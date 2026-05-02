Lào Cai: Cán bộ xã 'liều lĩnh' lái xe trên cao tốc dù đang bị tước bằng lái vì vi phạm nồng độ cồn
GĐXH - Bất chấp việc đang trong thời gian chấp hành án phạt tước giấy phép lái xe (GPLX) do vi phạm nồng độ cồn kịch khung, một cán bộ UBND xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) vẫn ngang nhiên điều khiển xe ô tô lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Ngày 2/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thông qua quá trình rà soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống xử lý vi phạm, tổ công tác của Cục CSGT đã phát hiện và xử lý một cán bộ xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện.
Theo đó, vào lúc 18 giờ ngày 29/4/2026, tại Km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng đi Lào Cai), lực lượng chức năng đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô loại 5 chỗ do anh H.X.C (SN 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Qua kiểm tra thực tế, anh C. không xuất trình được GPLX theo quy định.
Đáng chú ý, kết quả tra cứu dữ liệu cho thấy, anh H.X.C hiện đang là cán bộ công chức công tác tại xã Bảo Hà.
Trước đó, vào ngày 27/2/2026, anh C. đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai xử lý về hành vi điều khiển xe ô tô mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4 milligram/1 lít khí thở (mức kịch khung).
Với lỗi vi phạm nghiêm trọng này, anh C. đã bị tước quyền sử dụng GPLX trong 23 tháng và theo đúng lộ trình, phải đến tháng 1/2028 mới hết thời hạn bị tước bằng. Tuy nhiên, thay vì chấp hành nghiêm chỉnh án phạt để rèn luyện lại đạo đức lái xe, vị cán bộ này lại tiếp tục vi phạm.
Với các vi phạm mới, anh H.X.C bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đồng thời Cục CSGT sẽ gửi thông báo về Đảng uỷ, UBND xã Bảo Hà đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.
Đại diện Cục CSGT cũng khẳng định, thời gian tới sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã để rà soát toàn diện, quản lý chặt chẽ các trường hợp đã bị tước hoặc trừ hết điểm GPLX nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện, nhằm ngăn chặn triệt để các rủi ro tai nạn từ những lái xe "không đủ tiêu chuẩn" này.
7 chính sách mới đáng chú ý ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 5/2026Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tội ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2026.
Điểm danh con giáp đỏ nhất tháng 5: Làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhàĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Tháng 5 mở ra một giai đoạn giàu năng lượng tích cực khi nhiều yếu tố thuận lợi cùng hội tụ, tạo đòn bẩy giúp một số con giáp vươn lên mạnh mẽ.
Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khungĐời sống - 8 giờ trước
Bị CSGT phát hiện nồng độ cồn gấp hơn 2,5 lần kịch khung, ông T. (52 tuổi, ở Hà Nội) không ký biên bản, sau đó xách can rượu, bỏ lại xe máy và rời đi.
Lấy được vợ sinh tháng Âm lịch này, đàn ông xác định sự nghiệp lên hươngĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những phụ nữ sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây không chỉ tự mình gây dựng cuộc sống tốt đẹp mà còn góp phần giúp gia đình ngày càng sung túc, hạnh phúc.
Càng hay chứng tỏ bản thân càng bị xa lánh: 4 con giáp ảo tưởng về năng lựcĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người thường vô tình khiến người khác khó chịu vì thói quen thích "phô diễn" bản thân mà không để ý đến cảm nhận xung quanh.
Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ vẫn 'đỏ lửa', khói độc bủa vây, chính quyền xã Ý Yên ở đâu?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong khi chính quyền một số địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý sau phản ánh của báo chí, thì tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình), bãi rác thôn Tu Cổ vẫn “đỏ lửa”. Khói đen, mùi khét và ô nhiễm tiếp tục bủa vây khu dân cư, khiến người dân bức xúc.
Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Người sinh vào những ngày Âm lịch này luôn xoay quanh công việc và những lo toan không dứt. Đổi lại, phúc phần của họ dường như được chuyển giao cho thế hệ sau.
Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mìXã hội - 1 ngày trước
Các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì với triệu chứng chủ yếu như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn... Qua khai thác bệnh sử, các ca bệnh đều từng ăn bánh mì tại xã Tân Lập (Quảng Trị).
Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lụcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, Đại nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.
Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định cụ thể các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Đó là những trường hợp nào?
