Vật thể gấp 500 lần Mặt Trời bị "xuyên thủng" giữa trời
Một khoảnh khắc chưa từng được quan sát trong "cuộc đời" các vật thể vũ trụ vừa được một kính viễn vọng của Đài quan sát Nam Âu (ESO) ghi lại.
Lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn học, các nhà khoa học đã bắt được khoảnh khắc sóng xung kích khủng khiếp "xuyên thủng" một ngôi sao khổng lồ đang phát nổ giữa chòm sao Trường Xà (Hydra), mang hình con rắn trên bầu trời. Vật thể nổ này được gọi tên là siêu tân tinh 2024ggi.
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Science Advances, siêu tân tinh 2024ggi được ghi nhận lần đầu bởi Hệ thống Cảnh báo cuối cùng về va chạm tiểu hành tinh toàn cầu (ATLAS).
Vào khoảnh khắc ATLAS bắt được, vụ nổ chỉ mới bắt đầu. Vì vậy, nhà thiên văn học Yi Yang từ Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã nhanh chóng hành động với sự đồng hành của các đồng nghiệp từ Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và Trung Đông.
Nhóm nghiên cứu đã nhanh chóng đề nghị quan sát sự kiện bằng kính viễn vọng Very Large (VLT) đặt tại Chile của ESO.
26 giờ sau khi vụ nổ bắt đầu, những hình ảnh chưa từng thấy bắt đầu được ghi nhận.
"Những quan sát VLT đầu tiên đã ghi lại được giai đoạn mà vật chất được tăng tốc bởi vụ nổ gần tâm ngôi sao bắn xuyên qua bề mặt của nó. Trong vài giờ, hình dạng của ngôi sao và vụ nổ của nó có thể được quan sát cùng lúc" - đồng tác giả Dietrich Baade từ ESO nói với trang Space.com.
Siêu tân tinh 2024ggi được tạo ra bởi một siêu sao khổng lồ đỏ có khối lượng gấp 12-15 lần Mặt Trời và bán kính gấp 500 lần Mặt Trời.
Trong sự kiện cuối đời khốc liệt này, các lớp xung quanh lõi của vật thể này rơi vào lõi rồi bật ra ngoài, tạo ra một vụ nổ thổi bay ngôi sao.
Ngôi sao bị xé toạc từ trong ra ngoài bắt đầu sáng lên đáng kể. Nhưng vì quá lớn, phải mất 1 ngày để có thể quan sát được hình ảnh làn sóng xung kích xuyên thủng toàn bộ vật thể.
Việc VLT bắt được khoảnh khắc hiếm có này đã cung cấp nhiều dữ liệu để các nhà khoa học hiểu thêm về cái chết của các ngôi sao, bao gồm cơ chế vật lý chung thúc đẩy vụ nổ của nhiều ngôi sao khổng lồ, loại trừ một số mô hình và củng cố những mô hình khác mô tả nguyên nhân gây ra sóng xung kích trong vụ nổ siêu tân tinh.
Loài rắn kỳ lạ hiếm khi vượt quá 60 cm, được người dân coi là "rồng sống": Có cách phòng vệ rất đặc biệtTiêu điểm - 8 giờ trước
Đó là loài rắn nào?
Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Từ chỗ cố bám trụ để đòi mức đền bù cao hơn, họ rơi vào cảnh mất cả nơi ở lẫn sự ủng hộ của xã hội.
Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạnTiêu điểm - 1 ngày trước
Theo cảnh báo, thế giới đang tiến đến mức nóng lên mang tính "hủy diệt", nhiều tác động khốc liệt của khủng hoảng khí hậu xuất hiện sớm hàng chục năm so với dự báo.
Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái LanTiêu điểm - 2 ngày trước
Mạng xã hội Thái Lan những ngày qua xôn xao hình ảnh một con nhện có hoa văn giống mặt người trên phần bụng.
Tại sao các hành tinh trong vũ trụ chỉ có hình cầu và vòng nhẫn bao quanh?Tiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia lý giải tại sao các hành tinh, ngôi sao luôn hình cầu còn tiểu hành tinh hoặc sao chổi thì không.
NASA cảnh báo khẩnTiêu điểm - 2 ngày trước
Các nhà khoa học đã dự đoán một tương lai đáng báo động.
Thất nghiệp, giới trẻ Trung Quốc rải CV săn việc tại nơi không ngờ tới, vừa có thêm thu nhập, vừa mở rộng quan hệTiêu điểm - 3 ngày trước
Nhiều người trẻ coi đây là cơ hội kết nối việc làm tiềm năng trong bối cảnh thị trường lao động Trung Quốc ảm đạm.
Rất nhiều người đang bị rối loạn tâm thần AITiêu điểm - 4 ngày trước
Thời đại mới, căn bệnh mới.
Khoan xuống lớp băng Nam Cực, giới khoa học choáng váng khi thấy dấu tích 14-30 triệu năm tuổi 'ẩn mình'Tiêu điểm - 4 ngày trước
Các nhà khoa học đã phát hiện ra thứ gì bên dưới lớp băng Nam Cực?
3I/ATLAS là gì mà gây náo loạn thế giới mấy tháng qua?Tiêu điểm - 5 ngày trước
Liệu nó có phải là bằng chứng về người ngoài hành tinh không?
Thông tin mới gây bất ngờ về máy bay MH370 sau 11 năm mất tích bí ẩnTiêu điểm
GĐXH - 11 năm sau khi MH370 mất tích, mới đây Tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 410.000 USD) cho mỗi gia đình của 8 hành khách.