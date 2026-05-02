Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Lào Cai: Cán bộ xã 'liều lĩnh' lái xe trên cao tốc dù đang bị tước bằng lái vì vi phạm nồng độ cồn

Thứ bảy, 15:15 02/05/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bất chấp việc đang trong thời gian chấp hành án phạt tước giấy phép lái xe (GPLX) do vi phạm nồng độ cồn kịch khung, một cán bộ UBND xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) vẫn ngang nhiên điều khiển xe ô tô lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngày 2/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thông qua quá trình rà soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống xử lý vi phạm, tổ công tác của Cục CSGT đã phát hiện và xử lý một cán bộ xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

Theo đó, vào lúc 18 giờ ngày 29/4/2026, tại Km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng đi Lào Cai), lực lượng chức năng đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô loại 5 chỗ do anh H.X.C (SN 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Qua kiểm tra thực tế, anh C. không xuất trình được GPLX theo quy định.

Cán bộ xã Lào Cai lái xe trên cao tốc dù bị tước giấy phép lái xe - Ảnh 1.

Anh H.X.C bị xử phạt khi điều khiển xe trên cao tốc mà không có bằng lái. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, kết quả tra cứu dữ liệu cho thấy, anh H.X.C hiện đang là cán bộ công chức công tác tại xã Bảo Hà.

Trước đó, vào ngày 27/2/2026, anh C. đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai xử lý về hành vi điều khiển xe ô tô mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4 milligram/1 lít khí thở (mức kịch khung).

Với lỗi vi phạm nghiêm trọng này, anh C. đã bị tước quyền sử dụng GPLX trong 23 tháng và theo đúng lộ trình, phải đến tháng 1/2028 mới hết thời hạn bị tước bằng. Tuy nhiên, thay vì chấp hành nghiêm chỉnh án phạt để rèn luyện lại đạo đức lái xe, vị cán bộ này lại tiếp tục vi phạm.

Với các vi phạm mới, anh H.X.C bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đồng thời Cục CSGT sẽ gửi thông báo về Đảng uỷ, UBND xã Bảo Hà đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Đại diện Cục CSGT cũng khẳng định, thời gian tới sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã để rà soát toàn diện, quản lý chặt chẽ các trường hợp đã bị tước hoặc trừ hết điểm GPLX nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện, nhằm ngăn chặn triệt để các rủi ro tai nạn từ những lái xe "không đủ tiêu chuẩn" này.

Chủ tịch MTTQ xã bị trừ hết điểm bằng lái vẫn lái xe ra đường

Tổ công tác của Cục CSGT phát hiện 5 tài xế đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn tham gia giao thông, trong số này có Chủ tịch MTTQ xã.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khung

Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khung

Ai muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe cần nắm thông tin quan trọng này

Ai muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe cần nắm thông tin quan trọng này

Náo loạn vùng quê, “thần y” hành nghề không... giấy phép

Náo loạn vùng quê, “thần y” hành nghề không... giấy phép

Tiếp bài “Vẫn được “nương tay” dù xây 18 tầng không giấy phép”: Chưa nghiệm thu PCCC vẫn cho dân vào ở

Tiếp bài “Vẫn được “nương tay” dù xây 18 tầng không giấy phép”: Chưa nghiệm thu PCCC vẫn cho dân vào ở

Hà Nội: Vẫn được “nương tay” dù xây 18 tầng không giấy phép

Hà Nội: Vẫn được “nương tay” dù xây 18 tầng không giấy phép

Cùng chuyên mục

7 chính sách mới đáng chú ý ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 5/2026

7 chính sách mới đáng chú ý ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 5/2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tội ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2026.

Điểm danh con giáp đỏ nhất tháng 5: Làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhà

Điểm danh con giáp đỏ nhất tháng 5: Làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhà

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 mở ra một giai đoạn giàu năng lượng tích cực khi nhiều yếu tố thuận lợi cùng hội tụ, tạo đòn bẩy giúp một số con giáp vươn lên mạnh mẽ.

Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khung

Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khung

Đời sống - 8 giờ trước

Bị CSGT phát hiện nồng độ cồn gấp hơn 2,5 lần kịch khung, ông T. (52 tuổi, ở Hà Nội) không ký biên bản, sau đó xách can rượu, bỏ lại xe máy và rời đi.

Lấy được vợ sinh tháng Âm lịch này, đàn ông xác định sự nghiệp lên hương

Lấy được vợ sinh tháng Âm lịch này, đàn ông xác định sự nghiệp lên hương

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những phụ nữ sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây không chỉ tự mình gây dựng cuộc sống tốt đẹp mà còn góp phần giúp gia đình ngày càng sung túc, hạnh phúc.

Càng hay chứng tỏ bản thân càng bị xa lánh: 4 con giáp ảo tưởng về năng lực

Càng hay chứng tỏ bản thân càng bị xa lánh: 4 con giáp ảo tưởng về năng lực

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người thường vô tình khiến người khác khó chịu vì thói quen thích "phô diễn" bản thân mà không để ý đến cảm nhận xung quanh.

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ vẫn 'đỏ lửa', khói độc bủa vây, chính quyền xã Ý Yên ở đâu?

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ vẫn 'đỏ lửa', khói độc bủa vây, chính quyền xã Ý Yên ở đâu?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong khi chính quyền một số địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý sau phản ánh của báo chí, thì tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình), bãi rác thôn Tu Cổ vẫn “đỏ lửa”. Khói đen, mùi khét và ô nhiễm tiếp tục bủa vây khu dân cư, khiến người dân bức xúc.

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạt

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạt

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Người sinh vào những ngày Âm lịch này luôn xoay quanh công việc và những lo toan không dứt. Đổi lại, phúc phần của họ dường như được chuyển giao cho thế hệ sau.

Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Xã hội - 1 ngày trước

Các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì với triệu chứng chủ yếu như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn... Qua khai thác bệnh sử, các ca bệnh đều từng ăn bánh mì tại xã Tân Lập (Quảng Trị).

Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lục

Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lục

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, Đại nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026

Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định cụ thể các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Đó là những trường hợp nào?

Xem nhiều

Càng hay chứng tỏ bản thân càng bị xa lánh: 4 con giáp ảo tưởng về năng lực

Càng hay chứng tỏ bản thân càng bị xa lánh: 4 con giáp ảo tưởng về năng lực

Đời sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người thường vô tình khiến người khác khó chịu vì thói quen thích "phô diễn" bản thân mà không để ý đến cảm nhận xung quanh.

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạt

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạt

Đời sống
Lấy được vợ sinh tháng Âm lịch này, đàn ông xác định sự nghiệp lên hương

Lấy được vợ sinh tháng Âm lịch này, đàn ông xác định sự nghiệp lên hương

Đời sống
Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026

Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026

Đời sống
Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lục

Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lục

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top