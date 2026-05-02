Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng

Thứ bảy, 19:50 02/05/2026 | Đời sống

Nhiều gia đình trở về thành phố sớm dù chưa hết kỳ nghỉ lễ khiến cửa ngõ Thủ đô ùn ứ, CSGT tạm đóng đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao để tránh kẹt xe kéo dài.

Chiều 2/5, các cửa ngõ Hà Nội bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn dài do lượng xe gia tăng sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ càng về chiều muộn, lượng xe hướng về Thủ đô càng đông đúc. Trong khi đó, ở chiều ngược lại giao thông thông thoáng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày nhưng nhiều gia đình lựa chọn quay trở lại thành phố sớm hơn 1 ngày để tránh ùn tắc.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn phương tiện, tránh xung đột giữa dòng xe đi thẳng và lên nút giao Vành đai 3 trên cao.

Khoảng 16h30, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 tạm đóng đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao để giảm lưu lượng, tránh ùn tắc kéo dài.

Những gương mặt mệt mỏi sau cửa kính ô tô khách.

Tại nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội), ô tô di chuyển chậm chạp, nhiều người xuống xe khách đi bộ để nhanh chóng thoát khỏi cung đường ùn tắc.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ cần chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ tín hiệu đèn và hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Người dân Hà Nội phấn khởi với trải nghiệm giao thông công cộng miễn phí trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5Người dân Hà Nội phấn khởi với trải nghiệm giao thông công cộng miễn phí trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội tiếp tục chính sách miễn phí giao thông công cộng có trợ giá nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Chính sách đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Minh Tuệ
Sống gần hết đời vẫn ly hôn: Chồng 93 tuổi nói thẳng lý do gây sốc

Sống gần hết đời vẫn ly hôn: Chồng 93 tuổi nói thẳng lý do gây sốc

Tài lộc đại phát tháng 5: 3 cung hoàng đạo càng làm càng giàu

Tin bạn thân, yêu bạn trai 7 năm, cô gái nhận lại cú tát mang tên 'ngoại tình' khi đang mang thai ở tuần 34

4 con giáp sống nguyên tắc: Thà vất vả chứ nhất quyết không cầu cạnh ai

Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ

Hai số phận trái ngược của du lịch biển Ninh Bình

Hai số phận trái ngược của du lịch biển Ninh Bình

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ, dòng người ùn ùn đổ về Thịnh Long tạo nên cảnh chen chúc chưa từng có, trong khi cách đó không xa, Quất Lâm lại chìm trong rác thải, hoang vắng đến xót xa. Hai thái cực tồn tại song song, phơi bày những khoảng trống đáng lo ngại trong công tác quản lý và phát triển du lịch biển tại Ninh Bình.

Những trường hợp này sẽ không được cấp sổ đỏ trong năm 2026

GĐXH - Luật Đất đai 2024 quy định rõ nhiều trường hợp sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ). Đó là những trường hợp cụ thể nào?

Lào Cai: Cán bộ xã 'liều lĩnh' lái xe trên cao tốc dù đang bị tước bằng lái vì vi phạm nồng độ cồn

GĐXH - Bất chấp việc đang trong thời gian chấp hành án phạt tước giấy phép lái xe (GPLX) do vi phạm nồng độ cồn kịch khung, một cán bộ UBND xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) vẫn ngang nhiên điều khiển xe ô tô lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

7 chính sách mới đáng chú ý ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 5/2026

GĐXH - Quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tội ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2026.

Điểm danh con giáp đỏ nhất tháng 5: Làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhà

GĐXH - Tháng 5 mở ra một giai đoạn giàu năng lượng tích cực khi nhiều yếu tố thuận lợi cùng hội tụ, tạo đòn bẩy giúp một số con giáp vươn lên mạnh mẽ.

Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khung

Bị CSGT phát hiện nồng độ cồn gấp hơn 2,5 lần kịch khung, ông T. (52 tuổi, ở Hà Nội) không ký biên bản, sau đó xách can rượu, bỏ lại xe máy và rời đi.

Lấy được vợ sinh tháng Âm lịch này, đàn ông xác định sự nghiệp lên hương

GĐXH - Theo tử vi, những phụ nữ sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây không chỉ tự mình gây dựng cuộc sống tốt đẹp mà còn góp phần giúp gia đình ngày càng sung túc, hạnh phúc.

Càng hay chứng tỏ bản thân càng bị xa lánh: 4 con giáp ảo tưởng về năng lực

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người thường vô tình khiến người khác khó chịu vì thói quen thích "phô diễn" bản thân mà không để ý đến cảm nhận xung quanh.

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ vẫn 'đỏ lửa', khói độc bủa vây, chính quyền xã Ý Yên ở đâu?

GĐXH - Trong khi chính quyền một số địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý sau phản ánh của báo chí, thì tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình), bãi rác thôn Tu Cổ vẫn "đỏ lửa". Khói đen, mùi khét và ô nhiễm tiếp tục bủa vây khu dân cư, khiến người dân bức xúc.

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạt

GĐXH - Người sinh vào những ngày Âm lịch này luôn xoay quanh công việc và những lo toan không dứt. Đổi lại, phúc phần của họ dường như được chuyển giao cho thế hệ sau.

Càng hay chứng tỏ bản thân càng bị xa lánh: 4 con giáp ảo tưởng về năng lực

Càng hay chứng tỏ bản thân càng bị xa lánh: 4 con giáp ảo tưởng về năng lực

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người thường vô tình khiến người khác khó chịu vì thói quen thích "phô diễn" bản thân mà không để ý đến cảm nhận xung quanh.

Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạt

Điểm danh con giáp đỏ nhất tháng 5: Làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhà

Lấy được vợ sinh tháng Âm lịch này, đàn ông xác định sự nghiệp lên hương

Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

