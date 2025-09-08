Bất cứ ai dùng ChatGPT cũng phải biết: Chuyên gia bảo mật hướng dẫn cách ngăn chặn các cuộc trò chuyện của bạn xuất hiện trên Google

Trong thời đại thông tin cá nhân có thể dễ dàng bị phơi bày trên internet, người dùng ChatGPT cần trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Mới đây, chuyên gia bảo mật Caitlin Sarian đã chỉ ra rằng, không chỉ việc các cuộc trò chuyện của bạn được sử dụng để huấn luyện AI, mà chúng còn có thể xuất hiện ngay trên kết quả tìm kiếm Google. Điều này có thể gây ra từ một chút xấu hổ đến một thảm họa tùy thuộc vào nội dung bạn sử dụng khi tương tác với chatbot.

Caitlin, từ tài khoản @cybersecuritygirl của mình, đã chia sẻ một số biện pháp mà người dùng có thể áp dụng để kiểm tra xem nhật ký trò chuyện của họ có đang được công khai hay không.

Đầu tiên và đơn giản nhất, bạn cần thay đổi cài đặt trong ChatGPT. "Hãy vào phần cài đặt, sau đó là điều khiển dữ liệu, tiếp theo là lịch sử trò chuyện và huấn luyện, và vô hiệu hóa chia sẻ để ngăn chặn việc nhật ký trò chuyện của bạn được lập chỉ mục," cô ấy giải thích trong một video trên Instagram.

Để xóa bỏ những cuộc trò chuyện nhạy cảm, Caitlin khuyên bạn nên xóa chúng thủ công. Cách làm là di chuột qua bất kỳ cuộc trò chuyện cũ nào và nhấp vào biểu tượng thùng rác. Nếu bạn muốn kiểm tra xem liệu những cuộc trò chuyện của mình đã bị phơi bày ra công cộng hay chưa, có một cách để biết chúng đang tồn tại ở đâu. "Hãy tìm kiếm tên của bạn trên Google, kết hợp với ["site:chat.openai.com"]," cô ấy hướng dẫn. "Điều này sẽ kiểm tra xem có cuộc trò chuyện nào của bạn đang được lập chỉ mục ngay bây giờ hay không và nếu chúng xuất hiện, hãy xóa những liên kết đó và yêu cầu Google loại bỏ khỏi tìm kiếm."

Caitlin còn nói thêm một cảnh báo nghiêm túc đối với bất kỳ ai đang đặt thông tin nhạy cảm vào các chatbot AI như ChatGPT. "Đây là lời nhắc nhở rằng bất cứ điều gì bạn gõ vào AI đều có thể được lưu trữ," cô nói, "vì vậy hãy đối xử với nó như bạn sẽ làm với một diễn đàn công cộng ngay cả khi nó có vẻ riêng tư."

Trong khi đó, Sam Altman - CEO của OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT - đã kêu gọi cần có thêm các biện pháp bảo vệ pháp lý đối với nhật ký trò chuyện. Ông Altman cho rằng các cuộc trò chuyện với ChatGPT cần được bảo vệ theo cách tương tự như sự bảo mật giữa bệnh nhân và nhà trị liệu, từ góc độ pháp lý, bởi vì ngày càng có nhiều người trẻ tìm đến phần mềm này để được hỗ trợ cá nhân.

"Vì vậy, nếu bạn nói chuyện với ChatGPT về những điều nhạy cảm nhất của mình và sau đó có một vụ kiện hay bất cứ điều gì, chúng tôi có thể bị yêu cầu cung cấp những thông tin đó, và tôi nghĩ rằng điều đó rất sai trái," ông nói với người dẫn chương trình podcast Theo Von trong một tập của This Past Weekend.

Nguồn: Ladbible