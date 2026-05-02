Lào Cai: Cán bộ xã 'liều lĩnh' lái xe trên cao tốc dù đang bị tước bằng lái vì vi phạm nồng độ cồn

Ngày 2/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thông qua quá trình rà soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống xử lý vi phạm, tổ công tác của Cục CSGT đã phát hiện và xử lý một cán bộ xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

Theo đó, vào lúc 18 giờ ngày 29/4/2026, tại Km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng đi Lào Cai), lực lượng chức năng đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô loại 5 chỗ do anh H.X.C (SN 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Qua kiểm tra thực tế, anh C. không xuất trình được GPLX theo quy định.

Anh H.X.C bị xử phạt khi điều khiển xe trên cao tốc mà không có bằng lái. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, kết quả tra cứu dữ liệu cho thấy, anh H.X.C hiện đang là cán bộ công chức công tác tại xã Bảo Hà.

Trước đó, vào ngày 27/2/2026, anh C. đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai xử lý về hành vi điều khiển xe ô tô mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4 milligram/1 lít khí thở (mức kịch khung).

Với lỗi vi phạm nghiêm trọng này, anh C. đã bị tước quyền sử dụng GPLX trong 23 tháng và theo đúng lộ trình, phải đến tháng 1/2028 mới hết thời hạn bị tước bằng. Tuy nhiên, thay vì chấp hành nghiêm chỉnh án phạt để rèn luyện lại đạo đức lái xe, vị cán bộ này lại tiếp tục vi phạm.

Với các vi phạm mới, anh H.X.C bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đồng thời Cục CSGT sẽ gửi thông báo về Đảng uỷ, UBND xã Bảo Hà đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Đại diện Cục CSGT cũng khẳng định, thời gian tới sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã để rà soát toàn diện, quản lý chặt chẽ các trường hợp đã bị tước hoặc trừ hết điểm GPLX nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện, nhằm ngăn chặn triệt để các rủi ro tai nạn từ những lái xe "không đủ tiêu chuẩn" này.