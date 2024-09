Bắt 2 đối tượng lừa bán xe máy trên facebook

Thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội lừa đảo làm hộ chiếu, visa GĐXH - Các đối tượng lừa đảo sử dụng các trang mạng xã hội như facebook, zalo để lừa những người nhẹ dạ cả tin làm thủ tục đơn giản, thời gian xuất cảnh nhanh.

Công an huyện Bình Lục (Hà Nam) đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của tỉnh, triệt phá thành công Chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ các đối tượng La Văn Khởi (SN 2005) và Liềng Thanh Liêm (SN 2007) cùng trú tại tỉnh Lào Cai.

Ngày 14/9/2024, Công an huyện Bình Lục nhận được đơn trình báo của anh Đ.V.C (SN 1994, trú tại thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục) về việc, do có nhu cầu cần mua xe máy đã qua sử dụng giá rẻ, anh đã lên Facebook tìm kiếm và thấy tài khoản mang tên "Nguyễn Văn Cường (Lượng moto)" rao bán xe Exciter đời 2021. Qua nhắn tin, anh C được người bán giới thiệu về chiếc xe cùng nhiều hình ảnh và cam kết bán với giá rẻ và chất lượng uy tín. Tin lời, anh C đã đồng ý mua chiếc xe máy trên với giá 5,2 triệu đồng.

Có được niềm tin của anh C, đối tượng bán xe yêu cầu anh chuyển khoản tiền cọc số tiền 2,2 triệu đồng. Sau khi anh C đặt cọc thì nhóm đối tượng này tiếp tục giả danh người của nhà xe đang chuyển xe đến cho khách, yêu cầu thanh toán trước số tiền còn lại để nhận xe. Chúng đe dọa, nếu không thanh toán đủ số tiền thì sẽ không nhận được xe và việc vận chuyển xe sẽ bị hủy.

Sau khi chiếm đoạt số tiền của anh C, đối tượng đã hủy kết bạn Zalo, Facebook và chặn số điện thoại. Biết mình bị lừa, anh C đã làm đơn trình báo lên cơ quan Công an.

Một đối tượng trong vụ án (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Nam)

Từ lời khai của bị hại và những tài liệu thu thập được, Công an huyện Bình Lục đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã khám phá thành công, bắt giữ 2 đối tượng gồm La Văn Khởi và Liềng Thanh Liêm.

Bước đầu chúng khai nhận, do không có công việc ổn định nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đóng giả là người bán xe, tạo các tài khoản Zalo, Facebook "ảo" đăng bán xe máy chất lượng với giá rẻ, tạo lòng tin của những người mua xe để chiếm đoạt tiền. Bằng phương thức thủ đoạn trên nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng với khoảng 50 bị hại tại nhiều địa bàn trên cả nước.