặt nước từ 1 đến 4 mét.

Trong quá trình khảo sát, nhóm nghiên cứu đã phát hiện nhiều công trình bằng gạch nung, trong đó có một cối xay từ thời trung cổ. Đáng chú ý, một số cấu trúc gỗ vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Họ còn nhận diện được một công trình công cộng lớn, có thể là nhà thờ Hồi giáo, nhà tắm công cộng hoặc trường học madrasa.

Ngoài ra, một nghĩa trang Hồi giáo thế kỷ XIII cũng được tìm thấy, với các ngôi mộ bằng gạch bùn và những bộ hài cốt nằm úp mặt, hướng về qibla theo đúng nghi thức chôn cất truyền thống.

Theo nhà nghiên cứu Valery Kolchenko, đây là một trung tâm thương mại lớn trên tuyến đường huyết mạch nối liền Đông – Tây. Thành phố từng tồn tại và phát triển từ thế kỷ II trước Công nguyên đến giữa thế kỷ XV, là nơi giao thương lụa, gia vị, kim loại và cả những tri thức nền tảng.

Tuy nhiên, một trận động đất dữ dội đã khiến toàn bộ đô thị sụp đổ và bị nhấn chìm dưới lòng hồ. Các nhà khoa học cho rằng cư dân có thể đã rời bỏ nơi này trước khi thảm họa xảy ra, và sau đó các bộ tộc du mục đã chiếm giữ tàn tích.

Hiện các hiện vật đầu tiên đang được phân tích, mở ra triển vọng nghiên cứu sâu hơn về một đô thị chìm trên Con đường Tơ lụa – phát hiện được ví như “Atlantis” của Trung Á.