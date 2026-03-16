Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8X

Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.

Concert "Bản ghi nhớ" diễn ra 2 ngày 14-15/3 tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Cuộc hội ngộ của Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa trên sân khấu không chỉ đánh dấu sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu sau 28 năm tan rã mà còn gợi lại một giai đoạn rực rỡ của nhạc trẻ Việt Nam cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Với nhiều khán giả, đêm nhạc giống như một chuyến tàu ký ức, đưa họ trở về những năm tháng thanh xuân khi Quả Dưa Hấu từng là cái tên gắn liền với các sân khấu sinh viên, chương trình truyền hình và đời sống âm nhạc của cả một thế hệ.

Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu gợi lại ký ức vui vẻ của khán giả 8X.

Ngay từ tiết mục mở màn, sân khấu đã gây ấn tượng mạnh với phần dàn dựng âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng thị giác hiện đại. Ba thành viên Quả Dưa Hấu xuất hiện trong bộ tuxedo lịch lãm, trong tiếng reo hò của hàng trăm khán giả. Giống như gần ba thập kỷ trước, "anh cả" Bằng Kiều vẫn đứng ở vị trí trung tâm với phong thái điềm tĩnh, trong khi hai "cậu em" Tuấn Hưng và Anh Tú mang đến nguồn năng lượng sôi nổi bên cạnh. Cả ba hòa giọng trong "Unstoppable", sáng tác mới của Hồ Hoài Anh với phần viết lời của nhà báo Hà Quang Minh dành riêng cho nhóm cũng như chương trình, lấy cảm hứng từ chính hành trình âm nhạc của nhóm. Giai điệu mạnh mẽ của bài hát giống như một tuyên ngôn Quả Dưa Hấu không thể dừng lại.

Ngay sau đó, khán phòng như bùng nổ khi nhóm tiếp tục với "Mặt trời dịu êm", ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của Quả Dưa Hấu từ khi mới ra mắt. Bản phối được làm mới trẻ trung, sôi động hơn nhưng vẫn giữ tinh thần tươi sáng của bản gốc. Nhiều khán giả đứng dậy hát theo ca sĩ, tạo nên bầu không khí giống như một buổi hội ngộ của thanh xuân. Những giai điệu ấy từng vang khắp các ký túc xá sinh viên, qua các băng cassette hay những chương trình ca nhạc truyền hình cuối thập niên 1990 - thời điểm Quả Dưa Hấu trở thành biểu tượng của nhạc trẻ.

Bằng Kiều và Minh Tuyết với hits "Cơn mưa băng giá".

Chương đầu của đêm diễn vì thế mang đậm màu sắc hoài niệm, đưa khán giả trở về mùa hè năm 1998 - giai đoạn rực rỡ nhất của nhóm. Trong phần giao lưu, các thành viên xúc động nhắc đến cố nhạc sĩ Ngọc Châu - người đầu tiên đỡ đầu cho Quả Dưa Hấu. Nhạc sĩ - ca sĩ Tú Dưa cho biết Ngọc Châu chính là người đã dìu dắt mình và Tuấn Hưng từ những bước đầu tiên đến với âm nhạc và giúp họ trưởng thành trên con đường nghệ thuật. Các thành viên của nhóm đều tin rằng anh dù đã đi xa vẫn dõi theo và mừng khi Quả Dưa Hấu có thể trở lại.

Không khí hoài niệm được tiếp tục khi các ca sĩ thể hiện ca khúc "Mưa", một big hit của Quả Dưa Hấu năm xưa do Tuấn Nghĩa sáng tác. Sân khấu được thiết kế với hiệu ứng 3D mô phỏng cơn mưa rơi cùng giọng hát của ba nam ca sĩ khiến khung cảnh thêm lãng mạn, làm nhiều khán giả xúc động. Sau đó, họ còn mang đến "Trái tim không ngủ yên", ca khúc từng được vô số bạn trẻ thế hệ cuối thập niên 1990, đầu 2000 dùng để tán tỉnh nhau. Khi giai điệu quen thuộc vang lên, nhiều khán giả 7x và 8x không ngần ngại hát theo như thể những ký ức thanh xuân bỗng chốc trở lại.

Trên sân khấu, Bằng Kiều hài hước nhớ lại thời hoàng kim của Quả Dưa Hấu khi rất nhiều chàng trai trẻ để kiểu tóc giống mình và kéo lên sân khấu xin chữ ký. Sau 28 năm, nam ca sĩ vẫn khiến khán giả bật cười khi tếu táo nói rằng: "Bây giờ chúng tôi vẫn là một ban nhạc trẻ, rất cần sự ủng hộ của mọi người".

Lệ Quyên - Tuấn Hưng tình tứ trong concert.

Sau khi đưa khán giả trở về với thời rực rỡ của Quả Dưa Hấu, chương hai của concert mở ra với phần trình diễn solo của từng thành viên cùng những màn song ca với khách mời như một cách kể lại hành trình riêng mà mỗi người đã đi qua trong gần ba thập kỷ, sau khi nhóm tan rã.

Tú Dưa mở đầu phần này với bản mashup "Anh nhớ em - Tan lớp phấn hồng" do chính mình sáng tác, từng được Tuấn Hưng thể hiện thành công.

Là người thứ hai xuất hiện trong phần solo, Tuấn Hưng mang đến ca khúc "Trầy xước" do Hồ Hoài Anh sáng tác. Nam ca sĩ chia sẻ vừa trải qua quãng thời gian khó khăn về cảm xúc cá nhân và chính âm nhạc đã giúp anh đứng dậy.

Ở phần tiếp theo, Bằng Kiều mang đến không gian lãng mạn với "Cơn mưa băng giá", trước khi song ca cùng Minh Tuyết trong "Tình bơ vơ". Hai giọng ca hòa quyện đầy ăn ý, gợi nhớ những màn song ca từng được khán giả yêu thích suốt nhiều năm. Minh Tuyết còn khiến khán giả phấn khích khi thể hiện bản hit "Đã không yêu thì thôi" đầy sôi động.

Chương cuối của concert là phần bùng nổ nhất, khi ba thành viên Quả Dưa Hấu cùng trở lại sân khấu để trình diễn những bản hit từng gắn liền với tuổi trẻ của thế hệ 1990 bằng bản phối mới cũng như ca khúc mới ra mắt của nhóm.

Màn hát live ấn tượng của Tú Dưa - Hương Tràm. Clip: Đỗ Quyên