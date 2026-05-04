Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 1/7
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng theo đề xuất của Bộ Nội vụ, theo đó mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.
Bảng lương giáo viên được quy định thế nào khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2026?
Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng 8% lên 2,53 triệu đồng, mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.
Theo Thông tư 07/2024/TT-BNV, bảng lương giáo viên THPT, THCS, tiểu học và giáo viên mầm non dựa trên hệ số lương, hệ số lương đặc thù và mức lương cơ sở. Cụ thể:
Lương giáo viên = Mức lương cơ sở × Hệ số lương hiện hưởng.
Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, tất cả nhà giáo đều được hưởng "hệ số lương đặc thù". Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Do đó, công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau:
Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.
Trong đó: Hệ số lương được hưởng cụ thể như sau:
|
Đối tượng áp dụng
|
Hệ số lương áp dụng
|
Hệ số lương đặc thù
|
Giáo viên dự bị đại học cao cấp
Giáo viên trung học phổ thông cao cấp
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20)
|
1,1
|
Phó giáo sư
Giảng viên cao cấp
Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20)
|
1,2
|
Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học, mầm non cao cấp
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.2 (từ hệ số lương 5,75)
|
1,2
|
Giáo viên dự bị đại học chính
Giáo viên trung học phổ thông chính
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số lương 4,40)
|
1,25
|
Giảng viên chính
Giảng viên cao đẳng sư phạm chính
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số lương 4,40)
|
1,3
|
Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học, mầm non chính
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.2 (từ hệ số lương 4,00)
|
1,3
|
Giáo sư
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20)
|
1,3
|
Giáo viên dự bị đại học
Giáo viên trung học phổ thông, trung học
cơ sở, tiểu học, mầm non
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34)
|
1,45
|
Giảng viên
Giảng viên cao đẳng sư phạm
Trợ giảng
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34)
|
1,5
|
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành
Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ cao đẳng)
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10)
|
1,6
|
Giáo viên tiểu học, mầm non chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ trung cấp)
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương
1,86)
|
1,6
Theo Bộ GD&ĐT, với hệ số đặc thù, tiền lương của giáo viên sẽ cao nhất trong hệ thống thang bảng lương dành cho khối hành chính sự nghiệp theo quy định trong Luật Nhà giáo.
Dự kiến bảng lương giáo viên từ 1/7/2026 (chưa bao gồm phụ cấp)
Khi mức lương tăng 8% lên 2,53 triệu đồng/tháng dự kiến bảng lương giáo viên từ 1/7/2026 (chưa bao gồm phụ cấp) như sau:
Bảng lương giáo viên mầm non
|
Nhóm giáo viên
|
Nhóm ngạch
|
Hệ số
|
Lương hưởng
|
Mức tăng
|
Mầm non
|
A0 - Bậc 1
|
2.1
|
5.313.000 đồng
|
399.000 đồng
|
A0 - Bậc 2
|
2.41
|
6.097.300 đồng
|
457.900 đồng
|
A0 - Bậc 3
|
2.72
|
6.881.600 đồng
|
516.800 đồng
|
A0 - Bậc 4
|
3.03
|
7.665.899 đồng
|
575.699 đồng
|
A0 - Bậc 5
|
3.34
|
8.450.200 đồng
|
634.600 đồng
|
A0 - Bậc 6
|
3.65
|
9.234.500 đồng
|
693.500 đồng
|
A0 - Bậc 7
|
3.96
|
10.018.800 đồng
|
752.400 đồng
|
A0 - Bậc 8
|
4.27
|
10.803.099 đồng
|
811.300 đồng
|
A0 - Bậc 9
|
4.58
|
11.587.400 đồng
|
870.200 đồng
|
A0 - Bậc 10
|
4.89
|
12.371.700 đồng
|
929.100 đồng
|
A1 - Bậc 1
|
2.34
|
5.920.200 đồng
|
444.600 đồng
|
A1 - Bậc 2
|
2.67
|
6.755.100 đồng
|
507.300 đồng
|
A1 - Bậc 3
|
3.0
|
7.590.000 đồng
|
570.000 đồng
|
A1 - Bậc 4
|
3.33
|
8.424.900 đồng
|
632.700 đồng
|
A1 - Bậc 5
|
3.66
|
9.259.800 đồng
|
695.400 đồng
|
A1 - Bậc 6
|
3.99
|
10.094.700 đồng
|
758.100 đồng
|
A1 - Bậc 7
|
4.32
|
10.929.600 đồng
|
820.800 đồng
|
A1 - Bậc 8
|
4.65
|
11.764.500 đồng
|
883.500 đồng
|
A1 - Bậc 9
|
4.98
|
12.599.400 đồng
|
946.200 đồng
|
A2 - Bậc 1
|
4.0
|
10.120.000 đồng
|
760.000 đồng
|
A2 - Bậc 2
|
4.34
|
10.980.200 đồng
|
824.600 đồng
|
A2 - Bậc 3
|
4.68
|
11.840.400 đồng
|
889.200 đồng
|
A2 - Bậc 4
|
5.02
|
12.700.599 đồng
|
953.800 đồng
|
A2 - Bậc 5
|
5.36
|
13.560.800 đồng
|
1.018.400 đồng
|
A2 - Bậc 6
|
5.7
|
14.421.000 đồng
|
1.083.000 đồng
|
A2 - Bậc 7
|
6.04
|
15.281.200 đồng
|
1.147.600 đồng
|
A2 - Bậc 8
|
6.38
|
16.141.400 đồng
|
1.212.200 đồng
Bảng lương giáo viên tiểu học, THCS, THPT
|
Nhóm giáo viên
|
Nhóm ngạch
|
Hệ số
|
Lương hưởng
|
Mức tăng
|
Tiểu học/THCS/THPT
|
A1 - Bậc 1
|
2.34
|
5.920.200 đồng
|
444.600 đồng
|
A1 - Bậc 2
|
2.67
|
6.755.100 đồng
|
507.300 đồng
|
A1 - Bậc 3
|
3.0
|
7.590.000 đồng
|
570.000 đồng
|
A1 - Bậc 4
|
3.33
|
8.424.900 đồng
|
632.700 đồng
|
A1 - Bậc 5
|
3.66
|
9.259.800 đồng
|
695.400 đồng
|
A1 - Bậc 6
|
3.99
|
10.094.700 đồng
|
758.100 đồng
|
A1 - Bậc 7
|
4.32
|
10.929.600 đồng
|
820.800 đồng
|
A1 - Bậc 8
|
4.65
|
11.764.500 đồng
|
883.500 đồng
|
A1 - Bậc 9
|
4.98
|
12.599.400 đồng
|
946.200 đồng
|
A2 - Bậc 1
|
4.0
|
10.120.000 đồng
|
760.000 đồng
|
A2 - Bậc 2
|
4.34
|
10.980.200 đồng
|
824.600 đồng
|
A2 - Bậc 3
|
4.68
|
11.840.400 đồng
|
889.200 đồng
|
A2 - Bậc 4
|
5.02
|
12.700.599 đồng
|
953.800 đồng
|
A2 - Bậc 5
|
5.36
|
13.560.800 đồng
|
1.018.400 đồng
|
A2 - Bậc 6
|
5.7
|
14.421.000 đồng
|
1.083.000 đồng
|
A2 - Bậc 7
|
6.04
|
15.281.200 đồng
|
1.147.600 đồng
|
A2 - Bậc 8
|
6.38
|
16.141.400 đồng
|
1.212.200 đồng
|
A3 - Bậc 1
|
4.4
|
11.132.000 đồng
|
836.000 đồng
|
A3 - Bậc 2
|
4.74
|
11.992.200 đồng
|
900.600 đồng
|
A3 - Bậc 3
|
5.08
|
12.852.400 đồng
|
965.200 đồng
|
A3 - Bậc 4
|
5.42
|
13.712.600 đồng
|
1.029.800 đồng
|
A3 - Bậc 5
|
5.76
|
14.572.800 đồng
|
1.094.400 đồng
|
A3 - Bậc 6
|
6.1
|
15.433.000 đồng
|
1.159.000 đồng
|
A3 - Bậc 7
|
6.44
|
16.293.200 đồng
|
1.223.600 đồng
|
A3 - Bậc 8
|
6.78
|
17.153.400 đồng
|
1.288.200 đồng
Lương giáo viên bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm)/mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.
Theo đó, giáo viên giảng dạy, phát sinh thu nhập từ tiền công, tiền lương tại Việt Nam sẽ đóng thuế TNCN theo quy định.
Cụ thể, đối với giáo viên không có người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 15,5 triệu đồng/tháng.
Thu nhập trên là thu nhập từ tiền lương, tiền công đã trừ các khoản sau:
- Các đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.
- Thu nhập được miễn thuế thu nhập.
- Các khoản không tính thuế thu nhập như một số khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn trưa…
Trường hợp có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 01 người phụ thuộc thì lương giáo viên trên 21,7 triệu đồng, 02 người phụ thuộc thì lương giáo viên trên 27,9 triệu đồng sẽ phải đóng thuế TNCN.
Sinh vào 3 giờ Âm lịch này: Không xuất sắc nhưng cực kỳ chăm chỉ, hậu vận sung túc hiếm ai bằngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những giờ sinh Âm lịch tuy không đại diện cho sự lanh lợi xuất chúng, nhưng lại gắn liền với tính cách kiên trì, thực tế và khả năng vươn lên đáng nể.
Hà Nội: Camera AI 'tóm gọn' gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), hệ thống Camera AI của Công an TP Hà Nội đã phát hiện và ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc ứng dụng công nghệ giám sát thời gian thực đã giúp lực lượng chức năng điều hành giao thông linh hoạt, xử lý kịp thời các điểm nóng ùn tắc và sự cố.
Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Những con giáp sinh ra không để làm nhân viênĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Dù ở môi trường công sở hay trong cuộc sống thường nhật, những con giáp này luôn là "trụ cột" của tập thể, có khả năng dẫn dắt và ảnh hưởng mạnh mẽ đến người xung quanh.
Sinh vào 4 khung giờ Âm lịch này: Trời định bản lĩnh thép, hậu vận dễ giàu sang, danh vọngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào các khung giờ Âm lịch này mang trong mình nghị lực mạnh mẽ, càng đối mặt khó khăn càng bứt phá. Chính những thử thách này giúp họ có cuộc sống viên mãn về sau.
Hàng triệu gia đình cần cập nhật các quy định mới nhất về cấp sổ đỏ cho nhà ở năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026, việc cấp cấp sổ đỏ cho nhà ở được quy định thế nào theo Luật Đất đai mới nhất? Dưới đây là các thông tin cụ thể bạn đọc có thể tham khảo.
Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồngĐời sống - 1 ngày trước
Nhiều gia đình trở về thành phố sớm dù chưa hết kỳ nghỉ lễ khiến cửa ngõ Thủ đô ùn ứ, CSGT tạm đóng đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao để tránh kẹt xe kéo dài.
Hai số phận trái ngược của du lịch biển Ninh BìnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ, dòng người ùn ùn đổ về Thịnh Long tạo nên cảnh chen chúc chưa từng có, trong khi cách đó không xa, Quất Lâm lại chìm trong rác thải, hoang vắng đến xót xa. Hai thái cực tồn tại song song, phơi bày những khoảng trống đáng lo ngại trong công tác quản lý và phát triển du lịch biển tại Ninh Bình.
Những trường hợp này sẽ không được cấp sổ đỏ trong năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Luật Đất đai 2024 quy định rõ nhiều trường hợp sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ). Đó là những trường hợp cụ thể nào?
Lào Cai: Cán bộ xã 'liều lĩnh' lái xe trên cao tốc dù đang bị tước bằng lái vì vi phạm nồng độ cồnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bất chấp việc đang trong thời gian chấp hành án phạt tước giấy phép lái xe (GPLX) do vi phạm nồng độ cồn kịch khung, một cán bộ UBND xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) vẫn ngang nhiên điều khiển xe ô tô lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Điểm danh con giáp đỏ nhất tháng 5: Làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhàĐời sống
GĐXH - Tháng 5 mở ra một giai đoạn giàu năng lượng tích cực khi nhiều yếu tố thuận lợi cùng hội tụ, tạo đòn bẩy giúp một số con giáp vươn lên mạnh mẽ.