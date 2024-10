Bất cẩn khi qua nút giao, xe đạp điện lao thẳng vào xe tải

Đoạn video được camera an ninh gần hiện trường ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 10 giờ 25 phút ngày 26/10, chiếc xe đạp điện do hai em học sinh điều khiển di chuyển với tốc độ khá nhanh. Khi đi tới nút giao, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, nam sinh đi xe điện không phát hiện có một xe tải từ hướng đường giao cắt đang lao tới.

Hậu quả, chiếc xe điện lao thẳng vào phần bánh sau của xe tải, cú va chạm mạnh khiến 2 em học sinh bị hất văng, ngã xuống đường. Trong khi một em có thể đứng dậy chạy về phía lề đường, thì một em khác có vẻ bị thương nặng hơn, nằm bất động.

Không quan sát khi tới nút giao, xe đạp điện lao thẳng vào xe tải.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường đi qua xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau khi xảy ra va chạm, lái xe tải cùng người dân gần đó đã có mặt, hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa người bị thương tới bệnh viện.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận, đa số ý kiến đều cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tai nạn xuất phát từ sự chủ quan của hai em học sinh khi di chuyển trên đường.

"Sợ thật các cháu đi không nhìn ngó tí gì, tình huống đấy không lao vào xe tải thì có khi cũng phi xuống ruộng",

"Không hiểu băng ngang đường để làm gì, khả năng hai cháu này đang mải nói chuyện, không nhìn đường rồi",

"Quá nguy hiểm, rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến học sinh như này rồi, mong các cháu không sao", là một số bình luận được người xem để lại.

