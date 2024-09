Công an quận Thanh Xuân truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Người dân sẽ được đền bù ra sao khi xây mới nhà tập thể? GĐXH - Hiện nay vấn đề xây mới, cải tạo nhà ở tập thể cũ được quy định tại rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Xây dựng... Trong đó, câu hỏi "Người dân sẽ được đền bù ra sao khi xây mới nhà tập thể?" là nội dung được người dân đặc biệt quan tâm.

Theo đơn trình báo, Lưu Thị Thu Hiền có liên quan đến việc làm giả vay tín chấp ngân hàng để chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng. Hiện chưa xác định được đối tượng ở đâu.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Đối tượng Lưu Thị Thu Hiền

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0971.914.222), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.