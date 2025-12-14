Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'

Ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'

Căn nhà của gia đình ông Trịnh





Dù sự việc đã xảy ra cách đây hơn hai thập kỷ, câu chuyện về một "ngôi nhà đinh" tại thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) vẫn thường được nhắc lại như một trường hợp đáng chú ý trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Cụ thể, cuối năm 2002, tại thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), dù được đưa ra mức bồi thường rất cao so với giá trị thực tế của ngôi nhà, chủ hộ vẫn từ chối và kiên quyết ở lại.

Thời điểm đó Trung Quốc đang triển khai dự án dẫn nước Nam - Bắc với chiều dài hơn 4.350 km, gồm ba tuyến: Đông, Tây và Trung.

Hà Nam là một trong những tỉnh thuộc khu vực tiếp nhận nước theo tuyến Trung. Năm 2015, các chuyên gia sau quá trình khảo sát đã lựa chọn một đoạn thuộc đường vành đai 3 của thành phố Trịnh Châu làm phần đi qua của dự án.

Dự án yêu cầu trong phạm vi 50m mỗi bên kênh dẫn không được tồn tại khu dân cư hay công trình công nghiệp để đảm bảo chất lượng nguồn nước. Tuy nhiên, việc di dời gặp khó khăn do một hộ dân – gia đình ông Trịnh – sở hữu căn nhà có diện tích xây dựng 1.000m2 nằm trong vùng phải giải tỏa nhưng nhất quyết không rời đi.

Được biết, chính sách bồi thường lúc đó của chính quyền Trịnh Châu là 1.000 NDT/m2 (khoảng 3,7 triệu đồng) cùng với một căn hộ có diện tích tương đương trong thành phố. Điều này đồng nghĩa riêng tiền đền bù đã lên đến 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng), chưa kể giá trị ngôi nhà mới – ước tính tổng cộng hơn 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng).

Ngôi nhà của gia đình ông Trịnh trở nên cô lập





Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, căn nhà của gia đình ông Trịnh có một phần được cho là xây dựng không phép. Vì vậy, chủ nhà không chỉ không được đền bù theo tiêu chuẩn trên, mà còn đối mặt nguy cơ bị cưỡng chế tháo dỡ. Bất mãn trước quyết định này, gia đình quyết tâm không rời khỏi nơi ở.

Nhằm tránh trì hoãn tiến độ, đơn vị thực hiện dự án từng đề xuất khoản hỗ trợ bổ sung. Tuy nhiên, vì cho rằng vị trí nhà mình mang tính chiến lược trong dự án, gia đình ông Trịnh yêu cầu được bồi thường cho toàn bộ diện tích.

Trước yêu cầu bị coi là vô lý, chủ đầu tư ngừng thương lượng. Sau khi trao đổi với các bên liên quan, họ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: Điều chỉnh hướng tuyến kênh dẫn nước để tránh hoàn toàn vị trí ngôi nhà.

Hiện trạng ngôi nhà sau gần 20 năm

Sau khi tuyến kênh được chuyển hướng, dự án tiếp tục thi công thuận lợi. Ngược lại, ngôi nhà của gia đình ông Trịnh trở nên cô lập. Do nền đất xung quanh được nâng cao phục vụ dự án, căn nhà nằm lọt xuống thấp, thường xuyên bị ngập khi trời mưa, đất bùn tràn vào bên trong. Họ cũng bị cắt điện, nước, khiến việc sinh hoạt vô cùng khó khăn.

Sự việc được truyền thông đưa tin rộng rãi, gây phản ứng mạnh từ dư luận. Cuối cùng, gia đình buộc phải chuyển đi nơi khác. Từ chỗ cố bám trụ để đòi mức đền bù cao hơn, họ rơi vào cảnh mất cả nơi ở lẫn sự ủng hộ của xã hội. Chính cuộc sống khó khăn về sau đã trở thành bài học điển hình về hậu quả của việc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích cộng đồng.