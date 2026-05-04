Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 1/7

Thứ hai, 07:05 04/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng theo đề xuất của Bộ Nội vụ, theo đó mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.

Bảng lương giáo viên được quy định thế nào khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2026?

Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng 8% lên 2,53 triệu đồng, mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.

Theo Thông tư 07/2024/TT-BNV, bảng lương giáo viên THPT, THCS, tiểu học và giáo viên mầm non dựa trên hệ số lương, hệ số lương đặc thù và mức lương cơ sở. Cụ thể:

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở × Hệ số lương hiện hưởng.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, tất cả nhà giáo đều được hưởng "hệ số lương đặc thù". Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Do đó, công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau:

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Trong đó: Hệ số lương được hưởng cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng

Hệ số lương áp dụng

Hệ số lương đặc thù

Giáo viên dự bị đại học cao cấp

Giáo viên trung học phổ thông cao cấp

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp

Các chức danh tương đương khác

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20)

1,1

Phó giáo sư

Giảng viên cao cấp

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20)

1,2

Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học, mầm non cao cấp

Các chức danh tương đương khác

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.2 (từ hệ số lương 5,75)

1,2

Giáo viên dự bị đại học chính

Giáo viên trung học phổ thông chính

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính

Các chức danh tương đương khác

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số lương 4,40)

1,25

Giảng viên chính

Giảng viên cao đẳng sư phạm chính

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số lương 4,40)

1,3

Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học, mầm non chính

Các chức danh tương đương khác

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.2 (từ hệ số lương 4,00)

1,3

Giáo sư

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20)

1,3

Giáo viên dự bị đại học

Giáo viên trung học phổ thông, trung học

cơ sở, tiểu học, mầm non

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết

Các chức danh tương đương khác

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34)

1,45

Giảng viên

Giảng viên cao đẳng sư phạm

Trợ giảng

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34)

1,5

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành

Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ cao đẳng)

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành

Các chức danh tương đương khác

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10)

1,6

Giáo viên tiểu học, mầm non chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ trung cấp)

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Các chức danh tương đương khác

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương

1,86)

1,6

Theo Bộ GD&ĐT, với hệ số đặc thù, tiền lương của giáo viên sẽ cao nhất trong hệ thống thang bảng lương dành cho khối hành chính sự nghiệp theo quy định trong Luật Nhà giáo.

Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng theo đó mức lương của giáo viên cũng tăng tương ứng. Ảnh: MNPDA

Dự kiến bảng lương giáo viên từ 1/7/2026 (chưa bao gồm phụ cấp)

Khi mức lương tăng 8% lên 2,53 triệu đồng/tháng dự kiến bảng lương giáo viên từ 1/7/2026 (chưa bao gồm phụ cấp) như sau:

Bảng lương giáo viên mầm non 

Nhóm giáo viên

Nhóm ngạch

Hệ số

Lương hưởng

Mức tăng

Mầm non

A0 - Bậc 1

2.1

5.313.000 đồng

399.000 đồng

A0 - Bậc 2

2.41

6.097.300 đồng

457.900 đồng

A0 - Bậc 3

2.72

6.881.600 đồng

516.800 đồng

A0 - Bậc 4

3.03

7.665.899 đồng

575.699 đồng

A0 - Bậc 5

3.34

8.450.200 đồng

634.600 đồng

A0 - Bậc 6

3.65

9.234.500 đồng

693.500 đồng

A0 - Bậc 7

3.96

10.018.800 đồng

752.400 đồng

A0 - Bậc 8

4.27

10.803.099 đồng

811.300 đồng

A0 - Bậc 9

4.58

11.587.400 đồng

870.200 đồng

A0 - Bậc 10

4.89

12.371.700 đồng

929.100 đồng

A1 - Bậc 1

2.34

5.920.200 đồng

444.600 đồng

A1 - Bậc 2

2.67

6.755.100 đồng

507.300 đồng

A1 - Bậc 3

3.0

7.590.000 đồng

570.000 đồng

A1 - Bậc 4

3.33

8.424.900 đồng

632.700 đồng

A1 - Bậc 5

3.66

9.259.800 đồng

695.400 đồng

A1 - Bậc 6

3.99

10.094.700 đồng

758.100 đồng

A1 - Bậc 7

4.32

10.929.600 đồng

820.800 đồng

A1 - Bậc 8

4.65

11.764.500 đồng

883.500 đồng

A1 - Bậc 9

4.98

12.599.400 đồng

946.200 đồng

A2 - Bậc 1

4.0

10.120.000 đồng

760.000 đồng

A2 - Bậc 2

4.34

10.980.200 đồng

824.600 đồng

A2 - Bậc 3

4.68

11.840.400 đồng

889.200 đồng

A2 - Bậc 4

5.02

12.700.599 đồng

953.800 đồng

A2 - Bậc 5

5.36

13.560.800 đồng

1.018.400 đồng

A2 - Bậc 6

5.7

14.421.000 đồng

1.083.000 đồng

A2 - Bậc 7

6.04

15.281.200 đồng

1.147.600 đồng

A2 - Bậc 8

6.38

16.141.400 đồng

1.212.200 đồng

Bảng lương giáo viên tiểu học, THCS, THPT

Nhóm giáo viên

Nhóm ngạch

Hệ số

Lương hưởng

Mức tăng

Tiểu học/THCS/THPT

A1 - Bậc 1

2.34

5.920.200 đồng

444.600 đồng

A1 - Bậc 2

2.67

6.755.100 đồng

507.300 đồng

A1 - Bậc 3

3.0

7.590.000 đồng

570.000 đồng

A1 - Bậc 4

3.33

8.424.900 đồng

632.700 đồng

A1 - Bậc 5

3.66

9.259.800 đồng

695.400 đồng

A1 - Bậc 6

3.99

10.094.700 đồng

758.100 đồng

A1 - Bậc 7

4.32

10.929.600 đồng

820.800 đồng

A1 - Bậc 8

4.65

11.764.500 đồng

883.500 đồng

A1 - Bậc 9

4.98

12.599.400 đồng

946.200 đồng

A2 - Bậc 1

4.0

10.120.000 đồng

760.000 đồng

A2 - Bậc 2

4.34

10.980.200 đồng

824.600 đồng

A2 - Bậc 3

4.68

11.840.400 đồng

889.200 đồng

A2 - Bậc 4

5.02

12.700.599 đồng

953.800 đồng

A2 - Bậc 5

5.36

13.560.800 đồng

1.018.400 đồng

A2 - Bậc 6

5.7

14.421.000 đồng

1.083.000 đồng

A2 - Bậc 7

6.04

15.281.200 đồng

1.147.600 đồng

A2 - Bậc 8

6.38

16.141.400 đồng

1.212.200 đồng

A3 - Bậc 1

4.4

11.132.000 đồng

836.000 đồng

A3 - Bậc 2

4.74

11.992.200 đồng

900.600 đồng

A3 - Bậc 3

5.08

12.852.400 đồng

965.200 đồng

A3 - Bậc 4

5.42

13.712.600 đồng

1.029.800 đồng

A3 - Bậc 5

5.76

14.572.800 đồng

1.094.400 đồng

A3 - Bậc 6

6.1

15.433.000 đồng

1.159.000 đồng

A3 - Bậc 7

6.44

16.293.200 đồng

1.223.600 đồng

A3 - Bậc 8

6.78

17.153.400 đồng

1.288.200 đồng

Lương giáo viên bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm)/mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo đó, giáo viên giảng dạy, phát sinh thu nhập từ tiền công, tiền lương tại Việt Nam sẽ đóng thuế TNCN theo quy định.

Cụ thể, đối với giáo viên không có người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 15,5 triệu đồng/tháng.

Thu nhập trên là thu nhập từ tiền lương, tiền công đã trừ các khoản sau:

- Các đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

- Thu nhập được miễn thuế thu nhập.

- Các khoản không tính thuế thu nhập như một số khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn trưa…

Trường hợp có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 01 người phụ thuộc thì lương giáo viên trên 21,7 triệu đồng, 02 người phụ thuộc thì lương giáo viên trên 27,9 triệu đồng sẽ phải đóng thuế TNCN.

Bảng lương giáo viên các cấp mới nhất hiện nay trước khi có sự thay đổi trong thời gian tới

GĐXH - Hiện nay, bảng lương của giáo viên được áp dụng theo mức tăng lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. Dưới đây là bảng lương giáo viên các cấp đang được hưởng.

Bảng lương giáo viên mầm non sắp có sự thay đổi khi tăng phụ cấp ưu đãi?

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non dự kiến tăng từ 35% lên 45-80%. Khi đó, bảng lương, tổng thu nhập của giáo viên sẽ có thay đổi?

