Bắt tạm giam đối tượng sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản

Nữ sinh 16 tuổi tháo chạy khỏi sự khống chế của tên cướp Chiều 10/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Gia Hưng (SN 2008, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hồ Minh Thuận (SN 1996, ở xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội "Giết người".

Do không có tiền tiêu xài nên Thuận nảy sinh ý định tìm những người chạy xe ôm để giết và cướp tài sản. Để thực hiện, khoảng 21 giờ ngày 27/9/2024, Thuận đeo khẩu trang rồi mang theo cây dao Thái Lan (dài khoảng 20cm), đi bộ đến khu vực chợ Đồng Ky kêu ông Nguyễn Văn Thuận chở đến cầu Long Bình.

Khi đến khu vực thuộc ấp Thạnh Phú (xã Khánh An, huyện An Phú), thấy vắng người qua lại, Thuận giả vờ nói với tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Khi xe vừa dừng, Thuận dùng dao đâm ông Nguyễn Văn Thuận nhiều nhát vào người. Hoảng sợ, nạn nhân bỏ chạy thì bị Thuận tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát khiến tài xế xe ôm gục ngã tại chỗ.

Thời điểm này, có nhiều ánh đèn xe đi đến, sợ bị phát hiện nên Thuận đã bỏ chạy, chưa kịp lấy tài sản của bị hại.

Lực lượng Công an bắt giữ Hồ Minh Thuận (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang)

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an huyện An Phú tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã làm rõ Thuận chính là hung thủ sát hại tài xế xe ôm nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực xã Quốc Thái (huyện An Phú).