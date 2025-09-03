Mới nhất
Bắt giam 'yêu râu xanh' xâm hại nữ sinh nhiều lần

Thứ tư, 14:09 03/09/2025 | Pháp luật
GĐXH – Lợi dụng việc bố mẹ đi làm xa, nữ sinh ở với bà nội, đối tượng L.Đ.C. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.Đ.C. (SN 1977, trú tại phường Đông Quang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 8/2025, do biết gia đình cháu L.T.Y.N. (SN 2012, trú tại phường Đông Quang) có bố mẹ đi làm ăn xa, cháu N., ở với bà nội, ít được sự quan tâm, chăm sóc và giám sát của gia đình, L.Đ.C. đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Bắt giam 'yêu râu xanh' xâm hại nữ sinh nhiều lần - Ảnh 1.

Lợi dụng bố mẹ đi làm xa, gã đàn ông hiếp dâm nữ sinh nhiều lần. (Ảnh minh họa).

Lợi dụng cháu N. còn nhỏ, chưa đủ nhận thức, C. đã đe dọa cháu không được kể chuyện này với ai. Nếu không nghe lời, C. sẽ đăng lên mạng internet, khiến hành vi xâm hại tình dục diễn ra trong thời gian dài.

Sau khi nhận được tố giác, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định, thu thập các tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của L.Đ.C.

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với L.Đ.C về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố kẻ xâm hại tình dục nhiều trẻ em tại một ngôi chùa ở Đà LạtKhởi tố kẻ xâm hại tình dục nhiều trẻ em tại một ngôi chùa ở Đà Lạt

Nguyễn Đắt Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi xâm hại tình dục 7 trẻ em tại một ngôi chùa ở phường 6, TP Đà Lạt.

Gia Hân
