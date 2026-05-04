Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 1/7

Bảng lương giáo viên được quy định thế nào khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2026?

Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng 8% lên 2,53 triệu đồng, mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.

Theo Thông tư 07/2024/TT-BNV, bảng lương giáo viên THPT, THCS, tiểu học và giáo viên mầm non dựa trên hệ số lương, hệ số lương đặc thù và mức lương cơ sở. Cụ thể:

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở × Hệ số lương hiện hưởng.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, tất cả nhà giáo đều được hưởng "hệ số lương đặc thù". Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Do đó, công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau:

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Trong đó: Hệ số lương được hưởng cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng Hệ số lương áp dụng Hệ số lương đặc thù Giáo viên dự bị đại học cao cấp Giáo viên trung học phổ thông cao cấp Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp Các chức danh tương đương khác Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20) 1,1 Phó giáo sư Giảng viên cao cấp Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20) 1,2 Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học, mầm non cao cấp Các chức danh tương đương khác Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.2 (từ hệ số lương 5,75) 1,2 Giáo viên dự bị đại học chính Giáo viên trung học phổ thông chính Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính Các chức danh tương đương khác Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số lương 4,40) 1,25 Giảng viên chính Giảng viên cao đẳng sư phạm chính Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số lương 4,40) 1,3 Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học, mầm non chính Các chức danh tương đương khác Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.2 (từ hệ số lương 4,00) 1,3 Giáo sư Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20) 1,3 Giáo viên dự bị đại học Giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết Các chức danh tương đương khác Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34) 1,45 Giảng viên Giảng viên cao đẳng sư phạm Trợ giảng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34) 1,5 Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ cao đẳng) Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành Các chức danh tương đương khác Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10) 1,6 Giáo viên tiểu học, mầm non chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ trung cấp) Giáo viên giáo dục nghề nghiệp Các chức danh tương đương khác Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86) 1,6

Theo Bộ GD&ĐT, với hệ số đặc thù, tiền lương của giáo viên sẽ cao nhất trong hệ thống thang bảng lương dành cho khối hành chính sự nghiệp theo quy định trong Luật Nhà giáo.

Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng theo đó mức lương của giáo viên cũng tăng tương ứng.

Dự kiến bảng lương giáo viên từ 1/7/2026 (chưa bao gồm phụ cấp)

Khi mức lương tăng 8% lên 2,53 triệu đồng/tháng dự kiến bảng lương giáo viên từ 1/7/2026 (chưa bao gồm phụ cấp) như sau:

Bảng lương giáo viên mầm non

Nhóm giáo viên Nhóm ngạch Hệ số Lương hưởng Mức tăng Mầm non A0 - Bậc 1 2.1 5.313.000 đồng 399.000 đồng A0 - Bậc 2 2.41 6.097.300 đồng 457.900 đồng A0 - Bậc 3 2.72 6.881.600 đồng 516.800 đồng A0 - Bậc 4 3.03 7.665.899 đồng 575.699 đồng A0 - Bậc 5 3.34 8.450.200 đồng 634.600 đồng A0 - Bậc 6 3.65 9.234.500 đồng 693.500 đồng A0 - Bậc 7 3.96 10.018.800 đồng 752.400 đồng A0 - Bậc 8 4.27 10.803.099 đồng 811.300 đồng A0 - Bậc 9 4.58 11.587.400 đồng 870.200 đồng A0 - Bậc 10 4.89 12.371.700 đồng 929.100 đồng A1 - Bậc 1 2.34 5.920.200 đồng 444.600 đồng A1 - Bậc 2 2.67 6.755.100 đồng 507.300 đồng A1 - Bậc 3 3.0 7.590.000 đồng 570.000 đồng A1 - Bậc 4 3.33 8.424.900 đồng 632.700 đồng A1 - Bậc 5 3.66 9.259.800 đồng 695.400 đồng A1 - Bậc 6 3.99 10.094.700 đồng 758.100 đồng A1 - Bậc 7 4.32 10.929.600 đồng 820.800 đồng A1 - Bậc 8 4.65 11.764.500 đồng 883.500 đồng A1 - Bậc 9 4.98 12.599.400 đồng 946.200 đồng A2 - Bậc 1 4.0 10.120.000 đồng 760.000 đồng A2 - Bậc 2 4.34 10.980.200 đồng 824.600 đồng A2 - Bậc 3 4.68 11.840.400 đồng 889.200 đồng A2 - Bậc 4 5.02 12.700.599 đồng 953.800 đồng A2 - Bậc 5 5.36 13.560.800 đồng 1.018.400 đồng A2 - Bậc 6 5.7 14.421.000 đồng 1.083.000 đồng A2 - Bậc 7 6.04 15.281.200 đồng 1.147.600 đồng A2 - Bậc 8 6.38 16.141.400 đồng 1.212.200 đồng

Bảng lương giáo viên tiểu học, THCS, THPT

Nhóm giáo viên Nhóm ngạch Hệ số Lương hưởng Mức tăng Tiểu học/THCS/THPT A1 - Bậc 1 2.34 5.920.200 đồng 444.600 đồng A1 - Bậc 2 2.67 6.755.100 đồng 507.300 đồng A1 - Bậc 3 3.0 7.590.000 đồng 570.000 đồng A1 - Bậc 4 3.33 8.424.900 đồng 632.700 đồng A1 - Bậc 5 3.66 9.259.800 đồng 695.400 đồng A1 - Bậc 6 3.99 10.094.700 đồng 758.100 đồng A1 - Bậc 7 4.32 10.929.600 đồng 820.800 đồng A1 - Bậc 8 4.65 11.764.500 đồng 883.500 đồng A1 - Bậc 9 4.98 12.599.400 đồng 946.200 đồng A2 - Bậc 1 4.0 10.120.000 đồng 760.000 đồng A2 - Bậc 2 4.34 10.980.200 đồng 824.600 đồng A2 - Bậc 3 4.68 11.840.400 đồng 889.200 đồng A2 - Bậc 4 5.02 12.700.599 đồng 953.800 đồng A2 - Bậc 5 5.36 13.560.800 đồng 1.018.400 đồng A2 - Bậc 6 5.7 14.421.000 đồng 1.083.000 đồng A2 - Bậc 7 6.04 15.281.200 đồng 1.147.600 đồng A2 - Bậc 8 6.38 16.141.400 đồng 1.212.200 đồng A3 - Bậc 1 4.4 11.132.000 đồng 836.000 đồng A3 - Bậc 2 4.74 11.992.200 đồng 900.600 đồng A3 - Bậc 3 5.08 12.852.400 đồng 965.200 đồng A3 - Bậc 4 5.42 13.712.600 đồng 1.029.800 đồng A3 - Bậc 5 5.76 14.572.800 đồng 1.094.400 đồng A3 - Bậc 6 6.1 15.433.000 đồng 1.159.000 đồng A3 - Bậc 7 6.44 16.293.200 đồng 1.223.600 đồng A3 - Bậc 8 6.78 17.153.400 đồng 1.288.200 đồng

Lương giáo viên bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm)/mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo đó, giáo viên giảng dạy, phát sinh thu nhập từ tiền công, tiền lương tại Việt Nam sẽ đóng thuế TNCN theo quy định.

Cụ thể, đối với giáo viên không có người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 15,5 triệu đồng/tháng.

Thu nhập trên là thu nhập từ tiền lương, tiền công đã trừ các khoản sau:

- Các đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

- Thu nhập được miễn thuế thu nhập.

- Các khoản không tính thuế thu nhập như một số khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn trưa…

Trường hợp có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 01 người phụ thuộc thì lương giáo viên trên 21,7 triệu đồng, 02 người phụ thuộc thì lương giáo viên trên 27,9 triệu đồng sẽ phải đóng thuế TNCN.

