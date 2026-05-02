Hai số phận trái ngược của du lịch biển Ninh Bình

Thứ bảy, 19:17 02/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ, dòng người ùn ùn đổ về Thịnh Long tạo nên cảnh chen chúc chưa từng có, trong khi cách đó không xa, Quất Lâm lại chìm trong rác thải, hoang vắng đến xót xa. Hai thái cực tồn tại song song, phơi bày những khoảng trống đáng lo ngại trong công tác quản lý và phát triển du lịch biển tại Ninh Bình.

Toàn cảnh bãi biển Thịnh Long (tỉnh Ninh Bình) nhìn từ triền đê. Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, nơi đây ghi nhận tình trạng quá tải cục bộ khi hàng vạn người dân từ các vùng lân cận đổ về giải nhiệt.

"Biển người" dưới làn nước tại Thịnh Long. Sau khi sáp nhập và thực hiện mô hình quản lý hành chính mới, khu vực này vẫn giữ vững vị thế là trọng điểm thu hút khách du lịch biển của tỉnh.

Hạ tầng dịch vụ tại bãi tắm Thịnh Long hoạt động hết công suất.

Tại khu vực nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình vẻ đẹp hoang sơ kết hợp với giá trị lịch sử của di tích vẫn là "thỏi nam châm" thu hút đông đảo du khách thập phương đến check-in, tham quan.

Không khí sôi động tại bãi cát khu vực Nhà thờ đổ, sức sống du lịch tại đây rất mạnh mẽ với các hoạt động thể thao tự phát của giới trẻ.

Khu vực nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến đông đảo người dân, du khách đến tắm.

Trái ngược với sự náo nhiệt tại Thịnh Long, bãi biển Quất Lâm (tỉnh Ninh Bình) lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ lạ thường ngay giữa cao điểm nghỉ lễ.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc mép nước là tình trạng rác thải sinh hoạt, túi nilon trôi dạt trắng xóa, gây mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng.

Những mảng thực vật mục nát và rác thải công nghiệp nằm ngổn ngang trên bãi cát. Vấn đề vệ sinh môi trường tại đây đang bị bỏ ngỏ, gây ra sự phản cảm lớn cho du khách.

Những đống rác tồn tại lâu ngày không được xử lý, đối lập hoàn toàn với kỳ vọng về một khu du lịch biển xanh - sạch - đẹp.

Du khách giữa bãi biển ngập rác, phía xa là những khối nhà của người dân.

Khu du lịch biển Quất Lâm nổi danh một thời giờ rơi vào cảnh đìu hiu, vắng lặng.

Video biển Thịnh Long ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến tắm:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
