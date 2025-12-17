NASA chuẩn bị công bố những hình ảnh của sao chổi dị thường
Ngày 19/11, NASA tổ chức sự kiện công bố hàng loạt hình ảnh của sao chổi 3I/ATLAS - vật thể liên sao thứ 3 đi vào hệ Mặt trời mà con người từng biết đến. Những hình ảnh này được thu thập bởi các kính thiên văn mặt đất và tàu vũ trụ của NASA.
NASA vẫn kín tiếng về các thiết bị tham gia quan sát, nhưng nhiều khả năng Hubble, kính viễn vọng không gian James Webb và các tàu quỹ đạo quanh sao Hỏa đã chụp vật thể này từ không gian, trong khi kính thiên văn ATLAS và đài quan sát Gemini đã ghi lại hình ảnh từ mặt đất.
Sao chổi liên sao 3I/ATLAS gây chú ý lớn trong cộng đồng khoa học và những người quan tâm kể khi được phát hiện vào tháng 7 năm nay. Hiện vật thể này đang ở giai đoạn quan trọng, trên đường bay qua hệ Mặt trời.
Sao chổi cực kỳ kỳ lạ này đã biến mất sau Mặt trời khi quan sát từ Trái đất ngày 21/10 và đến điểm cận nhật (vị trí gần Mặt trời nhất) vào ngày 29/10, trước khi xuất hiện trở lại vào đầu tháng 11.
Tại điểm cận nhật, các sao chổi thường có những biểu hiện khác thường. Chúng được gọi là “những quả bóng tuyết bẩn” vì chủ yếu được tạo thành từ đá và băng. Khi tiến gần Mặt trời, băng bắt đầu thăng hoa, tạo nên lớp khí bao quanh gọi là coma, cùng với cái đuôi bụi và ion đặc trưng của sao chổi.
Ở điểm cận nhật, mức độ hoạt động của sao chổi đạt đỉnh. Do 3I/ATLAS nằm sau Mặt trời vào thời điểm đó nên không thể quan sát từ Trái đất, nhưng nó ở rất gần sao Hỏa, khiến cộng đồng nghiên cứu kỳ vọng rằng các thiết bị của NASA trên quỹ đạo hành tinh đỏ đã ghi lại được khoảnh khắc này. Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) cũng đã có một số hình ảnh từ sao Hỏa.
NASA cho biết, các phương tiện trong những sứ mệnh khoa học của NASA giúp Mỹ sở hữu khả năng độc nhất vô nhị trong việc quan sát 3I/ATLAS trong gần như toàn bộ thời gian nó đi qua điểm cận nhật.
Những người quan tâm dành rất nhiều quan tâm đến “tảng băng du hành” này và mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi nó biến mất khỏi tầm quan sát. Tuy nhiên, thời điểm tốt nhất để quan sát vật thể từ mặt đất vẫn đang ở phía trước. 3I/ATLAS sẽ tiến đến gần Trái đất nhất vào ngày 19/12, khi nó cách hành tinh của con người khoảng 270 triệu km.
Giới khoa học hy vọng, từ kỳ tích này họ có thể giải đáp một trong những bí ẩn lớn của vũ trụ.
Các nhà khảo cổ phát hiện tàn tích đô thị lớn trên Con đường Tơ lụa, tồn tại hơn 1.500 năm trước khi bị động đất nhấn chìm dưới hồ Issyk Kul.
Một khoảnh khắc chưa từng được quan sát trong "cuộc đời" các vật thể vũ trụ vừa được một kính viễn vọng của Đài quan sát Nam Âu (ESO) ghi lại.
Đó là loài rắn nào?
GĐXH - Từ chỗ cố bám trụ để đòi mức đền bù cao hơn, họ rơi vào cảnh mất cả nơi ở lẫn sự ủng hộ của xã hội.
Theo cảnh báo, thế giới đang tiến đến mức nóng lên mang tính "hủy diệt", nhiều tác động khốc liệt của khủng hoảng khí hậu xuất hiện sớm hàng chục năm so với dự báo.
Mạng xã hội Thái Lan những ngày qua xôn xao hình ảnh một con nhện có hoa văn giống mặt người trên phần bụng.
GĐXH - Chuyên gia lý giải tại sao các hành tinh, ngôi sao luôn hình cầu còn tiểu hành tinh hoặc sao chổi thì không.
Các nhà khoa học đã dự đoán một tương lai đáng báo động.
Nhiều người trẻ coi đây là cơ hội kết nối việc làm tiềm năng trong bối cảnh thị trường lao động Trung Quốc ảm đạm.
GĐXH - 11 năm sau khi MH370 mất tích, mới đây Tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 410.000 USD) cho mỗi gia đình của 8 hành khách.