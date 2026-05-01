Sống gần hết đời vẫn ly hôn: Chồng 93 tuổi nói thẳng lý do gây sốc

Thứ sáu, 15:00 01/05/2026 | Gia đình
GĐXH - Câu chuyện ly hôn ở tuổi xế chiều của cặp đôi hơn 80 tuổi cho thấy khi tình cảm cạn kiệt, chia tay đôi khi là lựa chọn cuối cùng.

Một vụ ly hôn của cặp vợ chồng ngoài 80, 90 tuổi tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Không phải vì tài sản hay con cái, nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay lại xuất phát từ những khác biệt trong suy nghĩ và cách sống, cho thấy ngay cả ở tuổi xế chiều, hôn nhân vẫn có thể đổ vỡ nếu thiếu sự đồng điệu.

Ly hôn ở tuổi xế chiều: Quyết định không dễ dàng

Tòa án nhân dân huyện Giang Lăng, thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc đã thụ lý đơn ly hôn của ông Cai, 93 tuổi, đối với người vợ 85 tuổi.

Ông nộp đơn cùng các con, thể hiện quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ.

Lý do được ông đưa ra khiến nhiều người bất ngờ: vợ "thiếu tham vọng", không có ý thức trách nhiệm với gia đình, hai người không còn hợp nhau và đã sống ly thân suốt ba năm.

Theo ông, cuộc hôn nhân hiện tại chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không còn ý nghĩa thực chất.

Khi những kỳ vọng về sự quan tâm, sẻ chia không được đáp ứng, việc ly hôn trở thành lựa chọn mà nhiều người lớn tuổi sẵn sàng cân nhắc, thay vì tiếp tục một cuộc sống gượng ép. Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân muộn và những khoảng cách ngày càng lớn

Ông Cai và bà Yao kết hôn vào năm 2009, khi cả hai đều đã bước sang tuổi xế chiều. Ban đầu, đây được xem là sự gắn bó để nương tựa tuổi già.

Tuy nhiên, theo thời gian, khi sức khỏe suy giảm, họ không còn khả năng chăm sóc lẫn nhau.

Ba năm trước, con cái của mỗi bên đã đưa họ về chăm sóc riêng. Từ đó, hai người bắt đầu sống ly thân. Việc xa cách không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn khiến tình cảm ngày càng phai nhạt.

Khi tiến hành xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy hai người hiếm khi trò chuyện mỗi khi gặp mặt, thậm chí thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Những mâu thuẫn tích tụ khiến nền tảng hôn nhân trở nên mong manh, khó có thể hàn gắn.

Tâm lý người trong cuộc: Giữ hay buông?

Ban đầu, bà Yao không đồng ý ly hôn. Ở tuổi 85, bà lo ngại việc bị chồng bỏ sẽ khiến mình mất thể diện, trở thành điều khó chấp nhận về mặt tâm lý.

Tuy nhiên, sau khi được thẩm phán giải thích rằng quyền ly hôn là quyền hợp pháp của mỗi cá nhân, không bị giới hạn bởi tuổi tác và cũng không phải điều đáng xấu hổ, bà dần thay đổi suy nghĩ.

Cuối cùng, với sự chứng kiến của gia đình, hai bên đã đạt được thỏa thuận ly hôn trong hòa bình.

Dù không có tài sản hay nợ chung cần phân chia, ông Cai vẫn chủ động đưa cho bà Yao 10.000 nhân dân tệ như một khoản hỗ trợ sau ly hôn.

Ly hôn tuổi già: Xu hướng đang gia tăng

Theo nhận định từ phía tòa án, những vụ ly hôn ở người cao tuổi đang có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây.

Khác với người trẻ, hôn nhân ở tuổi già thường đặt nặng yếu tố companionship, tức là sự bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau, hơn là phát triển sự nghiệp hay xây dựng tài sản.

Tuy nhiên, các cuộc hôn nhân tái hợp ở tuổi xế chiều lại thường có nền tảng tình cảm không đủ vững chắc.

Chúng dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố như con cái, điều kiện sống, sức khỏe và cả những khác biệt trong thói quen sinh hoạt.

Khi những kỳ vọng về sự quan tâm, sẻ chia không được đáp ứng, việc ly hôn trở thành lựa chọn mà nhiều người lớn tuổi sẵn sàng cân nhắc, thay vì tiếp tục một cuộc sống gượng ép.

Bài học phía sau một vụ ly hôn đặc biệt

Câu chuyện này đặt ra nhiều suy ngẫm về hôn nhân và nhu cầu tình cảm ở người cao tuổi. Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, con người vẫn cần sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành.

Đồng thời, vai trò của con cái cũng rất quan trọng. Việc tôn trọng quyết định của cha mẹ, quan tâm đến đời sống tinh thần của họ thay vì chỉ chăm lo vật chất là điều không thể bỏ qua.

Ly hôn ở tuổi già có thể gây tiếc nuối, nhưng trong nhiều trường hợp, đó lại là cách để mỗi người tìm lại sự nhẹ nhõm và bình yên cho quãng đời còn lại.

GĐXH - Khi hôn nhân rạn nứt, điều đáng nói nhất không phải là việc ly hôn, mà là việc cả hai cùng tìm cách né tránh trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ khuyết tật.

Theo Sohu

