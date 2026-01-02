Mới nhất
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Thứ sáu, 08:00 02/01/2026 | Giáo dục
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều việc giáo viên sẽ không được làm. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Từ 1/1/2026, những việc nào giáo viên không được làm?

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 chính thức có hiệu lực trong đó quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo. Trong đó quy định những việc nhà giáo không việc làm.

Tại Điều 11 Luật Nhà giáo 2025 quy định giáo viên không được làm những việc sau:

1. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập không được làm những việc viên chức không được làm theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động theo quy định của pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, nhà giáo không được làm các việc sau đây:

- Phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức;

- Gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong hoạt động tuyển sinh, đánh giá người học;

- Ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức;

- Ép buộc người học nộp tiền hoặc hiện vật ngoài quy định của pháp luật;

- Lợi dụng chức danh nhà giáo và hoạt động nghề nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

3. Những việc tổ chức, cá nhân không được làm đối với nhà giáo bao gồm:

- Không thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật;

- Đăng tải, phát tán thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền;

- Các việc không được làm khác theo quy định của pháp luật.

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý - Ảnh 1.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều việc giáo viên sẽ không được làm. Ảnh minh họa: THPD

Giáo viên phải đối mặt với những hình thức kỷ luật nào nếu vi phạm Luật Nhà giáo?

Hình thức xử lý kỷ luật đối với nhà giáo được quy định rõ tại Điều 35 Luật Nhà giáo 2025. Cụ thể:

- Việc xử lý kỷ luật đối với nhà giáo là viên chức trong cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc xử lý kỷ luật đối với nhà giáo làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định về xử lý kỷ luật đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc xử lý kỷ luật đối với nhà giáo không được làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập của người học. Quá trình xem xét, xử lý kỷ luật nhà giáo phải bảo đảm tính nhân văn, bảo vệ hình ảnh, uy tín của nhà giáo.

Ngoài ra, tại Điều 36, Luật này cũng quy định tạm đình chỉ giảng dạy với giáo viên như sau:

- Trong thời hạn xem xét, xử lý kỷ luật, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với nhà giáo nếu việc nhà giáo tiếp tục giảng dạy có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật hoặc ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo và tâm lý người học; trường hợp người đứng đầu cơ sở giáo dục có dấu hiệu vi phạm thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục ra quyết định tạm đình chỉ giảng dạy.

- Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập, thời gian tạm đình chỉ giảng dạy và tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ giảng dạy thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập, thời gian tạm đình chỉ giảng dạy và tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ giảng dạy thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thuyên chuyển giáo viên trong trường hợp nào?

Tại Điều 19 Luật Nhà giáo 2025, việc thuyên chuyển giáo viên được quy định như sau:

- Việc thuyên chuyển nhà giáo phải được sự đồng ý của cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị nơi nhà giáo chuyển đi và chuyển đến. Cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị nơi nhà giáo chuyển đi và chuyển đến có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

- Các trường hợp không được thuyên chuyển bao gồm:

+ Nhà giáo đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử;

+ Nhà giáo chưa đủ 03 năm công tác tính từ ngày được tuyển dụng nhà giáo, trừ trường hợp tự nguyện thuyên chuyển công tác đến cơ sở giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Cơ sở giáo dục nơi nhà giáo chuyển đi chấm dứt hợp đồng với nhà giáo; cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị nơi nhà giáo chuyển đến thực hiện việc nhận nhà giáo.

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ theo quy định mới nhất, hàng triệu giáo viên nên biết Cách tính tiền lương dạy thêm giờ theo quy định mới nhất, hàng triệu giáo viên nên biết

GĐXH - Theo Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT, cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên được quy định thế nào? Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?

GĐXH - Theo dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, lương nhà giáo của Bộ GD&ĐT, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.

Tin liên quan

Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Bảng lương mới nhất của giáo viên có thể áp dụng từ 2026

Bảng lương mới nhất của giáo viên có thể áp dụng từ 2026

Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Cùng chuyên mục

Miễn học phí công lập toàn quốc: Dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục năm 2025

Miễn học phí công lập toàn quốc: Dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục năm 2025

Giáo dục - 7 giờ trước

Năm 2025 khép lại với dấu mốc mang tính lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam: Học sinh từ mầm non đến phổ thông công lập cả nước được miễn học phí.

Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027

Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027

Giáo dục - 10 giờ trước

Nhiều trường trung học cơ sở (THCS) ngoài công lập và trường chất lượng cao top đầu Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Chỉ tiêu hạn chế, tỷ lệ chọi cao, gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.

Những gương mặt giới trẻ có thành tích nổi bật năm 2025

Những gương mặt giới trẻ có thành tích nổi bật năm 2025

Giáo dục - 12 giờ trước

"Nhà sử học nhỏ tuổi”, nữ chuyên gia công nghệ Việt đầu tiên của Google, Quán quân Olympia, nam sinh đạt SAT top 1% thế giới... là những gương mặt có thành tích nổi bật trong năm qua.

Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026

Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trường Đại học Việt Nhật thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Việc xét tuyển được áp dụng với nhiều phương thức.

Hai kỷ lục Việt Nam và triết lý trường học hạnh phúc của thầy hiệu trưởng

Hai kỷ lục Việt Nam và triết lý trường học hạnh phúc của thầy hiệu trưởng

Giáo dục - 2 ngày trước

Hai lần lập kỷ lục Việt Nam, thầy hiệu trưởng Đào Chí Mạnh không nhận vinh quang cho mình mà chọn gieo vào học trò niềm tin và nghị lực về ngôi trường hạnh phúc.

Đề xuất học vượt cấp: Nếu không phát hiện sớm sẽ bỏ lỡ nhân tài

Đề xuất học vượt cấp: Nếu không phát hiện sớm sẽ bỏ lỡ nhân tài

Giáo dục - 2 ngày trước

Trong bối cảnh Nghị quyết 71 nhấn mạnh phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đề xuất thí điểm học vượt cấp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thu hút sự quan tâm. Theo thầy Nguyễn Bá Tư - người nhiều năm trực tiếp huấn luyện đội tuyển Olympic quốc tế học vượt cấp cần triển khai có chọn lọc với cơ chế linh hoạt.

Email lúc 4 giờ sáng và hành trình từ một xã ở Đắk Lắk đến đại học hàng đầu Pháp

Email lúc 4 giờ sáng và hành trình từ một xã ở Đắk Lắk đến đại học hàng đầu Pháp

Giáo dục - 3 ngày trước

Thư trúng tuyển học bổng MixtAI của Đại học Paris-Saclay đến với Phước Quyền vào 4 giờ sáng, khi mà cậu gần như đã chuẩn bị tinh thần thêm một lần thất bại.

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Giáo dục - 4 ngày trước

Học sinh tại Hà Nội được nghỉ Tết Dương lịch 2026 bốn ngày liên tiếp, thay vì một ngày theo thông báo trước đó.

Hiệu trưởng thông tin về hình thức kỷ luật nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng phải nhập viện

Hiệu trưởng thông tin về hình thức kỷ luật nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng phải nhập viện

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Q.P ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết các học sinh tham gia đánh bạn bị kỷ luật mức cao nhất.

Cậu bé 10 tuổi giành huy chương siêu trí nhớ thế giới, đọc nhanh 3.000 từ/phút

Cậu bé 10 tuổi giành huy chương siêu trí nhớ thế giới, đọc nhanh 3.000 từ/phút

Giáo dục - 4 ngày trước

Chỉ sau 1 tháng ôn luyện, tốc độ đọc của Nhật Nam đạt ngưỡng 3.000 từ/phút, giúp em giành huy chương đồng tại Giải vô địch Siêu trí nhớ Thế giới lần thứ 34.

Xem nhiều

Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Giáo dục

GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện, lãnh đạo địa phương cho biết công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiệu trưởng thông tin về hình thức kỷ luật nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng phải nhập viện

Hiệu trưởng thông tin về hình thức kỷ luật nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng phải nhập viện

Giáo dục
Nữ sinh chuyên Hóa Ams đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600

Nữ sinh chuyên Hóa Ams đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600

Giáo dục
Học ngành gì để đạt mức lương 70 triệu đồng/tháng?

Học ngành gì để đạt mức lương 70 triệu đồng/tháng?

Giáo dục
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Giáo dục

Tòa soạn Quảng cáo
Top