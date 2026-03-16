Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8X
GĐXH - Với 2 đêm diễn của concert "Bản ghi nhớ", Bằng Kiều và 2 người bạn mình là Tuấn Hưng và Tú Dưa đã gợi lại ký ức tươi đẹp về một mùa hè rực rỡ của thế hệ 8X.
Concert "Bản ghi nhớ" diễn ra 2 ngày 14-15/3 tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Cuộc hội ngộ của Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa trên sân khấu không chỉ đánh dấu sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu sau 28 năm tan rã mà còn gợi lại một giai đoạn rực rỡ của nhạc trẻ Việt Nam cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Với nhiều khán giả, đêm nhạc giống như một chuyến tàu ký ức, đưa họ trở về những năm tháng thanh xuân khi Quả Dưa Hấu từng là cái tên gắn liền với các sân khấu sinh viên, chương trình truyền hình và đời sống âm nhạc của cả một thế hệ.
Ngay từ tiết mục mở màn, sân khấu đã gây ấn tượng mạnh với phần dàn dựng âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng thị giác hiện đại. Ba thành viên Quả Dưa Hấu xuất hiện trong bộ tuxedo lịch lãm, trong tiếng reo hò của hàng trăm khán giả. Giống như gần ba thập kỷ trước, "anh cả" Bằng Kiều vẫn đứng ở vị trí trung tâm với phong thái điềm tĩnh, trong khi hai "cậu em" Tuấn Hưng và Anh Tú mang đến nguồn năng lượng sôi nổi bên cạnh. Cả ba hòa giọng trong "Unstoppable", sáng tác mới của Hồ Hoài Anh với phần viết lời của nhà báo Hà Quang Minh dành riêng cho nhóm cũng như chương trình, lấy cảm hứng từ chính hành trình âm nhạc của nhóm. Giai điệu mạnh mẽ của bài hát giống như một tuyên ngôn Quả Dưa Hấu không thể dừng lại.
Ngay sau đó, khán phòng như bùng nổ khi nhóm tiếp tục với "Mặt trời dịu êm", ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của Quả Dưa Hấu từ khi mới ra mắt. Bản phối được làm mới trẻ trung, sôi động hơn nhưng vẫn giữ tinh thần tươi sáng của bản gốc. Nhiều khán giả đứng dậy hát theo ca sĩ, tạo nên bầu không khí giống như một buổi hội ngộ của thanh xuân. Những giai điệu ấy từng vang khắp các ký túc xá sinh viên, qua các băng cassette hay những chương trình ca nhạc truyền hình cuối thập niên 1990 - thời điểm Quả Dưa Hấu trở thành biểu tượng của nhạc trẻ.
Chương đầu của đêm diễn vì thế mang đậm màu sắc hoài niệm, đưa khán giả trở về mùa hè năm 1998 - giai đoạn rực rỡ nhất của nhóm. Trong phần giao lưu, các thành viên xúc động nhắc đến cố nhạc sĩ Ngọc Châu - người đầu tiên đỡ đầu cho Quả Dưa Hấu. Nhạc sĩ - ca sĩ Tú Dưa cho biết Ngọc Châu chính là người đã dìu dắt mình và Tuấn Hưng từ những bước đầu tiên đến với âm nhạc và giúp họ trưởng thành trên con đường nghệ thuật. Các thành viên của nhóm đều tin rằng anh dù đã đi xa vẫn dõi theo và mừng khi Quả Dưa Hấu có thể trở lại.
Không khí hoài niệm được tiếp tục khi các ca sĩ thể hiện ca khúc "Mưa", một big hit của Quả Dưa Hấu năm xưa do Tuấn Nghĩa sáng tác. Sân khấu được thiết kế với hiệu ứng 3D mô phỏng cơn mưa rơi cùng giọng hát của ba nam ca sĩ khiến khung cảnh thêm lãng mạn, làm nhiều khán giả xúc động. Sau đó, họ còn mang đến "Trái tim không ngủ yên", ca khúc từng được vô số bạn trẻ thế hệ cuối thập niên 1990, đầu 2000 dùng để tán tỉnh nhau. Khi giai điệu quen thuộc vang lên, nhiều khán giả 7x và 8x không ngần ngại hát theo như thể những ký ức thanh xuân bỗng chốc trở lại.
Trên sân khấu, Bằng Kiều hài hước nhớ lại thời hoàng kim của Quả Dưa Hấu khi rất nhiều chàng trai trẻ để kiểu tóc giống mình và kéo lên sân khấu xin chữ ký. Sau 28 năm, nam ca sĩ vẫn khiến khán giả bật cười khi tếu táo nói rằng: "Bây giờ chúng tôi vẫn là một ban nhạc trẻ, rất cần sự ủng hộ của mọi người".
Sau khi đưa khán giả trở về với thời rực rỡ của Quả Dưa Hấu, chương hai của concert mở ra với phần trình diễn solo của từng thành viên cùng những màn song ca với khách mời như một cách kể lại hành trình riêng mà mỗi người đã đi qua trong gần ba thập kỷ, sau khi nhóm tan rã.
Tú Dưa mở đầu phần này với bản mashup "Anh nhớ em - Tan lớp phấn hồng" do chính mình sáng tác, từng được Tuấn Hưng thể hiện thành công.
Là người thứ hai xuất hiện trong phần solo, Tuấn Hưng mang đến ca khúc "Trầy xước" do Hồ Hoài Anh sáng tác. Nam ca sĩ chia sẻ vừa trải qua quãng thời gian khó khăn về cảm xúc cá nhân và chính âm nhạc đã giúp anh đứng dậy.
Ở phần tiếp theo, Bằng Kiều mang đến không gian lãng mạn với "Cơn mưa băng giá", trước khi song ca cùng Minh Tuyết trong "Tình bơ vơ". Hai giọng ca hòa quyện đầy ăn ý, gợi nhớ những màn song ca từng được khán giả yêu thích suốt nhiều năm. Minh Tuyết còn khiến khán giả phấn khích khi thể hiện bản hit "Đã không yêu thì thôi" đầy sôi động.
Chương cuối của concert là phần bùng nổ nhất, khi ba thành viên Quả Dưa Hấu cùng trở lại sân khấu để trình diễn những bản hit từng gắn liền với tuổi trẻ của thế hệ 1990 bằng bản phối mới cũng như ca khúc mới ra mắt của nhóm.
Màn hát live ấn tượng của Tú Dưa - Hương Tràm. Clip: Đỗ Quyên
Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Hồ Quỳnh Hương - giọng ca quê Quảng Ninh hát live về nhạc Phật giữa Chùa Quán Sứ khiến những người có mặt tại hội trường vô cùng xúc động.
Giây phút xúc động chia tay Minh Kiên trở về đơn vịXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Minh Kiên nhận được thông báo từ cấp trên về việc rút anh về đơn vị, cử một đồng chí khác thay thế vị trí huấn luyện tại địa phương.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh KiênXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.
'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tìnhXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Thơ bắt Chiến và giam trong một căn phòng tối để tra tấn và hành hạ Chiến vì đã phụ tình sau khi có được nhà, xe từ "phú bà".
Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khốngXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.
NSƯT Hoàng Tùng gây xúc động với ca khúc về chủ quyền biển đảo của nhạc sĩ Nguyễn Thành TrungXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Sau thành công vang dội của trường ca âm nhạc "Đất nước hôm nay" chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Nguyễn Thành Trung tiếp tục khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ từ những bản tình ca lãng mạn sang dòng nhạc chính luận, ca ngợi quê hương đất nước. Với anh, biển đảo là "máu thịt", là lãnh thổ thiêng liêng cần được bảo vệ bằng tình yêu và trách nhiệm.
Vũ Thắng Lợi cùng ê-kíp 'khủng' chuẩn bị cho đêm diễn tại Nhà hát Hồ GươmXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Những ngày này, tại "nôi" đào đạo nghệ thuật của Quân đội – Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, không khí tập luyện cho Live Concert "Mùa chim én bay" đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Quá khứ từng khiến Trung tá Minh Kiên day dứt bất ngờ bị khơi lại khi tin đồn xấu về anh lan truyền trên mạng xã hội.
Việt Nam lần đầu tham dự 'thế vận hội mỹ thuật' Venice Art Biennale ở ItalyXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một chương mới cho quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.
Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.
