Sinh vào 4 khung giờ Âm lịch này: Trời định bản lĩnh thép, hậu vận dễ giàu sang, danh vọng

Người sinh vào giờ Thìn Âm lịch: Kiên định mục tiêu, dẫn dắt vượt khó

Theo quan niệm tử vi, người có giờ sinh Âm lịch rơi vào giờ Thìn (7h – 9h) thường sở hữu tư duy rõ ràng và sự chín chắn đáng nể.

Họ không dễ bị lung lay bởi hoàn cảnh, một khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ theo đuổi đến cùng.

Trong môi trường làm việc, người sinh giờ này luôn chủ động tìm kiếm cơ hội và không ngại thử thách bản thân.

Chính thái độ tích cực và tinh thần cầu tiến giúp họ ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

Đáng chú ý, khi đối diện với áp lực, họ không hề chùn bước mà còn thể hiện rõ năng lực lãnh đạo.

Sự quyết đoán và bản lĩnh giúp họ truyền cảm hứng cho tập thể, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn để chạm tới thành công.

Người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch: Bình tĩnh trước sóng gió, từng bước tiến xa

Những người có giờ sinh Âm lịch vào giờ Ngọ (11h – 13h) thường là mẫu người sống có lý tưởng và định hướng rõ ràng.

Họ không chỉ chăm chỉ mà còn biết cách hoàn thiện bản thân qua từng giai đoạn.

Điểm mạnh của họ nằm ở khả năng lập kế hoạch và kiên trì thực hiện. Dù con đường phía trước có nhiều biến động, họ vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tinh thần vững vàng.

Chính sự ổn định trong tâm lý giúp người sinh giờ Ngọ không bị cuốn theo khó khăn.

Ngược lại, họ biết tận dụng cơ hội để tạo bước ngoặt, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng tương lai sung túc.

Người sinh vào giờ Mùi Âm lịch: Áp lực là động lực để vươn lên

Với những ai có giờ sinh Âm lịch vào giờ Mùi (13h – 15h), áp lực dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Tuy nhiên, thay vì bị đè nặng, họ lại biến điều đó thành động lực để tiến về phía trước.

Người sinh giờ này thường đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân. Họ không dễ hài lòng với những gì đang có mà luôn tìm cách hoàn thiện và nâng tầm cuộc sống.

Sau mỗi giai đoạn nỗ lực, họ đạt được những thành quả xứng đáng.

Không dừng lại ở đó, họ tiếp tục đặt ra mục tiêu mới, kiên trì theo đuổi và từng bước leo lên những vị trí cao hơn.

Chính tinh thần không ngừng tiến lên giúp họ mở ra nhiều cơ hội phát triển lâu dài.

Người sinh lúc 23h00: Bản lĩnh tích lũy từ thử thách

Người có giờ sinh Âm lịch vào khoảng 23h thường thể hiện tốt năng lực trong công việc nhưng không dễ thỏa mãn với hiện tại. Họ luôn khao khát phát triển bền vững và tìm kiếm những cơ hội lớn hơn.

Trên hành trình đó, họ phải đối mặt với không ít khó khăn và các mối quan hệ phức tạp. Tuy nhiên, chính quá trình này lại giúp họ tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện khả năng xử lý vấn đề và nâng cao năng lực cá nhân.

Để bứt phá mạnh mẽ hơn, người sinh vào khung giờ này cần chú trọng phát triển kỹ năng kinh doanh và khả năng giao tiếp.

Khi hội tụ đủ yếu tố, sự nghiệp của họ sẽ có bước chuyển mình rõ rệt, đạt được thành công vượt mong đợi.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Theo Sina