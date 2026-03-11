Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa
GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.
Ca sĩ Tuấn Hưng trở về sau chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ đã lập tức bắt tay vào công việc tập luyện cùng Bằng Kiều và Tú Dưa cùng Mr. Bott Band cho 2 đêm diễn "Bản ghi nhớ'' diễn ra tối 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội do công ty MarsEntertainment tổ chức.
Ba cá tính âm nhạc Bằng Kiều - Tuấn Hưng - Tú Dưa nổi bật và khác biệt sẽ đứng chung sân khấu với những bản tình ca gắn với tên tuổi nhóm Quả Dưa Hấu một thời. Sau một thời gian dài mới có dự án chung, ba nam ca sĩ đều thấy hồi hộp nên dốc hết tâm sức để tập luyện nghiêm túc. Vốn tính hay đùa, trong lúc luyện tập hăng say, ca sĩ Tuấn Hưng vẫn không quên quay ra trêu chọc ca sĩ Bằng Kiều thậm chí còn massage vai, cổ cho đàn anh.
Ngoài phần tập luyện của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, ca sĩ Thùy Chi - một trong 3 khách mời cho 2 đêm diễn cũng đã có những buổi tập nhạc riêng cùng nhạc sĩ, ca sĩ Tú Dưa. Theo tiết lộ của ê-kíp, ngoài màn song ca "Một thời ta là thế" của Thùy Chi và Tú Dưa thì nữ ca sĩ cũng sẽ có phần solo ca khúc "Giữ lại hạnh phúc".
Nhạc sĩ Tú Dưa tiết lộ trong 2 đêm diễn này, những bài cũ từng làm nên tên tuổi của nhóm Quả Dưa Hấu như: Thì thầm mùa xuân - Chiều xuân, Trái tim không ngủ yên, Mặt trời dịu êm, Hè muộn, Get Down, Cho tôi thêm một lần... sẽ được phối khí mới.
Nhóm Quả Dưa Hấu cũng sẽ hát 3 ca khúc mới được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh kết hợp cùng nhà báo Hà Quang Minh và nghệ sĩ trẻ Tùng Sax viết tặng sẽ lần đầu được diễn live ra mắt khán giả yêu nhạc Thủ đô. Sự xuất hiện của hai nữ ca sĩ Minh Tuyết và Lệ Quyên với màn song ca cùng Bằng Kiều và Tuấn Hưng hứa hẹn mang đến cho khán giả đêm nhạc sâu lắng, mượt mà nhưng không kém tươi trẻ của dòng nhạc xưa.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - tổng đạo diễn 2 đêm nhạc "Bản ghi nhớ" chia sẻ trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho 2 đêm nhạc, anh cảm nhận được năng lượng hứng khởi từ mỗi người. "Ai cũng giống như được trở lại thời thanh xuân boyband với nhiều năng lượng. Tôi thấy đó cũng là niềm vui của những người làm nghệ thuật", nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trải lòng.
Ngoài những phần kết hợp đặc biệt ở 2 đêm diễn, ca sĩ Tuấn Hưng, Bằng Kiều sẽ thể hiện các bản hit đóng đinh với tên tuổi mình nhiều năm qua, đó là ca khúc "Nắm lấy tay anh'', "Cơn mưa băng giá" với bản phối khí mới
Bên cạnh biểu diễn các ca khúc, các ca sĩ của nhóm Quả Dưa Hấu cùng các khách mời cũng có phần giao lưu, tương tác với khán giả chia sẻ, tự sự về câu chuyện làm nghề về tình yêu và cuộc sống hôn nhân.
