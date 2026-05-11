Phú Thọ: Bắt tạm giam người đàn ông giả vờ chỉ đường để xâm hại tình dục trẻ em
GĐXH - Lợi dụng lúc nạn nhân bị ngã xe trong đêm khuya, Lê Văn Dụng (SN 1984) đã tiếp cận, giả vờ chỉ đường rồi đưa nạn nhân về nhà riêng để thực hiện hành vi đồi bại. Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội “Hiếp dâm”.
Ngày 11/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, rạng sáng ngày 19/4/2026, Công an xã Phú Mỹ tiếp nhận tin báo của cháu T.V.M (SN 2010, trú tại phường Phú Thọ) về việc bị xâm hại tình dục trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã khẩn trương phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.
Theo nội dung trình báo, khoảng 00h ngày 19/4, cháu T.V.M di chuyển trên tuyến đường theo hướng từ xã Đoan Hùng về phường Phú Thọ. Khi đi đến khu vực thuộc xã Phú Mỹ, cháu M gặp một người đàn ông lạ mặt đứng ven đường nên giật mình, dẫn đến ngã xe. Người đàn ông sau đó được xác định là Lê Văn Dụng (SN 1984, trú tại khu 6, xã Phú Mỹ). Dụng chủ động tiếp cận, nói sẽ chỉ đường nên ngồi lên xe máy của cháu T.V.M để dẫn đi. Tuy nhiên, thay vì chỉ đường về phường Phú Thọ, Dụng đã đưa nạn nhân về nhà riêng tại khu 6, xã Phú Mỹ.
Tại đây, lợi dụng đêm khuya, vắng người, Dụng đã kéo cháu T.V.M vào buồng ngủ phía trong nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự, phản kháng. Sau nhiều lần bị xâm hại, đến khoảng gần 3h cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng, cháu T.V.M bỏ trốn, dắt xe ra ngoài đường và nhờ người dân chỉ đường đến Công an xã Phú Mỹ trình báo sự việc.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Mỹ đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến khoảng 10h cùng ngày, Lê Văn Dụng đã đến Công an xã Phú Mỹ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Dụng để điều tra về tội "Hiếp dâm" theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nhân viên bị khởi tố, bắt giam vì bán, cầm cố 5 cây gậy bi-a của chủ quánPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Mang 5 cây gậy bi-a trị giá khoảng 126,5 triệu đồng của chủ quán đi bán và cầm cố, Trần Trọng Đức (SN 2001) bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Người đàn ông chuyển khoản thành công 350 triệu đồng qua Agribank rồi trình báo công anPháp luật - 18 giờ trước
Do sơ suất, anh H đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350 triệu đồng. Đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.
Tạm giam mẹ và cha dượng trong vụ bạo hành bé trai 2 tuổiPháp luật - 23 giờ trước
Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam mẹ ruột cùng người tình sau vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, dẫn đến hàng loạt chấn thương nghiêm trọng như tổn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay trái, cẳng tay phải và nhiều vết thương ở vùng đầu.
Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng dùng súng bắn bi sắt bắn bạn nhập việnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phát sinh mâu thuẫn trên bàn nhậu, Nguyễn Đức Hiếu (trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã dùng khẩu súng bắn bi sắt dạng ná cao su bắn bị thương bạn mình. Lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng áp sát, tước vũ khí và khống chế đối tượng.
Lời khai của tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người dã man ở TP.HCMPháp luật - 1 ngày trước
Tại cơ quan công an, T. khai do thấy anh Tr. chở bạn gái cũ đi chơi nên ghen tuông, chạy theo chặn đường rồi đánh nạn nhân.
Khởi tố vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại Hưng YênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.
Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc giaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.
Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Võ Văn Tài đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động và cướp giật tài sản của người dân.
Công an Hà Nội cảnh báo loạt trang mạng xã hội giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ươngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, tự ý sử dụng hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lồng ghép thông tin xuyên tạc, chưa kiểm chứng nhằm mục đích xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ngành.
Dàn xếp đấu giá 14 lô đất gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng, hai đối tượng bị khởi tốPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Dàn xếp đấu giá đất ở Ninh Bình, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng Cao Văn Thọ (36 tuổi) và Lê Diệp Linh (31 tuổi), cùng trú tại phường Hoa Lư bị cơ quan Công an khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định hoạt động bán đấu giá tài sản.
Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏPháp luật
GĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn ‘nổ’ bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...