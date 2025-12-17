Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

NASA chuẩn bị công bố những hình ảnh của sao chổi dị thường

Thứ tư, 12:29 17/12/2025 | Tiêu điểm

Ngày 19/11, NASA tổ chức sự kiện công bố hàng loạt hình ảnh của sao chổi 3I/ATLAS - vật thể liên sao thứ 3 đi vào hệ Mặt trời mà con người từng biết đến. Những hình ảnh này được thu thập bởi các kính thiên văn mặt đất và tàu vũ trụ của NASA.

NASA chuẩn bị công bố những hình ảnh của sao chổi dị thường - Ảnh 1.

Hình ảnh sao chổi 3I/ATLAS do kính viễn vọng Hubble chụp ngày 21/7

NASA vẫn kín tiếng về các thiết bị tham gia quan sát, nhưng nhiều khả năng Hubble, kính viễn vọng không gian James Webb và các tàu quỹ đạo quanh sao Hỏa đã chụp vật thể này từ không gian, trong khi kính thiên văn ATLAS và đài quan sát Gemini đã ghi lại hình ảnh từ mặt đất.

Sao chổi liên sao 3I/ATLAS gây chú ý lớn trong cộng đồng khoa học và những người quan tâm kể khi được phát hiện vào tháng 7 năm nay. Hiện vật thể này đang ở giai đoạn quan trọng, trên đường bay qua hệ Mặt trời.

Sao chổi cực kỳ kỳ lạ này đã biến mất sau Mặt trời khi quan sát từ Trái đất ngày 21/10 và đến điểm cận nhật (vị trí gần Mặt trời nhất) vào ngày 29/10, trước khi xuất hiện trở lại vào đầu tháng 11.

Tại điểm cận nhật, các sao chổi thường có những biểu hiện khác thường. Chúng được gọi là “những quả bóng tuyết bẩn” vì chủ yếu được tạo thành từ đá và băng. Khi tiến gần Mặt trời, băng bắt đầu thăng hoa, tạo nên lớp khí bao quanh gọi là coma, cùng với cái đuôi bụi và ion đặc trưng của sao chổi.

Ở điểm cận nhật, mức độ hoạt động của sao chổi đạt đỉnh. Do 3I/ATLAS nằm sau Mặt trời vào thời điểm đó nên không thể quan sát từ Trái đất, nhưng nó ở rất gần sao Hỏa, khiến cộng đồng nghiên cứu kỳ vọng rằng các thiết bị của NASA trên quỹ đạo hành tinh đỏ đã ghi lại được khoảnh khắc này. Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) cũng đã có một số hình ảnh từ sao Hỏa.

NASA cho biết, các phương tiện trong những sứ mệnh khoa học của NASA giúp Mỹ sở hữu khả năng độc nhất vô nhị trong việc quan sát 3I/ATLAS trong gần như toàn bộ thời gian nó đi qua điểm cận nhật.

Những người quan tâm dành rất nhiều quan tâm đến “tảng băng du hành” này và mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi nó biến mất khỏi tầm quan sát. Tuy nhiên, thời điểm tốt nhất để quan sát vật thể từ mặt đất vẫn đang ở phía trước. 3I/ATLAS sẽ tiến đến gần Trái đất nhất vào ngày 19/12, khi nó cách hành tinh của con người khoảng 270 triệu km.

Bình Giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Kỳ tích "như khoa học viễn tưởng" của châu Âu đang làm rung chuyển giới vật lý toàn cầu

Kỳ tích "như khoa học viễn tưởng" của châu Âu đang làm rung chuyển giới vật lý toàn cầu

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Giới khoa học hy vọng, từ kỳ tích này họ có thể giải đáp một trong những bí ẩn lớn của vũ trụ.

Phát hiện chấn động về thành phố cổ bị động đất nhấn chìm

Phát hiện chấn động về thành phố cổ bị động đất nhấn chìm

Tiêu điểm - 19 giờ trước

Các nhà khảo cổ phát hiện tàn tích đô thị lớn trên Con đường Tơ lụa, tồn tại hơn 1.500 năm trước khi bị động đất nhấn chìm dưới hồ Issyk Kul.

Vật thể gấp 500 lần Mặt Trời bị "xuyên thủng" giữa trời

Vật thể gấp 500 lần Mặt Trời bị "xuyên thủng" giữa trời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một khoảnh khắc chưa từng được quan sát trong "cuộc đời" các vật thể vũ trụ vừa được một kính viễn vọng của Đài quan sát Nam Âu (ESO) ghi lại.

Loài rắn kỳ lạ hiếm khi vượt quá 60 cm, được người dân coi là "rồng sống": Có cách phòng vệ rất đặc biệt

Loài rắn kỳ lạ hiếm khi vượt quá 60 cm, được người dân coi là "rồng sống": Có cách phòng vệ rất đặc biệt

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đó là loài rắn nào?

Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'

Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Từ chỗ cố bám trụ để đòi mức đền bù cao hơn, họ rơi vào cảnh mất cả nơi ở lẫn sự ủng hộ của xã hội.

Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn

Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Theo cảnh báo, thế giới đang tiến đến mức nóng lên mang tính "hủy diệt", nhiều tác động khốc liệt của khủng hoảng khí hậu xuất hiện sớm hàng chục năm so với dự báo.

Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái Lan

Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái Lan

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Mạng xã hội Thái Lan những ngày qua xôn xao hình ảnh một con nhện có hoa văn giống mặt người trên phần bụng.

Tại sao các hành tinh trong vũ trụ chỉ có hình cầu và vòng nhẫn bao quanh?

Tại sao các hành tinh trong vũ trụ chỉ có hình cầu và vòng nhẫn bao quanh?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia lý giải tại sao các hành tinh, ngôi sao luôn hình cầu còn tiểu hành tinh hoặc sao chổi thì không.

NASA cảnh báo khẩn

NASA cảnh báo khẩn

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Các nhà khoa học đã dự đoán một tương lai đáng báo động.

Thất nghiệp, giới trẻ Trung Quốc rải CV săn việc tại nơi không ngờ tới, vừa có thêm thu nhập, vừa mở rộng quan hệ

Thất nghiệp, giới trẻ Trung Quốc rải CV săn việc tại nơi không ngờ tới, vừa có thêm thu nhập, vừa mở rộng quan hệ

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Nhiều người trẻ coi đây là cơ hội kết nối việc làm tiềm năng trong bối cảnh thị trường lao động Trung Quốc ảm đạm.

Xem nhiều

Thông tin mới gây bất ngờ về máy bay MH370 sau 11 năm mất tích bí ẩn

Thông tin mới gây bất ngờ về máy bay MH370 sau 11 năm mất tích bí ẩn

Tiêu điểm

GĐXH - 11 năm sau khi MH370 mất tích, mới đây Tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 410.000 USD) cho mỗi gia đình của 8 hành khách.

Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'

Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'

Tiêu điểm
Loài rắn kỳ lạ hiếm khi vượt quá 60 cm, được người dân coi là "rồng sống": Có cách phòng vệ rất đặc biệt

Loài rắn kỳ lạ hiếm khi vượt quá 60 cm, được người dân coi là "rồng sống": Có cách phòng vệ rất đặc biệt

Tiêu điểm
3I/ATLAS là gì mà gây náo loạn thế giới mấy tháng qua?

3I/ATLAS là gì mà gây náo loạn thế giới mấy tháng qua?

Tiêu điểm
Khoan xuống lớp băng Nam Cực, giới khoa học choáng váng khi thấy dấu tích 14-30 triệu năm tuổi 'ẩn mình'

Khoan xuống lớp băng Nam Cực, giới khoa học choáng váng khi thấy dấu tích 14-30 triệu năm tuổi 'ẩn mình'

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top