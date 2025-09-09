Mới nhất
Bất ngờ kiểm tra kiện hàng của một người đàn ông, cảnh sát sốc trước cảnh tượng chưa từng thấy

Thứ ba, 12:27 09/09/2025 | Chuyện đó đây
Kiện hàng có giá trị khoảng hơn 36 tỷ VNĐ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người đàn ông Trung Quốc đã nhận tội tại tòa án vì xuất khẩu trái phép khoảng 850 con rùa quý hiếm, được bọc trong tất và dán nhãn giả là đồ chơi, sang Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến tháng 11/2024, Lâm Vĩ Cường đã gửi hơn 200 bưu kiện chứa rùa, chủ yếu là rùa hộp miền Đông và rùa hộp ba ngón - hai loài có nguồn gốc từ Mỹ với hoa văn mai đặc trưng, được săn lùng như thú cưng và coi là biểu tượng địa vị ở Trung Quốc. Các kiện hàng bị khai báo gian dối là “đồ chơi động vật bằng nhựa” và nhiều loại hàng hóa khác.

Bất ngờ kiểm tra kiện hàng của một người đàn ông, cảnh sát sốc trước cảnh tượng chưa từng thấy - Ảnh 1.

Rùa hộp miền Đông là biểu tượng của địa vị ở Trung Quốc (Nguồn: Getty Images)

Cả hai loài rùa này đều được bảo vệ theo Công ước Quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Việc buôn bán các giống rùa này chỉ được thực hiện khi có giấy phép xuất khẩu hợp lệ. Rùa hộp phương Đông còn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào danh sách dễ bị tổn thương.

Nhà chức trách Mỹ ước tính số rùa bị tịch thu của Cường có tổng giá trị khoảng 1,4 triệu đô la Mỹ (khoảng hơn 36 tỷ VNĐ). Anh ta đã bị bắt sau khi lực lượng biên phòng phát hiện một lô hàng rùa lớn trong một đợt kiểm tra, ngoài ra còn có 11 kiện hàng khác chứa nhiều loài bò sát, trong đó có rắn độc.

Bất ngờ kiểm tra kiện hàng của một người đàn ông, cảnh sát sốc trước cảnh tượng chưa từng thấy - Ảnh 2.

Những con rùa được bọc trong tất và thắt nút (Nguồn: Cơ quan Quản lý Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ)

Lâm Vĩ Cường sẽ bị tuyên án ngày 23/12 và sẽ phải đối mặt mức án tối đa 5 năm tù.

Trước đó, vào tháng 3/2024, một công dân Trung Quốc khác đã bị kết án 30 tháng tù vì buôn lậu hơn 2.000 con rùa hộp phương Đông, cũng được bọc trong tất và đóng trong hộp ghi nhãn hạnh nhân và bánh quy sô cô la. Khi đó, giới chức ước tính mỗi con rùa có giá tới 2.000 USD.

Top