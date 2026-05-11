Phú Thọ: Bắt tạm giam người đàn ông giả vờ chỉ đường để xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 11/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, rạng sáng ngày 19/4/2026, Công an xã Phú Mỹ tiếp nhận tin báo của cháu T.V.M (SN 2010, trú tại phường Phú Thọ) về việc bị xâm hại tình dục trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã khẩn trương phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung trình báo, khoảng 00h ngày 19/4, cháu T.V.M di chuyển trên tuyến đường theo hướng từ xã Đoan Hùng về phường Phú Thọ. Khi đi đến khu vực thuộc xã Phú Mỹ, cháu M gặp một người đàn ông lạ mặt đứng ven đường nên giật mình, dẫn đến ngã xe. Người đàn ông sau đó được xác định là Lê Văn Dụng (SN 1984, trú tại khu 6, xã Phú Mỹ). Dụng chủ động tiếp cận, nói sẽ chỉ đường nên ngồi lên xe máy của cháu T.V.M để dẫn đi. Tuy nhiên, thay vì chỉ đường về phường Phú Thọ, Dụng đã đưa nạn nhân về nhà riêng tại khu 6, xã Phú Mỹ.

Đối tượng Lê Văn Dụng tại cơ quan công an.

Tại đây, lợi dụng đêm khuya, vắng người, Dụng đã kéo cháu T.V.M vào buồng ngủ phía trong nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự, phản kháng. Sau nhiều lần bị xâm hại, đến khoảng gần 3h cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng, cháu T.V.M bỏ trốn, dắt xe ra ngoài đường và nhờ người dân chỉ đường đến Công an xã Phú Mỹ trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Mỹ đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến khoảng 10h cùng ngày, Lê Văn Dụng đã đến Công an xã Phú Mỹ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Dụng để điều tra về tội "Hiếp dâm" theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.