Hà Nội: Camera AI 'tóm gọn' gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chiều ngày 3/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố đã phát hiện tổng cộng 986 trường hợp vi phạm, trong đó các lỗi về ý thức chấp hành luật lệ vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất.

Cụ thể, lỗi đi ngược chiều dẫn đầu với 347 trường hợp, tiếp sau đó là vượt đèn đỏ với 306 trường hợp. Các hành vi khác như không đội mũ bảo hiểm (171 trường hợp), dừng đỗ trái quy định (135 trường hợp), đi sai làn đường (26 trường hợp) và đón trả khách sai quy định cũng bị hệ thống quét sạch và lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác xử lý.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, gần 1000 trường hợp vi phạm giao thông đã bị Camera AI "tóm gọn".

Để đảm bảo mạch máu giao thông Thủ đô thông suốt, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã duy trì quân số ứng trực 24/24 giờ. Điểm mới trong kỳ nghỉ lễ năm nay là việc khai thác tối đa công nghệ AI để theo dõi tình hình giao thông tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm theo thời gian thực.

Nhờ hệ thống cảnh báo sớm, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc cục bộ hoặc sự cố va chạm. Ngay lập tức, thông tin được truyền đạt đến các tổ công tác gần nhất để phối hợp xử lý, không để phát sinh diễn biến phức tạp. Việc ứng dụng AI không chỉ nâng cao hiệu quả giám sát mà còn là "cú hích" quan trọng giúp nâng cao ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT và Công an thành phố, đơn vị đã huy động 100% quân số thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng CSGT đã triển khai cắm chốt tại 287 nút giao trọng điểm trên toàn địa bàn, phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã để phân luồng, điều tiết giao thông. Nhờ sự kết hợp giữa "mắt thần" công nghệ và sự hiện diện trực tiếp của cán bộ chiến sĩ tại hiện trường, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô trong suốt kỳ nghỉ lễ đã được giữ vững, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ.