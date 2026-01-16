Thái Nguyên: Xâm hại rừng đặc dụng Thần Sa, 2 đối tượng bị phát hiện
GĐXH - Trong quá trình tuần tra rừng, lực lượng chức năng xã Thần Sa (Thái Nguyên) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng cưa xăng khai thác rừng đặc dụng trái phép.
Thồng tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 11h30, ngày 12/01/2026, Công an xã Thần Sa phối hợp với Trạm Bảo vệ rừng số 2 thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng và thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã.
Trong quá trình kiểm tra tại lô 1, khoảnh 9, tiểu khu 84 (theo bản đồ quy hoạch 3 loại rừng xã Thần Sa), thuộc khu vực rừng đặc dụng trên địa phận xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, tổ công tác đã phát hiện 02 đối tượng là Đ.V.L (SN 1992) và L.V.N (SN 1993) đều trú tại xã Thần Sa đang có hành vi sử dụng cưa xăng để khai thác rừng trái pháp luật.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận các mặt cắt gốc cây thân gỗ là gỗ Chá (theo tên gọi địa phương) và gỗ Vông. Tổng số gỗ bị khai thác gồm 30 khúc, với khối lượng 0,485 m³.
Quá trình làm việc, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao toàn bộ 30 khúc gỗ cùng 01 cưa xăng cho Trạm Bảo vệ rừng số 2 thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
