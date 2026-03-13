Lương cơ sở tăng 8%, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi ra sao?

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ điều chỉnh khi lương cơ sở tăng?

Theo VTC News, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự kiến từ 1/7/2026, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp hưu trí xã hội...

Nhiều khoản lương, trợ cấp và mức đóng trong hệ thống an sinh xã hội là các chính sách được tính dựa trên lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2026, nếu lương cơ sở tăng khoảng 8%, các khoản trên sẽ được điều chỉnh theo.

Khi lương cơ sở tăng, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cũng tăng theo hệ số lương. Nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, khu vực, thâm niên và một số chế độ chính sách liên quan cũng được điều chỉnh tương ứng.

Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước tăng lương cơ sở và các mức chuẩn trợ cấp liên quan. Mức tăng cụ thể của từng nhóm sẽ được Chính phủ quy định trong phương án điều chỉnh lương hưu và trợ cấp.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ năm 1995 đến hết năm 2023, Quốc hội, Chính phủ đã điều chỉnh lương hưu 23 lần. Theo đó, lương hưu tăng từ 21-26 lần so với lương hưu tại thời điểm năm 1995. Gần nhất, Chính phủ có nghị định 75/2024 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng vào ngày 1/7/2024, qua đó tăng thêm 15% lương hưu.

Đặc biệt, những người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài lương hưu hằng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết người đủ điều kiện hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, mức hưởng từ quỹ bảo hiểm y tế lên tới 95%.

Dự kiến từ 1/7/2026, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Ảnh minh họa: TL

Một số chế độ bảo hiểm xã hội tăng nếu lương cơ sở tăng

Hiện nay mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng. Từ ngày 1/7/2026, nếu lương cơ sở tăng, một số chế độ bảo hiểm xã hội tính trực tiếp theo lương cơ sở cũng tăng theo. Cụ thể:

Trợ cấp thai sản một lần với lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bằng hai lần lương cơ sở tại tháng sinh hoặc nhận con nuôi. Nếu lương cơ sở tăng 8% lên 2,527 triệu đồng, khoản trợ cấp này sẽ tăng từ 4,68 triệu đồng lên khoảng 5,054 triệu đồng cho mỗi con.

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở cũng sẽ tăng từ 23,4 triệu đồng lên khoảng 25,27 triệu đồng.

Trợ cấp tuất hằng tháng với thân nhân người lao động qua đời bằng 50% lương cơ sở, tương đương hơn 1,26 triệu đồng mỗi tháng;

Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng 70% lương cơ sở, khoảng 1,77 triệu đồng mỗi tháng.

Khu vực nào của Hà Nội được tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026? GĐXH - Dưới đây là địa bàn của Hà Nội được áp dụng tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.